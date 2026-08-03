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Solar Eclipse 2026: പകൽ സമയത്ത് പോലും ഇരുണ്ടുമൂടും! ശ്രാവണ അമാവാസിയിലെ സൂര്യഗ്രഹണം ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകുമോ?

Written ByKarthika V
Published: Aug 03, 2026, 10:11 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 10:11 PM IST

ഈ വർഷത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രഹണം എപ്പോഴാണ്, അത് ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള സംശയങ്ങൾ ആളുകൾക്കിടയിലുണ്ട്. ശ്രാവണ മാസത്തിലെ ഈ ഗ്രഹണത്തെ കുറിച്ച് വിശദമായി അറിയാം...

 

ഓ​ഗസ്റ്റ് 12നാണ് ഈ വർഷത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രഹണം നടക്കുന്നത്.

 

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ശ്രാവണ മാസത്തിലെ അമാവാസി ദിനത്തിലാണ് സൂര്യഗ്രഹണം നടക്കുന്നത്. ഓഗസ്റ്റ് 12 ബുധനാഴ്ചയാണ് സൂര്യ​ഗ്രഹണം. 

 

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ഓഗസ്റ്റ് 12ന് സംഭവിക്കുന്ന സൂര്യഗ്രഹണം ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകില്ല. അതിനാൽ, ഇതിന്റെ 'സൂതക കാലം' ഇവിടെ ബാധകമായിരിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൂജകളും മറ്റ് ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളും യാതൊരു തടസ്സവുമില്ലാതെ നടത്താൻ സാധിക്കും. 

 

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ഇന്ത്യൻ സമയപ്രകാരം ഓ​ഗസ്റ്റ് 12 രാത്രി 9:04നാണ് ഗ്രഹണം ആരംഭിക്കുന്നത്. പിറ്റേന്ന്, അതായത് ഓഗസ്റ്റ് 13 രാവിലെ 4:25-ന് ഗ്രഹണം അവസാനിക്കും.

 

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ശ്രാവണ മാസത്തിലെ ഈ സൂര്യഗ്രഹണം ഒരു പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണമായിരിക്കും. ഗ്രഹണം നടക്കുന്ന സമയത്ത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും പകൽ പൂർണ്ണമായും ഇരുട്ടായിരിക്കും, രാത്രിക്ക് സമാനമായിരിക്കും അന്തരീക്ഷം. പലയിടങ്ങളിലും പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണമാണ് ദൃശ്യമാകുക. 

 

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ആർട്ടിക് സമുദ്രം, ഗ്രീൻലാൻഡ്, ഐസ്‌ലാൻഡ്, അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രം, വടക്കൻ സ്പെയിൻ, പോർച്ചുഗൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഈ സൂര്യഗ്രഹണം കാണാൻ സാധിക്കും. ശ്രാവണ മാസത്തിൽ സൂര്യഗ്രഹണത്തിന് പുറമെ ചന്ദ്രഗ്രഹണവും സംഭവിക്കും. ഓഗസ്റ്റ് 28ന് പൗർണ്ണമി ദിനത്തിലാണ് ചന്ദ്രഗ്രഹണം നടക്കുക. എന്നാൽ ചന്ദ്ര ഗ്രഹണവും ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകില്ല.

TAGS:
solar eclipse 2026
Solar Eclipse
Surya Grahan

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