/Solar Eclipse 2026: പകൽ സമയത്ത് പോലും ഇരുണ്ടുമൂടും! ശ്രാവണ അമാവാസിയിലെ സൂര്യഗ്രഹണം ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകുമോ?

ഈ വർഷത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രഹണം എപ്പോഴാണ്, അത് ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള സംശയങ്ങൾ ആളുകൾക്കിടയിലുണ്ട്. ശ്രാവണ മാസത്തിലെ ഈ ഗ്രഹണത്തെ കുറിച്ച് വിശദമായി അറിയാം...
ഓഗസ്റ്റ് 12നാണ് ഈ വർഷത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രഹണം നടക്കുന്നത്.
ശ്രാവണ മാസത്തിലെ അമാവാസി ദിനത്തിലാണ് സൂര്യഗ്രഹണം നടക്കുന്നത്. ഓഗസ്റ്റ് 12 ബുധനാഴ്ചയാണ് സൂര്യഗ്രഹണം.
ഓഗസ്റ്റ് 12ന് സംഭവിക്കുന്ന സൂര്യഗ്രഹണം ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകില്ല. അതിനാൽ, ഇതിന്റെ 'സൂതക കാലം' ഇവിടെ ബാധകമായിരിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൂജകളും മറ്റ് ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളും യാതൊരു തടസ്സവുമില്ലാതെ നടത്താൻ സാധിക്കും.
ഇന്ത്യൻ സമയപ്രകാരം ഓഗസ്റ്റ് 12 രാത്രി 9:04നാണ് ഗ്രഹണം ആരംഭിക്കുന്നത്. പിറ്റേന്ന്, അതായത് ഓഗസ്റ്റ് 13 രാവിലെ 4:25-ന് ഗ്രഹണം അവസാനിക്കും.
ശ്രാവണ മാസത്തിലെ ഈ സൂര്യഗ്രഹണം ഒരു പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണമായിരിക്കും. ഗ്രഹണം നടക്കുന്ന സമയത്ത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും പകൽ പൂർണ്ണമായും ഇരുട്ടായിരിക്കും, രാത്രിക്ക് സമാനമായിരിക്കും അന്തരീക്ഷം. പലയിടങ്ങളിലും പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണമാണ് ദൃശ്യമാകുക.
ആർട്ടിക് സമുദ്രം, ഗ്രീൻലാൻഡ്, ഐസ്ലാൻഡ്, അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രം, വടക്കൻ സ്പെയിൻ, പോർച്ചുഗൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഈ സൂര്യഗ്രഹണം കാണാൻ സാധിക്കും. ശ്രാവണ മാസത്തിൽ സൂര്യഗ്രഹണത്തിന് പുറമെ ചന്ദ്രഗ്രഹണവും സംഭവിക്കും. ഓഗസ്റ്റ് 28ന് പൗർണ്ണമി ദിനത്തിലാണ് ചന്ദ്രഗ്രഹണം നടക്കുക. എന്നാൽ ചന്ദ്ര ഗ്രഹണവും ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകില്ല.