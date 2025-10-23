English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Shukra Surya Yuti: ശുക്രാദിത്യ യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും സ്ഥാനക്കയറ്റവും സാമ്പത്തിക നേട്ടവും, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?

Shukraditya Rajayoga: ജ്യോതിഷം അനുസരിച്ച് ഓരോ ഗ്രഹവും ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിനുശേഷം അതിന്റെ രാശിയിൽ മാറ്റം വരുത്തും

Shukra Surya Yuti: ഗ്രഹ ചലനങ്ങളിലെ ഈ മാറ്റം ചില അപർവ്വ യോഗങ്ങളും രാജയോഗവും സൃഷ്ടിക്കും. ഇത് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലും 12 രാശിചിഹ്നങ്ങളിലും കാര്യമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തും.

 
Shukraditya Rajayoga 2025: ജ്യോതിഷത്തിൽ ഗ്രഹങ്ങളുടെ രാജാവായ സൂര്യന്റെയും അസുരന്മാരുടെ ഗുരുവായ ശുക്രന്റെയും പങ്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. 

ആത്മാവിനോടും പിതാവിനോടുമുള്ള ബഹുമാനത്തിന്റെ ഘടകമായി സൂര്യനെ കണക്കാക്കുന്നു, അതുപോലെ ശുക്രനെ സ്നേഹം, ആഡംബരം, സന്തോഷം എന്നിവയുടെ ഘടകമായി കണക്കാക്കുന്നു.

സിംഹത്തിന്റെ അധിപനാണ് സൂര്യൻ. മേടത്തിൽ ഇത് ഉയർന്നതും തുലാം രാശിയിൽ ദുർബലവുമാണ്.

ശുക്രനെ വൃശ്ചികത്തിന്റെയും തുലാത്തിന്റെയും അധിപനായി  കണക്കാക്കുന്നു. ഇത് കന്നിയിൽ ദുർബലവും മീനത്തിൽ ഉയർന്നതുമായിരിക്കും. നിലവിൽ സൂര്യൻ തുലാത്തിലാണ്. നവംബർ 2 ന് ശുക്രൻ കന്നിയിൽ നിന്ന് തുലാത്തിലേക്ക് സംക്രമിക്കും.

ഇതിലൂടെ തുലാത്തിൽ ശുക്ര-സൂര്യ സംയോജനം നടക്കുകയൂം ശുക്രാദിത്യ രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത് മൂന്ന് രാശിക്കാർക്ക് ശുഭകരമായിരിക്കും. ഇത് നവംബർ 16 വരെ നീണ്ടുനിൽക്കും

ശുക്രാദിത്യ രാജയോഗത്തിലൂടെ മൂന്ന് രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം പ്രകാശിപ്പിക്കും  

കർക്കടകം (Cancer): ശുക്രാദിത്യ രാജയോഗം ഇവർക്ക് ശുഭകരമായിരിക്കും. ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ ലഭിക്കും, സ്വത്തോ വാഹനമോ വാങ്ങാണ് യോഗം, ജോലിയിലുള്ളവർക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റവും ശമ്പള വർദ്ധനവും ലഭിക്കും. ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കും. സാമൂഹിക ബഹുമാനം വർദ്ധിക്കും, വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാകും

ധനു (Sagittarius): സൂര്യ-ശുക്ര സംയോജനത്തിലൂടെ ശുക്രദിത്യ രാജയോഗം ഇവർക്ക് ഭാഗ്യകരമായേക്കാം. വരുമാനം ഗണ്യമായി വർദ്ധിക്കും, നിക്ഷേപങ്ങൾ ലാഭം നൽകും. പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ തെളിയും. ബിസിനസുകാർക്ക് ഇത് ഒരു നല്ല സമയമായിരിക്കും. അവർ ഒരു പ്രധാന ബിസിനസ്സ് കരാറിൽ ഒപ്പിടും. പുതിയ കരാറുകളും ഇടപാടുകളും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത. 

മകരം (Capricorn): ശുക്രദിത്യ രാജയോഗം ഇവർക്കും ഗുണകരമായിരിക്കും.  ഇവർക്ക് ഈ സമയം അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാകും, ഭാഗ്യനേട്ടങ്ങൾ, ജോലിയിലും ബിസിനസ്സിലും പുരോഗതി, തൊഴിലിലുള്ളവർക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം, ബിസിനസുകാർക്ക് സമയം അനുകൂലമായിരിക്കും.

ശുക്രാദിത്യ രാജയോഗം എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്?(When does Shukraditya Raja Yoga form?) ജ്യോതിഷ പ്രകാരം ആദിത്യൻ എന്നാൽ സൂര്യൻ എന്നാണ്. ഒരു ജാതകത്തിൽ സൂര്യനും ശുക്രനും ഒരേ രാശിയിൽ വരുമ്പോഴാണ് ശുക്രാദിത്യ രാജയോഗം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ രാജയോഗം ജ്യോതിഷത്തിൽ വളരെ സവിശേഷമാണ്. ഒരു ജാതകത്തിൽ ശുക്രനും സൂര്യനും ഒരുമിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേക ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും.

