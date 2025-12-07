English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Shukra Shani Gochar 2026: ശനിയും ശുക്രനും ചേർന്ന് സൃഷ്ടിക്കുന്ന ലാഭദൃഷ്ടിയോഗം; ഈ രാശിക്കാർക്ക് 2026ൽ നേട്ടങ്ങൾ മാത്രം

Shukra Shani Gochar 2026: ശനിയും ശുക്രനും ചേർന്ന് സൃഷ്ടിക്കുന്ന ലാഭദൃഷ്ടിയോഗം; ഈ രാശിക്കാർക്ക് 2026ൽ നേട്ടങ്ങൾ മാത്രം

Lucky Zodiac Signs 2026: 2026 ജനുവരി 15ന് ആണ് ലാഭദൃഷ്ടിയോഗം രൂപം കൊള്ളുന്നത്. ശനിയും ശുക്രനും ചേർന്നാണ് ലാഭദൃഷ്ടിയോഗം രൂപീകരിക്കുന്നത്.
  • Dec 07, 2025, 08:16 PM IST

 

 
ശനിയും ശുക്രനും ചേർന്ന് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ലാഭദൃഷ്ടി യോഗത്തിലൂടെ ചില  രാശിക്കാർക്ക് വലിയ ഭാഗ്യം വന്നുചേരും.

2026 ജനുവരി 15ന് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ലാഭദൃഷ്ടിയോഗത്തിലൂടെ ഏതെല്ലാം രാശിക്കാർക്കാണ് ഭാഗ്യം വരുന്നതെന്ന് അറിയാം.

ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് ലാഭദൃഷ്ടിയോഗത്തിലൂടെ അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും. ജോലിയിൽ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. ശമ്പളവർധനവും സ്ഥാനക്കയറ്റവും ഉണ്ടാകും. സമൂഹത്തിൽ അംഗീകാരവും ആദരവും ഉണ്ടാകും.

മകരം രാശിക്കാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ പലവിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടാകും. പുതിയ അവസരങ്ങൾ തേടിയെത്തും. ജീവിതത്തിൽ വിജയം ഉണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. ജീവിതത്തിൽ ഗുണപരമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. വരുമാനം ഇരട്ടിയാകും. പുതിയ ബിസിനസ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് അനുകൂല സമയം.

ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷകരമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. സാമ്പത്തികമായി ഇരട്ടി നേട്ടം ഉണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് പരിഹാരം കാണാനാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. അംഗീകാരങ്ങൾ നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.)

Horoscope Astrology Astro news

