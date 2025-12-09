Shukra Nakshathra Gochar: ശുക്രൻ തൃക്കേട്ട നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്.. ഇന്നുമുതൽ ഇവരുടെ ജീവിതം മാറിമറിയും, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?

Shukra Nakshatra Parivartan: ശുക്രൻ ഡിസംബർ 9 ആയ ഇന്ന് മുതൽ തൃക്കേട്ട നക്ഷത്രത്തിലേക്ക് സംക്രമിക്കും. ഇത് ചില രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരും...
Shukra Nakshatra Parivartan 2026: ജ്യോതിഷ പ്രകാരം ഗ്രഹങ്ങൾ രാശികളിലൂടെയും നക്ഷത്രങ്ങളിലൂടെയും നിശ്ചിത സമയങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കും. ഇത് മനുഷ്യ ജീവിതത്തെയും ഭൂമിയെയും ബാധിക്കും.
ശുക്രൻ നിലവിൽ വൃശ്ചിക രാശിയിലാണ് ഡിസംബർ 9 ന് താക്കേട്ട നക്ഷത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കും.
ഡിസംബർ 20 വരെ ഈ നക്ഷത്രത്തിൽ തുടരും. ഈ നക്ഷത്രത്തിന്റെ അധിപനാണ് ബുധൻ. തൽഫലമായി ശുക്ര രാശി മാറ്റം ചില രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യം നൽകും
ഇവർക്ക് സന്തോഷകരമായ മനസ്സിനൊപ്പം ഗണ്യമായ സമ്പത്തും പ്രശസ്തിയും ലഭിക്കും. ആ ഭാഗ്യ രാശികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാം...
മീനം (Pisces): ശുക്രന്റെ രാശി മാറ്റം ഇവർക്കും ഗുണകരമാകും. ശുക്രൻ നിങ്ങളുടെ രാശിയുടെ ഒമ്പതാം ഭാവത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നതിനാൽ ഈ സമയത്ത് ജോലിയിൽ ഭാഗ്യം കണ്ടെത്തും. നിങ്ങൾക്ക് സ്വദേശത്തും വിദേശത്തും യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയും. കൂടാതെ പെട്ടെന്നുള്ള കരിയർ ഉയർച്ചയും പുതിയ അവസരങ്ങളും നിങ്ങളുടെ പുരോഗതിയിലേക്കുള്ള പാത തുറക്കും. ഈ സമയത്ത് സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നേട്ടങ്ങളും സാധ്യമാണ്. കുടുംബ സന്തോഷവും ഐക്യവും വർദ്ധിക്കും.
മിഥുനം (Gemini): ഈ രാശിക്കാർക്ക് ശുക്രന്റെ സംക്രമണം അനുകൂലമായിരിക്കും. ഈ രാശിയുടെ ആറാം ഭാവത്തിലേക്ക് ശുക്രൻ സംക്രമിക്കും. അതിനാൽ കോടതി കേസുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിജയം, ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റമോ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്തമോ ലഭിക്കാൻ സാധ്യത, അപ്രതീക്ഷിത ബിസിനസ് ലാഭവും നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നല്ല വരുമാനവും ലഭിക്കും. പുതിയ പദ്ധതികൾക്കും സാമ്പത്തിക തീരുമാനങ്ങൾക്കും ഇത് നല്ല സമയം.
കന്നി (Virgo): ശുക്ര സംക്രമണം ഇവർക്ക് ഗുണകരമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ സംക്രമണ ജാതകത്തിൽ നിന്ന് മൂന്നാമത്തെ ഭാവത്തിലേക്ക് ശുക്രൻ സംക്രമിക്കും. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ധൈര്യവും ആദരവും വർദ്ധിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് ചില ധീരമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും കഴിയും. കരിയർ മാറ്റം, സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിന് ശക്തമായ സാധ്യത. സ്വന്തമായി ബിസിനസുള്ളവർക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും. ആത്മവിശ്വാസവും തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള കഴിവുകളും വർദ്ധിക്കും, നേതൃത്വപരമായ റോളുകൾ ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള അവസരവും ലഭിച്ചേക്കാം (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
