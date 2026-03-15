Shukra Nakshatra Parivartan: ശുക്രൻ രേവതി നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; ഇവർക്കിനി വച്ചടി വച്ചടി കയറ്റം, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?

Shukra Nakshatra Gochar 2026: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ശുക്രൻ ഇന്ന് രേവതി നക്ഷത്രത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. അതിലൂടെ മൂന്ന് രാശിക്കാർക്ക് വലിയ നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും.
Shukra In Revathi Nakshatra: ജ്യോതിഷത്തിൽ ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിനുശേഷം ശുക്രൻ തന്റെ രാശി മാറ്റുന്നു, ഇത് ലോകത്തിലും മുഴുവൻ രാശിയിലും സ്വാധീനമുണ്ടാക്കും.
നിലവിൽ ശുക്രൻ അതിന്റെ ഉച്ച രാശിയായ മീന രാശിയിലാണ്. മാർച്ച് 25 വരെ ഈ രാശിയിൽ തുടരും. കൂടാതെ ശുക്രനും ഇടയ്ക്കിടെ നക്ഷത്രം മാറ്റുന്നു. നിലവിൽ ഉതൃട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിലാണ് ശുക്രൻ
മാർച്ച് 15 ന് രേവതി നക്ഷത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കും. ബുധന്റെ നക്ഷത്രത്തിൽ ശുക്രൻ പ്രവേശിക്കുന്നത് ചില രാശികൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യും. ആ ഭാഗ്യ രാശിചിഹ്നകളെ അറിയാം...
ദൃക് പഞ്ചാംഗം അനുസരിച്ച് അസുരന്മാരുടെ ഗുരുവായ ശുക്രൻ 2026 മാർച്ച് 15 ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 10:43 ന് രേവതി നക്ഷത്രത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. മാർച്ച് 26 വരെ അവിടെ തുടരും. ഇതിനുശേഷം അത് അശ്വിതി നക്ഷത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കും.
ആകാശത്തിലെ 27 രാശികളിൽ അവസാനത്തേതാണ് രേവതി. ഗ്രഹങ്ങളുടെ രാജകുമാരനായ ബുധനാണ് ഈ രാശിയുടെ അധിപൻ.
ഇടവം (Taurus): ഇവർക്ക് ശുക്രൻ രേവതി നക്ഷത്രത്തിലേക്ക് സംക്രമിക്കുന്നത് ഗുണകരമാകും. ഈ രാശിയുടെ പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിൽ ശുക്രൻ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. തൽഫലമായി വളരെക്കാലമായി മനസ്സിൽ വെച്ചിരുന്ന ഒരു ആഗ്രഹം സഫലമാകും. ഈ സമയം ഗണ്യമായ നേട്ടങ്ങളും പുരോഗതിയും കൊണ്ടുവരും. ഈ രാശിയുടെ അധിപനാണ് ശുക്രൻ.
മിഥുനം (Gemini): ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ശുക്രന്റെ സംക്രമണം അനുകൂലമായിരിക്കും. ഈ രാശിയുടെ സംക്രമണ ജാതകത്തിന്റെ പത്താം ഭാവത്തിൽ ശുക്രൻ ആയിരിക്കും. ഇത് കരിയർ, ജോലി, പ്രശസ്തി, പിതാവ്, സമൂഹം എന്നിവയുടെ ഘടകമാണ്. അതിനാൽ ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് അവരുടെ കരിയറിൽ ഗണ്യമായ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ കഴിയും. നിരവധി പുതിയ അവസരങ്ങൾ തുറന്നേക്കാം.
കന്നി (virgo): ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ഭാഗ്യം അനുകൂലമായേക്കാം. ശുക്രൻ രേവതി നക്ഷത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും കുട്ടികളുമായും ദാമ്പത്യ ജീവിതവുമായും ബന്ധപ്പെട്ട ഈ രാശിയുടെ ഏഴാമത്തെ ഭാവത്തിൽ വസിക്കുകയും ചെയ്യും. തൽഫലമായി ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവരുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവസാനിക്കാം. ഭാഗ്യവും നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായേക്കാം. വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജോലികൾ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
