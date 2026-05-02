Shukra Nakshathra Gochar: ശുക്രൻ പുണർതം നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; ഇവർക്ക് ലഭിക്കും ധനനേട്ടവും ഒപ്പം പ്രണയ സാഫല്യവും!

Shukra Nakshtra Gochar In Punartham: ശുക്രൻ ഉടൻതന്നെ വ്യാഴത്തിന്റെ നക്ഷത്രമായ പുണർതത്തിൽ പ്രവേശിക്കും. അതിലൂടെ ഇവർക്ക് ലഭിക്കും അടിപൊളി നേട്ടങ്ങൾ.
ശുക്ര ഗോചരം 2026: വ്യാഴത്തിന്റെ ആധിപത്യമുള്ള പുണർതം നക്ഷത്രത്തിൽ ശുക്രൻ പ്രവേശിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ശുഭകരമായിരിക്കും.
ഭൗതിക ക്ഷേമത്തിനും സ്നേഹത്തിനും സമ്പത്തിനും ഉത്തരവാദിയായ ശുക്രൻ 2026 മെയ് 31 ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ 5:52 ന് പുണർതം നക്ഷത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ജൂൺ 11 വരെ ഇവിടെ തുടരുകയും ചെയ്യും.
ഈ ശുക്രന്റെ സംക്രമണം നാല് രാശിക്കാർക്ക് സമ്പത്തിന്റെയും പ്രണയത്തിന്റെയും കാര്യങ്ങളിൽ വലിയ വിജയം നൽകും. ആ നാല് രാശിക്കാർ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം.
മിഥുനം (Gemini): പുനർവസു നക്ഷത്രത്തിലേക്കുള്ള ശുക്രന്റെ പ്രവേശനം ഇവർക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകും. പ്രണയ ബന്ധങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടും, ദാമ്പത്യ ജീവിതം സന്തോഷകരമാകും. കരിയറിൽ പോസിറ്റീവ് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും. ഭാവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കും, പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ തുറക്കും.
ചിങ്ങം (Leo): ശുക്രന്റെ സംക്രമണം ഇവർക്ക് നല്ല സമയങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. കരിയറിൽ വിജയം, പണം സമ്പാദിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉയരും, പ്രശ്നങ്ങൾ കുറയും. ജീവിതത്തിൽ സ്ഥിരത നിലനിൽക്കും. ജോലിസ്ഥലത്ത് ഉയർന്ന സ്ഥാനങ്ങൾ ലഭിക്കും. പ്രണയത്തിലെ സംഘർഷങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും. ചിന്ത കൂടുതൽ പോസിറ്റീവാകും.
തുലാം (Libra):തുലാം രാശിക്കാർക്കും ശുക്രന്റെ ഈ മാറ്റം നേട്ടങ്ങൾ നൽകും. ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും, വ്യക്തിത്വ വികസനം, പ്രണയ ബന്ധങ്ങളിൽ വിജയം, സമൂഹത്തിൽ ഉന്നത പദവി, ജോലിയിൽ നേട്ടങ്ങൾ സാമ്പത്തിക നേട്ടം എന്നിവയുണ്ടാകും.
ധനു (Sagittarius): ഈ രാശിക്കാർക്കും ശുക്രന്റെ ഈ നക്ഷത്രമാറ്റം വലിയ നേട്ടങ്ങൾ നൽകും. ബിസിനസിൽ വലിയ നേട്ടം, ജോലിയിൽ ഉന്നതി, പദ്ധതികളിൽ വിജയം, പ്രണയ സാഫല്യം എന്നിവയുണ്ടാകും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
