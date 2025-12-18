English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Shukraditya Yoga 2026: ശുക്രാദിത്യ യോഗം; ഈ രാശിക്കാരില്‍ വരുന്നത് ഭാഗ്യ നേട്ടങ്ങള്‍..!

Shukraditya Yoga 2026: ശുക്രാദിത്യ യോഗം; ഈ രാശിക്കാരില്‍ വരുന്നത് ഭാഗ്യ നേട്ടങ്ങള്‍..!

ഏപ്രില്‍ 19-ന് ശുക്രന്‍ ഇടവം രാശിയിലേക്ക് എത്തും. ഇത് പല രാശിക്കാരിലും പല വിധത്തിലുള്ള സ്വാധീനം ചെലുത്തും. ഇതിന്റെ ഫലമായി പുതുവര്‍ഷത്തില്‍ ഭാഗ്യരാശിക്കാര്‍ എന്ന് വിളിക്കാനാകുന്നത് ആരെയൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം.

 
ഇടവം രാശി: ജോലിയിലും ബിസിനസിലും മാറ്റങ്ങള്‍ വന്നുചേരും. കുടുംബജീവിതത്തില്‍ സന്തോഷവും സമാധാനവും വന്നുചേരും. ജോലിയില്‍ അനുകൂലമായ പല മാറ്റങ്ങളും സംഭവിക്കും. വരുമാനം വര്‍ദ്ധിക്കാനിടയാക്കും.   

ചിങ്ങം രാശി: പല അനുകൂല കാര്യങ്ങളും സംഭവിക്കും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മൊത്തത്തില്‍ മാറിമറിയും. കടങ്ങള്‍ വീട്ടാനാകും ആഢംബരജീവിതം നയിക്കാനാകും. വിവാഹകാര്യത്തില്‍ തീരുമാനമുണ്ടാകും. കമിതാക്കള്‍ക്ക് അനുകൂലമായ കാലമാണ്. നിക്ഷേപങ്ങളില്‍ നിന്നും മികച്ച നേട്ടം കൈവരിക്കാനാകും.   

കന്നി രാശി: പല പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്കും പരിഹാരം കണ്ടെത്താനാകും. മുടക്കം സംഭവിച്ച പല കാര്യങ്ങളും വിജയകരമായി പൂര്‍ത്തിയാക്കാനാകും. പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും. സന്തോഷകരമായ പല മാറ്റങ്ങളും സംഭവിക്കും.   

തുലാം രാശി: സാമ്പത്തികമായി മികച്ച നേട്ടം കൈവരിക്കാനാകും. പുതിയ വാഹനവും ഭൂമിയും വാങ്ങാനാകും. സമ്പാദ്യം വര്‍ദ്ധിക്കാനിടയാകും. മാതാപിതാക്കളുമായുള്ള ബന്ധം ദൃഢമായി മാറും. വരുമാനം ഇരട്ടിയാകും.  

Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.  

