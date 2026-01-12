Shukraditya Rajayoga: ശുക്രാദിത്യരാജയോഗം; മകര സംക്രാന്തിയില്‍ ഈ രാശിക്കാരുടെ തലവര മാറും..!

Shukraditya Rajayoga: സൂര്യന് മകരം രാശിയിലേക്ക് സംക്രമിക്കുന്ന ഈ ദിനത്തില് ഭാഗ്യം തുണക്കുന്നത് അഞ്ച് രാശിക്കാര്ക്കാണ്
ശുക്രനും സൂര്യനും ചേരുമ്പോള് രൂപപ്പെടുന്നതാണ് ശുക്രാദിത്യ രാജയോഗം.
ഇടവം രാശി: കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും വന്നുചേരും. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പൂർണ്ണമായും മാറാൻ ഇടവരും. ജീവിതത്തിൽ നല്ല തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതുവഴി നല്ല മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും.
മിഥുനം രാശി: സാമ്പത്തിക നേട്ടം വന്നുചേരും. വരുമാനം വർദ്ധിക്കാനിടയാകും. പ്രണയജീവിതം സമാധാനപൂർണ്ണമായി മാറും. പല കോണിൽ നിന്നും നല്ല വാർത്തകൾ നിങ്ങലെ തേടിയെത്തും.
കര്ക്കടകം രാശി: സാമ്പത്തികമായി പുരോഗതി കൈവരിക്കാനാകും. ജീവിതത്തില് സന്തോഷം വന്നുചേരും. ജോലിയിൽ ആഗ്രഹിച്ച മാറ്റങ്ങൾ വന്നുചേരും. കുടുംബത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിക്കാനാകും. വിവാഹകാര്യത്തിൽ തീരുമാനമാകും
ചിങ്ങം രാശി: സമ്പൽ സമൃദ്ധി വർദ്ധിക്കും. മുതിർന്നവരുടെ അനുഗ്രഹം ജീവിതത്തിലുണ്ടാകും. വാഹനം വാങ്ങാനും വസ്തു വാങ്ങാനും നല്ല സമയമാണ്. പ്രണയിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂലമായ സമയമാണ്. പങ്കാളിയുടെ സാന്നിദ്ധ്യം ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും കൊണ്ടുവരും.
വൃശ്ചികം രാശി: സമ്പത്ത് വന്നുചേരാൻ ഇടയാകും. ജോലിയിലും പുരോഗതി വന്നുചേരും. ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ കൃത്യമായി പൂർത്തിയാക്കാനാകും. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും വന്നുചേരും.
Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.