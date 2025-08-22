English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Shukra Varuna Yuti: ആഗസ്റ്റ് 27 മുതൽ ഇവർക്ക് സുവർണ്ണ ദിനങ്ങൾ; നവപഞ്ചമ രാജയോഗത്താൽ അപ്രതീക്ഷിത ധനനേട്ടവും!

Navapanchama Rajayoga 2025: ശുക്രനും വരുണനും ഗണേശചതുർത്ഥി ദിനത്തിൽ പരസ്പരം 120 ഡിഗ്രി കോണിൽ ആയിരിക്കും. അതിലൂടെ നവപഞ്ചമ രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കും. മൂന്ന് രാശികൾക്ക് ലഭിക്കും ബമ്പർ നേട്ടങ്ങൾ.
ജ്യോതിഷത്തിൽ അസുരന്മാരുടെ ഗുരുവെന്നറിയപ്പെടുന്ന ശുക്രൻ സമ്പത്ത്, തേജസ്സ്, പ്രണയ-ആകർഷണം, ആഡംബരം മുതലായവയുടെ ഘടകമാണ്. ശുക്രൻ ഏകദേശം 26 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ രാശിചക്രം മാറ്റും.

അതിന്റെ ഫലം 12 രാശിക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ കാണാം. ഈ സമയത്ത് ശുക്രൻ കർക്കടകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ബുധനുമായി സംയോജിച്ച് ലക്ഷ്മി നാരായണ യോഗം സൃഷ്ടിച്ചു.  ഇനി ആഗസ്റ്റ് അവസാനം ശുക്രൻ വരുണനുമായി സംയോജിച്ച് നവപഞ്ചമ രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കും.

അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ചില രാശിചക്രത്തിലെ ആളുകൾക്ക് പ്രത്യേക നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും. വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജോലികൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതോടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം നന്നായി പോകും. ഈ രാജയോഗത്തിലൂടെ മിന്നിത്തിളങ്ങുന്ന ഭാഗ്യ രാശികളെ അറിയാം...  

ആഗസ്റ്റ് 27 ന് പുലർച്ചെ 3:46 ന് ശുക്രനും വരുണനും  പരസ്പരം 120 ഡിഗ്രി കോണിൽ ആകുകയും അതിലൂടെ നവപഞ്ചമ രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കും. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ചില രാശിക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ പോസിറ്റീവ് ഫലങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും.

മേടം (Aries):  നവപഞ്ചമ രാജയോഗം ഈ രാശിക്കാർക്ക് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യും. ഈ രാശിക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുകൂല ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും. വളരെക്കാലമായി അവശേഷിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ  ആഗ്രഹവും സഫലമാകും. ഇതോടൊപ്പം സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയും നല്ലതായിരിക്കും. ഭൂമിയുടെയും കെട്ടിടത്തിന്റെയും സന്തോഷം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. ഇതോടൊപ്പം ബന്ധുക്കളുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധവും നല്ലതായിരിക്കും. പല ജോലികളിലും നിങ്ങൾക്ക് സഹായകരമാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ കഴിയും.

കർക്കിടകം (Cancer): ശുക്ര-വരുണ നവപഞ്ചമ രാജയോഗം ഈ രാശിക്കാർക്ക് വളരെ അനുകൂലമായിരിക്കും. ഈ രാശിക്കാർക്ക് എല്ലാ മേഖലകളിലും വലിയ വിജയം നേടാൻ കഴിയും. വിവിധ മാർഗങ്ങളിലൂടെ സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ നേടാൻ കഴിയും. പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ തുറക്കും. ഭാവിയിലേക്ക് പണം ലാഭിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിജയിക്കാൻ കഴിയും. ഈ കാലഘട്ടം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വളരെ ഗുണകരമാകും.

മീനം (Pisces): ഇവർക്കും നവപഞ്ചമ രാജയോഗം ഭാഗ്യകരമായിരിക്കും. ഈ രാശിക്കാർക്ക് പല മേഖലകളിലും വലിയ വിജയം നേടാൻ കഴിയും, പ്രത്യേകിച്ച് കലയും സാഹിത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് ധാരാളം നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും. നിങ്ങളിൽ സർഗ്ഗാത്മകത വർദ്ധിക്കും, കരിയറിൽ ധാരാളം നേട്ടങ്ങൾ നൽകും, വിനോദ മേഖലയിലും നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും, ഈ കാലഘട്ടം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഭാഗ്യമായിരിക്കും. പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും. പ്രണയ ജീവിതവും നല്ലതായിരിക്കും.  (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

