Mangal Gochar: ചൊവ്വയുടെ പവർഫുൾ യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും കോടീശ്വരയോഗം, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?

Mangal Varuna Yoga: വേദ ജ്യോതിഷപ്രകാരം പുതുവർഷത്തിൽ ധനു രാശിയിൽ ചൊവ്വ വരുന്ന സംയോഗം ജനുവരി 7 ന് പഞ്ചക യോഗം സൃഷ്ടിക്കും. അതിലൂടെ 3 രാശിക്കാർക്ക് ശുക്രദശ ആയിരിക്കും.
Panchanka Rajayoga 2026: വേദ ജ്യോതിഷത്തിൽ ഭൂമിയുടെ പുത്രനായ ചൊവ്വയെ ഒമ്പത് ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഏറ്റവും സ്വാധീനമുള്ള ഗ്രഹമായി കണക്കാക്കുന്നു. ചൊവ്വ അതിന്റേതായ സമയത്ത് രാശി മാറ്റുന്നു, അതിന്റെ ഫലം 12 രാശികളിലും ഒരു രൂപത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രൂപത്തിലായിരിക്കും.
നിലവിൽ ചൊവ്വ ധനു രാശിയിലാണ്. ഈ കാലയളവിൽ ചൊവ്വ മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളുമായി സംയോജിച്ച് ശുഭ-അശുഭ യോഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും. ഈ ക്രമത്തിൽ ജനുവരി 7 ന് ചൊവ്വ വരുണനുമായി സംയോജിച്ച് പഞ്ചങ്ക യോഗം രൂപപ്പെടുത്തും.
ഈ പ്രത്യേക യോഗം ചില രാശിക്കാർക്ക് കാര്യമായ നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും. ഈ യോഗത്താൽ നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന മൂന്ന് ഭാഗ്യ രാശികളെ അറിയാം...
വേദ ജ്യോതിഷം അനുസരിച്ച് ജനുവരി 7 ന് രാത്രി 9:37 ന് ചൊവ്വയും നെപ്റ്റ്യൂണും പരസ്പരം 72 ഡിഗ്രിയിലായിരിക്കും. ഇതിലൂടെ പഞ്ചങ്ക യോഗം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. നിലവിൽ വരുണൻ ശനിയുടെ രാശിയായ മകരത്തിലാണ്.
ഇത് ഏകദേശം 14 വർഷം ഒരു രാശിയിൽ തുടരും. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ, ഒരു രാശിചക്രം പൂർത്തിയാക്കാൻ ഏകദേശം 164 വർഷങ്ങൾ എടുക്കും.
മേടം (Aries): വരുണ-ചൊവ്വ സംയോഗം ഇവർക്ക് പല തരത്തിൽ സവിശേഷമായിരിക്കും. ഈ രാശിക്കാരുടെ ഒമ്പതാം ഭാവത്തിൽ ചൊവ്വ സ്ഥിതിചെയ്യും. തൽഫലമായി ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യം അനുകൂലമായിരിക്കും. മാനസിക സമാധാനം ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത, ജോലി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് നിരവധി ജോലി സംബന്ധമായ യാത്രകൾ നടത്തേണ്ടി വന്നേക്കാം. ഇതിൽ വിദേശ യാത്രയ്ക്കുള്ള അവസരങ്ങളും ഉൾപ്പെടാം. ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ ലാഭിക്കാം. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി നല്ലതായിരിക്കും. നിരവധി വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ തുറന്നേക്കാം.
മിഥുനം (Gemini): ഈ രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും. ആറ്, പതിനൊന്ന് ഭാവങ്ങളുടെ അധിപനായ ചൊവ്വ ഏഴാം ഭാവത്തിലെത്തും. ഇത് വരുണനുമായി ചേർന്ന് പഞ്ചാങ്ക യോഗം സൃഷ്ടിക്കും. തൽഫലമായി ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ പല മേഖലകളിലും നല്ല ഫലങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടും.
ചിങ്ങം (Leo): ചൊവ്വ-വരുണ പഞ്ചങ്ക യോഗ ഇവർക്ക് സ്പെഷ്യൽ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഈ രാശിയുടെ അഞ്ചാം ഭാവത്തിൽ ചൊവ്വ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. തൽഫലമായി ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് പൂർണ്ണ ഭാഗ്യം ലഭിക്കാം. വീട്ടിൽ ചില ശുഭകരമായ സംഭവങ്ങൾക്ക് സാധ്യത, കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഗുണനിലവാരമുള്ള സമയം ചെലവഴിക്കാൻ കഴിയും, ആത്മീയതയിലും താൽപ്പര്യമുണ്ടാകാം, ബുദ്ധിശക്തിയും വിവേചനാധികാരവും നിങ്ങളുടെ കരിയറിൽ വിജയം കൊണ്ടുവരും, ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങൾ വിലമതിക്കപ്പെടും, പുതിയ നാഴികക്കല്ലുകൾ കൈവരിക്കാനും കഴിയും. ഈ കാലയളവ് സാമ്പത്തികമായി അനുകൂലമായിരിക്കും, കഠിനാധ്വാനവും വിവേകവും നിങ്ങളുടെ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
