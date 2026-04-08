Sobha Surendran Astro Predictions: ജനപിന്തുണ കൂടും, പക്ഷേ... അപ്രതീക്ഷിത വെല്ലുവിളികൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം; ശോഭ സുരേന്ദ്രന്റെ ജാതകപ്രകാരമുള്ള ജ്യോതിഷ പ്രവചനം

Sobha Surendran Astrological Predictions: പാലക്കാട് എൻഡിഎ സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ. 1970 ഡിസംബർ 15നാണ് ശോഭ ജനിച്ചത്. ജനന ദിവസം വച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ശോഭ സുരേന്ദ്രന്റെ രാശി മിഥുനവും, നക്ഷത്രം മകയിരമോ തിരുവാതിരയോ ആണ്.
ശോഭ സുരേന്ദ്രന്റെ ജാതകപ്രകാരം ഇന്നത്തെയും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്തെയും ജ്യോതിഷ പ്രവചനം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.
ജ്യോതിഷ പ്രകാരം ശോഭ സുരേന്ദ്രന്റെ ജാതകത്തിൽ ചൊവ്വയുടെ സ്വാധീനം വളരെ ശക്തമാണ്. ഇവരുടേത് മികച്ച പ്രസംഗശൈലിയായിരിക്കും. ചൊവ്വയുടെ സ്വാധീനം ശക്തമായതിനാൽ എതിരാളികളെ നേരിടാനുള്ള ധൈര്യം ലഭിക്കും.
ഈ മാസം വ്യാഴവും അനുകൂല സ്ഥാനത്താണുള്ളത്. ഇത് മൂലം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ ഇവർക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് ജ്യോതിഷത്തിൽ പറയുന്നു.
ജനപിന്തുണയുടെ കാര്യം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ശോഭ സുരേന്ദ്രന് ജനക്കൂട്ടത്തെ ആകർഷിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ജ്യോതിഷ പ്രവചനം. കന്നി രാശിയിൽ രാഹു നിൽക്കുന്നത് ഇതിന് കാരണമാകുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിൽ വലിയ ഓളമുണ്ടാക്കാൻ ഇന്ന് ഇവർക്ക് ഗ്രഹനില അനുകൂലമാണ്.
എന്നാൽ ശനിയുടെ മാറ്റം പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത തടസങ്ങളുണ്ടാക്കും. പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ചിലപ്പോൾ വെല്ലുവിളി നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. രഹസ്യ ശത്രുക്കളുടെ നീക്കവും വെട്ടിലാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ ജാഗ്രത വേണം.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.