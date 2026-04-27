Surya Gochar 2026: സൂര്യൻ ഇടവത്തിലേക്ക്; മെയ് 15 മുതൽ ഇവർ തിളങ്ങും സൂര്യനെപ്പോലെ, നിങ്ങളഉം ഉണ്ടോ?

Sun Transit In Taurus 2026: പഞ്ചാംഗം അനുസരിച്ചു മെയ് 15 നു ഗ്രഹങ്ങളുടെ രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സൂര്യൻ ഇടവത്തിൽ പ്രവേശിക്കും. അതിലൂടെ 3 രാശിക്കാർക്ക് ലഭിക്കും പോസിറ്റീവ് നേട്ടങ്ങൾ.
മെയ് 15 ജ്യോതിഷ വീക്ഷണകോണിൽ ഒരു പ്രത്യേക ദിവസമായി കണക്കാക്കുന്നു, കാരണം ഗ്രഹങ്ങളുടെ രാജാവായ സൂര്യൻ അതിന്റെ ഗതി മാറ്റി ഇടവ രാശിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും.
ഈ സംക്രമണം വെറും ഒരു സാധാരണ ജ്യോതിശാസ്ത്ര സംഭവമല്ല മറിച്ച് ആത്മവിശ്വാസം, ബഹുമാനം, തൊഴിൽ, ആരോഗ്യം, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി തുടങ്ങിയ ജീവിതത്തിന്റെ പല വശങ്ങളെയും സ്വാധീനിക്കുന്ന നല്ലൊരു മാറ്റമാണ്.
വേദ ജ്യോതിഷത്തിൽ സൂര്യനെ ആത്മാവിന്റെയും ശക്തിയുടെയും ഊർജ്ജത്തിന്റെയും നേതൃത്വത്തിന്റെയും ഗ്രഹമായി കണക്കാക്കുന്നു, അതിനാൽ അതിന്റെ രാശി മാറ്റം 12 രാശിചിഹ്നകളെയും ബാധിക്കുന്നു.
സ്ഥിരത, സമ്പത്ത്, സുഖം, ഭൗതിക സമൃദ്ധി എന്നിവയുടെ പ്രതീകമായി കണക്കാക്കുന്ന ഇടവ രാശിയിലേക്കുള്ള സൂര്യന്റെ പ്രവേശനം ഒരു സ്പെഷ്യൽ യാദൃശ്ചികത സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ സംക്രമണം ഒരു വ്യക്തിയെ അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും അവയെ പ്രായോഗികവും ദർശനാത്മകവുമാക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു.
ഇടവ രാശിയിലേക്കുള്ള സൂര്യന്റെ പ്രവേശനം ചില രാശിക്കാർക്ക് ഒരു പ്രധാന നേട്ടങ്ങൾ നൽകും. ദീർഘകാലമായി കാത്തിരിക്കുന്ന ജോലികൾ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുകയും സാമ്പത്തിക ശക്തി വർദ്ധിക്കുകയും സാമൂഹിക അന്തസ്സ് വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും. സൂര്യന്റെ സംക്രമണം ഏതൊക്കെ രാശിക്കാർക്ക് ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് നോക്കാം...
പഞ്ചാംഗം അനുസരിച്ച് ഗ്രഹങ്ങളുടെ രാജാവായ സൂര്യൻ മെയ് 15 ന് രാവിലെ 6:22 ന് ഇടവത്തിലേക്ക് സംക്രമിക്കും. അവിടെ ജൂൺ 22 വരെ തുടരും.
ഇടവം (Scorpio): സൂര്യന്റെ സംക്രമണം ഇവർക്ക് ഗുണകരമാകും. കാരണം ഇടവ രാശിയിലേക്കാണ് സംക്രമിക്കുന്നത്. ഈ സമയത്ത് ഇവരുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിച്ചേക്കാം, ആളുകൾ നിങ്ങളെ ഗൗരവമായി ശ്രദ്ധിക്കും. ജോലിസ്ഥലത്തെ നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനവും ഫലം കണ്ടേക്കാം, കൂടാതെ സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിനോ ശമ്പള വർദ്ധനവിനോ സാധ്യതയുണ്ടാകാം. ജോലി മാറ്റുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സമയം അനുകൂലമായിരിക്കും.
ചിങ്ങം (Leo): ഈ രാശിയുടെ അധിപൻ സൂര്യനാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ സംക്രമണം നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നേട്ടങ്ങൾ നൽകും. സൂര്യൻ നിങ്ങളുടെ രാശിയുടെ കർമ്മ ഗൃഹത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനാൽ ഈ സമയത്ത് കരിയർ മുന്നേറ്റത്തിന് ശക്തമായ സാധ്യതയുണ്ട്. സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിനോ പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾക്കോ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിച്ചേക്കാം. സർക്കാർ ജോലികളിലോ ഭരണ മേഖലയിലോ ഉള്ളവർക്ക് ഈ സമയം വളരെ അനുകൂലമാണ്. കഴിവുകൾ വിലമതിക്കപ്പെടാം. ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് പിന്തുണ ലഭിക്കും
കർക്കിടകം (Cancer): ഇവർക്കും ഈ സംക്രമണം വരുമാനത്തിൽ നേട്ടമാണ് ഉണ്ടാകും. ഇത് സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനുള്ള സാധ്യത സൃഷ്ടിക്കും. ബോണസ്, കമ്മീഷനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പ് കൈവശം വച്ചിരുന്ന ഫണ്ടുകളുടെ തിരിച്ചുവരവ് പോലുള്ള വിവിധ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് പണം ലഭിച്ചേക്കാം. പുതിയൊരു പ്രോജക്റ്റോ ബിസിനസ്സോ ആരംഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ അത് ചെയ്യാൻ കഴിയും. സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും നെറ്റ്വർക്കുകളിൽ നിന്നും നല്ല പിന്തുണ. ഇത് നിങ്ങളുടെ ജോലി വേഗത്തിലാക്കാൻ സഹായിക്കും. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിലും സന്തോഷം വർദ്ധിച്ചേക്കാം. കുടുംബത്തോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളും ചില നല്ല വാർത്തകളും ലഭിക്കും (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
