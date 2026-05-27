/Skin Care Tips: വിലകൂടിയ ക്രീമുകൾ വേണ്ട, കൃത്യമായ പരിചരണം മതി! ചർമ്മ സംരക്ഷണത്തിനായി ദിവസവും ഒരു 5 മിനിറ്റ് മാറ്റിവയ്ക്കാമോ?

Simple Skin Care Routine: ചർമ്മ സംരക്ഷണത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നവരാണ് ഇന്ന് മിക്കവരും. മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ക്രീമുകളും മറ്റും വാങ്ങി പരീക്ഷിക്കാൻ ആർക്കും ഒരു മടിയുമില്ല.
എന്നാൽ നല്ല തിളക്കവും ആരോഗ്യവുമുള്ള ചർമ്മത്തിന് വിലകൂടിയ ക്രീമുകളുടെയൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ഒരുപാട് സ്കിൻ കെയറുകൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യവുമില്ല. കൃത്യമായ പരിചരണം ചർമ്മത്തിന് നൽകിയാൽ മതി. സ്വാഭാവിക തിളക്കവും ആരോഗ്യവുമൊക്കെ ചർമ്മത്തിന് ലഭിക്കും.
ദിവസവും ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഇതിനായി മാറ്റിവയ്ക്കാമെങ്കിലും ചർമ്മം സുന്ദരമായി സംരക്ഷിക്കാം. തിളക്കമുള്ള ചർമ്മത്തിനായി ഒരു സിമ്പിൾ റൂട്ടീൻ പരിചയപ്പെടാം. ദിവസവും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ ചർമ്മം കൂടുതൽ തിളക്കമുള്ളതാകും.
1. ക്ലെൻസിങ് - മുഖത്തെ അഴുക്കും എണ്ണമയവും നീക്കം ചെയ്ത് ചർമ്മം വൃത്തിയാക്കുക എന്നതാണ് ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം. രാവിലെയും രാത്രിയും ചർമ്മത്തിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു ഫേസ് വാഷ് ഉപയോഗിച്ച് മുഖം കഴുകുക. ഫേസ് വാഷ് ഉപയോഗിക്കാത്തവർക്ക് കടലമാവ്, പയറുപൊടി തുടങ്ങിയവയിൽ ഒരല്പം പാല് ചേർത്ത് മുഖം കഴുകാവുന്നതാണ്.
2. ടോണിങ് - സുഷിരങ്ങൾ അടയ്ക്കുന്ന പ്രക്രിയ ആണ് ടോണിങ്. ഫേസ് വാഷ് ഉപയോഗിച്ച് മുഖം നന്നായി കഴുകിയ ശേഷം ചർമ്മത്തിലെ സുഷിരങ്ങൾ തുറന്നിരിക്കും. അവ ചെറുതാക്കാനും ചർമ്മത്തിന്റെ പി.എച്ച് ലെവൽ കൃത്യമാക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ടോണർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നേരിട്ട് മുഖത്തേക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരല്പം ടോണർ പഞ്ഞിയിൽ എടുത്തോ മുഖത്ത് ഡാബ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പ്രകൃതിദത്ത ടോണർ ഉപയോഗിക്കേണ്ടവർക്ക് റോസ് വാട്ടർ ഉപയോഗിക്കാം.
3. മോയ്സ്ചറൈസിങ് - ചർമ്മം വരണ്ട് പോകാതിരിക്കാൻ മോയ്സ്ചറൈസർ പുരട്ടേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. എണ്ണമയമുള്ള ചർമ്മത്തിനും വരണ്ട ചർമ്മക്കാരും ഇത് നിർബന്ധമായും ഉപയോഗിക്കണം. ടോണർ ഉണങ്ങിയ ശേഷം ഒരു നല്ല മോയ്സ്ചറൈസിങ് ക്രീം ഉപയോഗിക്കാം. മുഖത്തും കഴുത്തിലും ഇത് നന്നായി തേച്ചുപിടിപ്പിക്കുക. കറ്റാർവാഴ ജെല്ലും ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കാം.
രാവിലെ മോയ്സ്ചറൈസർ പുരട്ടുന്നതിനോടൊപ്പം സൺസ്ക്രീനും ഉപയോഗിക്കണം. സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളിൽ നിന്ന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കാതിരിക്കാനാണിത്. അതുപോലെ തന്നെ രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിന് മുൻപുള്ള ചർമ്മ സംരക്ഷണം ഒരുകാരണവശാലും ഒഴിവാക്കരുത്. കാരണം ഉറങ്ങുമ്പോഴാണ് ചർമ്മത്തിലെ കോശങ്ങൾ സ്വയം പുതുക്കപ്പെടുന്നത്.
