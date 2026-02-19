English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Sobha Surendran: ശോഭ വന്നാല്‍ വോട്ട് കൂടും! ശോഭ സുരേന്ദ്രനെ 'കാത്ത്' ആറ് മണ്ഡലങ്ങളെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്... ക്രൗഡ് പുള്ളര്‍ നേതാവിന്റെ ചരിത്രം ഇങ്ങനെ

ആറ് നിയമസഭ മണ്ഡലങ്ങളില്‍ ആണ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി നിര്‍ണയ ചര്‍ച്ചകളില്‍ ശോഭ സുരേന്ദ്രന്റെ പേര് ഉയര്‍ന്നുവന്നത് എന്നാണ് വാര്‍ത്തകള്‍. പാലക്കാട്, വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ് മണ്ഡലങ്ങളിലും ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ഹരിപ്പാട്, ചെങ്ങന്നൂര്‍, കായംകുളം, അരൂര്‍ മണ്ഡലങ്ങളിലും ശോഭയുടെ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിത്വം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നാണ് വാര്‍ത്ത.
  • Feb 19, 2026, 04:04 PM IST

ബിജെപിയിലെ തീപ്പൊരി നേതാക്കളില്‍ ഒരാളാണ് ശോഭ സുരേന്ദ്രന്‍. ഇടക്കാലത്ത് വച്ച് പാര്‍ട്ടി സംവിധാനത്തില്‍ ശോഭ സുരേന്ദ്രന്‍ തഴയപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാല്‍ ആ ഘട്ടങ്ങളിലും മത്സരിച്ച തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളില്‍ എല്ലാം മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കാന്‍ ശോഭ സുരേന്ദ്രന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ശോഭ സുരേന്ദ്രന്‍ എങ്ങനെയാണ് ബിജെപിയിലെ ക്രൗഡ് പുള്ളര്‍ ആയി മാറിയത്? ശോഭയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടനങ്ങളുടെ ചരിത്രം നോക്കാം.
2004 ല്‍ കെ മുരളീധരന് വേണ്ടി വടക്കാഞ്ചേരിയില്‍ അഡ്വ വി ബലറാം രാജിവച്ചപ്പോള്‍ നടന്ന ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിലായിരുന്നു ശോഭ സുരേന്ദ്രന്‍ ആദ്യം മത്സരിക്കുന്നത്. 10,643 വോട്ടുകളായിരുന്നു ശോഭ സുരേന്ദ്രന്‍ അന്ന് നേടിയത്. വെറും 6.52 ശതമാനം വോട്ടുകള്‍.   

2006 ലെ നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പൊന്നാനി മണ്ഡലത്തില്‍ നിന്നായിരുന്നു ശോഭ സുരേന്ദ്രന്‍ ജനവിധി തേടിയത്. 13,810 വോട്ടുകളാണ് അവര്‍ സ്വന്തമാക്കിയത്. വോട്ടുവിഹിതം 12.1 ശതമാനമാക്കി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാന്‍ ശോഭ സുരേന്ദ്രന് കഴിഞ്ഞു.  

2009 ല്‍ ലോക്‌സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പ്രൊഫ കെവി തോമസ് ജയിച്ച സാഹചര്യത്തില്‍ നടന്ന ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ എറണാകുളം മണ്ഡലത്തില്‍ ശോഭ സുരേന്ദ്രന്‍ ആയിരുന്നു സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി. 7,208 വോട്ടുകളാണ് നേടിയത്. 2006 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ 4,902 വോട്ടുകളേ ബിജെപിയ്ക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു.  

2011 ലെ നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പുതുക്കാട് ആയിരുന്നു ശോഭ മത്സരിച്ചത്. 14,425 വോട്ടുകളാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്. വോട്ട് വിഹിതം 10.43 ശതമാനമാക്കി ഉയര്‍ത്തുകയും ചെയ്തു. 

2014 ലെ ലോക്‌സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പോടെ ശോഭ സുരേന്ദ്രന്‍ ബിജെപിയുടെ 'വോട്ടിങ് മെഷീന്‍' എന്ന നിലയിലേക്കുയര്‍ന്നു. പാലക്കാട് മണ്ഡലത്തില്‍ 1,36,587 വോട്ടുകളായിരുന്നു നേടിയത്. 2009 ല്‍ വറും 68,804 വോട്ടുകളായിരുന്നു ബിജെപിയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. വോട്ട് വിഹിതം 15 ശതമാനമായി ഉയര്‍ത്താനും സാധിച്ചു.

2016 ലെ നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ശോഭ സുരേന്ദ്രന്‍ ശരിക്കും ഞെട്ടിച്ചു. പാലക്കാട് മണ്ഡലത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന് പിന്നില്‍ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തി. 40,076 വോട്ടുകള്‍ പിടിച്ചു. 29.08 ശതമാനമാക്കി ബിജെപിയുടെ വോട്ട് വിഹിതം. 9.22 ശതമാനത്തിന്റെ വര്‍ദ്ധന.  

2019 ലെ ലോക്‌സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ശോഭ സുരേന്ദ്രനെ നിയോഗിച്ചത് ആറ്റിങ്ങല്‍ മണ്ഡലത്തില്‍ ആയിരുന്നു. 2,48,000 വോട്ടുകളാണ് ശോഭ പിടിച്ചത്. 2014 ല്‍ ബിജെപിയുടെ വോട്ടുകള്‍ വെറും 92,000 മാത്രമായിരുന്നു. വോട്ട് വിഹിതം 24.97 ശതമാനമാക്കി. വോട്ട് വിഹിതത്തിലെ വര്‍ദ്ധന മാത്രം 14.43 ശതമാനം.  

2021 ലെ നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കഴക്കൂട്ടത്ത് ആയിരുന്നു ശോഭ സുരേന്ദ്രന്റെ നിയോഗം. കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന് പിറകെ രണ്ടാം സ്ഥാനം. 40,191 വോട്ടുകളാണ് നേടിയത്. സമീപകാലത്ത് ശോഭ സുരേന്ദ്രന് മുന്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനേക്കാള്‍ വോട്ട് കുറഞ്ഞ ഒരേയൊരു തിരഞ്ഞെടുപ്പായിരുന്നു അത്. അതിന് പിന്നില്‍ മറ്റ് പല കാരണങ്ങളുണ്ടെന്ന രീതിയില്‍ ആരോപണങ്ങളും ഉയര്‍ന്നിരുന്നു.

ഏറ്റവും ഒടുവില്‍ 2024 ലെ ലോക്‌സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ആലപ്പുഴയിലാണ് ശോഭ സുരേന്ദ്രന്‍ മത്സരിച്ചത്. 2,99,638 വോട്ടുകള്‍ നേടി ശോഭ സുരേന്ദ്രന്‍ ശരിക്കും ഞെട്ടിച്ചു. ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാര്‍ക്കും രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാര്‍ക്കും വോട്ട് വിഹിതം കുറഞ്ഞപ്പോള്‍, ബിജെപിയുടെ വോട്ട് വിഹിതം 10 ശതമാനം ഉയര്‍ത്തുകയാണ് ശോഭ സുരേന്ദ്രന്‍ ചെയ്തത്.   

