Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Skin Care Tips: വിലകൂടിയ ക്രീമുകൾ വേണ്ട, കൃത്യമായ പരിചരണം മതി! ചർമ്മ സംരക്ഷണത്തിനായി ദിവസവും ഒരു 5 മിനിറ്റ് മാറ്റിവയ്ക്കാമോ?

Skin Care Tips: വിലകൂടിയ ക്രീമുകൾ വേണ്ട, കൃത്യമായ പരിചരണം മതി! ചർമ്മ സംരക്ഷണത്തിനായി ദിവസവും ഒരു 5 മിനിറ്റ് മാറ്റിവയ്ക്കാമോ?

Written ByKarthika VUpdated byKarthika V
Published: May 27, 2026, 07:52 PM IST|Updated: May 27, 2026, 07:52 PM IST

Simple Skin Care Routine: ചർമ്മ സംരക്ഷണത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നവരാണ് ഇന്ന് മിക്കവരും. മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ക്രീമുകളും മറ്റും വാങ്ങി പരീക്ഷിക്കാൻ ആർക്കും ഒരു മടിയുമില്ല. 

 

എന്നാൽ നല്ല തിളക്കവും ആരോ​ഗ്യവുമുള്ള ചർമ്മത്തിന് വിലകൂടിയ ക്രീമുകളുടെയൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ഒരുപാട് സ്കിൻ കെയറുകൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യവുമില്ല. കൃത്യമായ പരിചരണം ചർമ്മത്തിന് നൽകിയാൽ മതി. സ്വാഭാവിക തിളക്കവും ആരോ​ഗ്യവുമൊക്കെ ചർമ്മത്തിന് ലഭിക്കും. 

 

1/6

ദിവസവും ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഇതിനായി മാറ്റിവയ്ക്കാമെങ്കിലും ചർമ്മം സുന്ദരമായി സംരക്ഷിക്കാം. തിളക്കമുള്ള ചർമ്മത്തിനായി ഒരു സിമ്പിൾ റൂട്ടീൻ പരിചയപ്പെടാം. ദിവസവും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ ചർമ്മം കൂടുതൽ തിളക്കമുള്ളതാകും. 

 

2/6

​1. ക്ലെൻസിങ് - ​മുഖത്തെ അഴുക്കും എണ്ണമയവും നീക്കം ചെയ്ത് ചർമ്മം വൃത്തിയാക്കുക എന്നതാണ് ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം. രാവിലെയും രാത്രിയും ചർമ്മത്തിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു ഫേസ് വാഷ് ഉപയോഗിച്ച് മുഖം കഴുകുക. ഫേസ് വാഷ് ഉപയോ​ഗിക്കാത്തവർക്ക് കടലമാവ്, പയറുപൊടി തുടങ്ങിയവയിൽ ഒരല്പം പാല് ചേർത്ത് മുഖം കഴുകാവുന്നതാണ്. 

 

3/6

2. ടോണിങ് - സുഷിരങ്ങൾ അടയ്ക്കുന്ന പ്രക്രിയ ആണ് ടോണിങ്. ഫേസ് വാഷ് ഉപയോ​ഗിച്ച് മുഖം നന്നായി കഴുകിയ ശേഷം ചർമ്മത്തിലെ സുഷിരങ്ങൾ തുറന്നിരിക്കും. അവ ചെറുതാക്കാനും ചർമ്മത്തിന്റെ പി.എച്ച് ലെവൽ കൃത്യമാക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ടോണർ ഉപയോ​ഗിക്കുന്നത്. നേരിട്ട് മുഖത്തേക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരല്പം ടോണർ പഞ്ഞിയിൽ എടുത്തോ മുഖത്ത് ഡാബ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പ്രകൃതിദത്ത ടോണർ ഉപയോ​ഗിക്കേണ്ടവർക്ക് റോസ് വാട്ടർ ഉപയോ​ഗിക്കാം.

 

4/6

3. മോയ്സ്ചറൈസിങ് - ചർമ്മം വരണ്ട് പോകാതിരിക്കാൻ മോയ്സ്ചറൈസർ പുരട്ടേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. എണ്ണമയമുള്ള ചർമ്മത്തിനും വരണ്ട ചർമ്മക്കാരും ഇത് നിർബന്ധമായും ഉപയോ​ഗിക്കണം. ടോണർ ഉണങ്ങിയ ശേഷം ഒരു നല്ല മോയ്സ്ചറൈസിങ് ക്രീം ഉപയോ​ഗിക്കാം. മുഖത്തും കഴുത്തിലും ഇത് നന്നായി തേച്ചുപിടിപ്പിക്കുക. കറ്റാർവാഴ ജെല്ലും ഇതിനായി ഉപയോ​ഗിക്കാം.

 

5/6

രാവിലെ മോയ്സ്ചറൈസർ പുരട്ടുന്നതിനോടൊപ്പം സൺസ്ക്രീനും ഉപയോ​ഗിക്കണം. സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളിൽ നിന്ന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കാതിരിക്കാനാണിത്. അതുപോലെ തന്നെ രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിന് മുൻപുള്ള ചർമ്മ സംരക്ഷണം ഒരുകാരണവശാലും ഒഴിവാക്കരുത്. കാരണം ഉറങ്ങുമ്പോഴാണ് ചർമ്മത്തിലെ കോശങ്ങൾ സ്വയം പുതുക്കപ്പെടുന്നത്.

 

6/6

Disclaimer: ഈ വാർത്ത പൊതുവായ വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഒരു മെഡിക്കൽ വിദഗ്ധന്റെ ഉപദേശത്തിന് പകരമല്ല.

 

Tags:
Skin Care Tips
skin care
Skin Care Routine
ചർമ്മ സംരക്ഷണം
ബ്യൂട്ടി ടിപ്സ്

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉണ്ടായത് ആസൂത്രിത നീക്കം; കർശന നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല

തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉണ്ടായത് ആസൂത്രിത നീക്കം; കർശന നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല

Minister Ramesh Chennithala1 hr ago
2

ഇഡി ഉദ്യോ​ഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച കേസ്; ഏഴ് പ്രതികൾ അറസ്റ്റിൽ

ED Officials Attacked2 hrs ago
3

പാളയം സിപിഎം ഓഫീസിന് മുന്നിൽ വന്‍ പോലീസ് സന്നാഹം; പ്രതികൾ ഉള്ളിൽ

CPM2 hrs ago
4

ഡൽഹിയിലും ഇഡിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം; എം.എ. ബേബി അടക്കമുള്ള നേതാക്കളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു

MA Baby10:43 AM IST
5

പിണറായിയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് യൂത്ത് കോൺ​ഗ്രസ് തെരുവിലേക്ക്!

Youth congress10:19 AM IST