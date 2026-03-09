Sun Venus Conjunction 2026: ജ്യോതിഷത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു യോഗം ഉടൻ തന്നെ സംഭവിക്കാൻ പോകുകയാണ്. ശുക്രനും സൂര്യനും ചേർന്ന് ശുക്രാദിത്യ രാജയോഗമാണ് രൂപപ്പെടാൻ പോകുന്നത്.
മാർച്ച് 15നാണ് ശുക്രാദിത്യ രാജയോഗം രൂപപ്പെടുക. ശുക്രൻ നിലവിൽ മീനം രാശിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. സൂര്യനും ഈ രാശിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതോടെ വിശിഷ്ടമായ ശുക്രാദിത്യ രാജയോഗം രൂപപ്പെടും.
ഈ രാജയോഗം രൂപപ്പെടുന്നതോടെ ചില രാശിക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും. ചില രാശികൾക്ക് അവർ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാകും ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുക. ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലയിലും ശുഭകരമായ മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകും. ഏതൊക്കെയാണ് ആ മൂന്ന് രാശികളെന്ന് നോക്കാം...
മിഥുനം രാശിക്കാരില് ഈ കാലയളവിൽ ജീവിതത്തിൽ നിരവധി ശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും. തൊഴിലിൽ പുരോഗതി കൈവരിക്കും. കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും. ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ സഫലമാകും. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് സമയം അനുകൂലമാണ്. ബിസിനസ് ആരംഭിക്കാനും സമയം നല്ലതാണ്. അതിൽ നിന്നും ലാഭം നേടാനാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമായിരിക്കും.
തുലാം രാശിക്കാര്ക്ക് ജീവിതം തന്നെ മാറിമറിയുന്ന സമയമാണിത്. ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം മികച്ച നേട്ടങ്ങളുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. വിവാഹം തീരുമാനിക്കും. സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാകും. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും നിറയും. പുതിയ സംരംഭങ്ങൾക്ക് അനുകൂല സമയമാണിത്.
മീനം രാശിക്കാര്ക്ക് ഈ കാലയളവിൽ വരുമാനം വർധിക്കും. നഷ്ടപ്പെട്ട പലതും തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും. ജോലിയിൽ ശമ്പള വർധനവിനും സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിനുമൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. കുടുംബത്തോടൊപ്പം കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കാനാകും. ദാമ്പത്യ ജീവിത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും. സമൂഹത്തില് ബഹുമാനവും ആദരവും നേടാനാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.
