  • Evening Snacks Recipe: കുട്ടിപ്പട്ടാളത്തിന് ഒരടിപൊളി സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാലോ? സംഭവം കിടുവാ..!

Evening Snacks Recipe: കുട്ടിപ്പട്ടാളത്തിന് ഒരടിപൊളി സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാലോ? സംഭവം കിടുവാ..!

കുട്ടികൾ സ്കൂൾ വിട്ട് വരുമ്പോൾ നല്ലപോലെ വിശന്നായിരിക്കും വരുന്നത്. ഈ സമയം എന്തുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമെന്ന ആലോചനയിലാണോ? ഒരടിപൊളി സ്നാക്ക് പരീക്ഷിക്കാം...

 

രുചികരവും കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതുമായ ഒരു സ്നാക്കാണ് ചീസ് കോൺ ബോൾസ്. ഇത് വീട്ടിൽ തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെയുണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. 

 
ചേരുവകൾ - ഉരുളക്കിഴങ്ങ്: 2 എണ്ണം (പുഴുങ്ങി ഉടച്ചത്), സ്വീറ്റ് കോൺ: ½ കപ്പ് (വേവിച്ചത്), ചീസ്: ½ കപ്പ് (ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത്), പച്ചമുളക്: 2 എണ്ണം (പൊടിയായി അരിഞ്ഞത്), മല്ലിയില: ആവശ്യത്തിന് (അരിഞ്ഞത്), ഇഞ്ചി-വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്: 1 ടീസ്പൂൺ, കുരുമുളക് പൊടി: ½ ടീസ്പൂൺ, ചില്ലി ഫ്ലേക്സ്: ½ ടീസ്പൂൺ (ഓപ്ഷണൽ), ഉപ്പ്: ആവശ്യത്തിന്, കോൺഫ്ലോർ: 3-4 ടേബിൾ സ്പൂൺ, ബ്രെഡ് ക്രംബ്സ്: കോട്ടിംഗിന് ആവശ്യമായത്, എണ്ണ.  

തയാറാക്കുന്ന വിധം - ആദ്യം ഒരു വലിയ പാത്രത്തിൽ പുഴുങ്ങി ഉടച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, വേവിച്ച സ്വീറ്റ് കോൺ, പച്ചമുളക്, മല്ലിയില, ഇഞ്ചി-വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, കുരുമുളക് പൊടി, ചില്ലി ഫ്ലേക്സ്, ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക. ശേഷം ഈ മിശ്രിതത്തിലേക്ക് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വച്ചിരിക്കുന്ന ചീസ് ചേർത്ത് പതുക്കെ ഇളക്കുക. ചീസ് ബോളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഫില്ലിംഗ് ആയി ചീസ് വെക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാവുന്നതാണ്.  

തുടർന്ന് കയ്യിൽ അല്പം എണ്ണ തടവി മിശ്രിതത്തിൽ നിന്ന് ചെറിയ ഭാഗങ്ങൾ എടുത്ത് ഉരുളകളാക്കി മാറ്റുക. ഇനി ഒരു പാത്രത്തിൽ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ അല്പം വെള്ളം ചേർത്ത് കട്ടിയുള്ള ലായനി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം.  

ഉരുളകളാക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ ബോളും ആദ്യം കോൺഫ്ലോർ ലായനിയിൽ മുക്കിയെടുത്ത ശേഷം ബ്രെഡ് ക്രംബ്സിൽ പൊതിയുക. ഇത് സ്നാക്കിന് നല്ല ക്രിസ്പിനസ് നൽകും.  

ശേഷം ഒരു ചീനച്ചട്ടിയിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കി, ബോളുകൾ ഇട്ട് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറമാകുന്നത് വരെ വറുത്തെടുക്കുക. മിതമായ തീയിൽ വറുത്തെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ചെറുചൂടോടെ ടൊമാറ്റോ സോസും കൂട്ടി രുചികരമായ ചീസ് കോൺ ബോൾസ് കഴിക്കാം.  

