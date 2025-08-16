English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Coriander Benefits: ഹൃദയാരോ​ഗ്യം മുതൽ ദഹനം വരെ; മല്ലിയില വെറുതെയല്ല..! ​ഗുണങ്ങൾ‌ അനവധി

ഭക്ഷണം എപ്പോഴും രുചിയോടെ കഴിക്കാൻ ആ​ഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ. അതും ചില ഇലകൾ കറികൾക്ക് വളരെ സ്വാദ് നൽകും. അതിലൊന്നാണ് മല്ലിയില. 

 

മല്ലിയില കറികളിലും മറ്റും നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അത് രുചിയൊന്ന് വേറെ തന്നെയാണ്. എന്നാൽ രുചിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഇത് ഇടുന്നത്. നിരവധി ആരോ​ഗ്യ ​ഗുണങ്ങളും മല്ലിയിലയിലൂടെ ലഭിക്കുന്നു. അവശ്യ പോഷകങ്ങളായ എ, സി, കെ എന്നിവയും കാൽസ്യം, പൊട്ടാസ്യം, മഗ്നീഷ്യം തുടങ്ങിയ അവശ്യ ധാതുക്കളും മല്ലിയിലയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

 
1 /5

ദഹനസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ അകറ്റുന്നതിന് മികച്ചതാണ് മല്ലിയില. ​ഗ്യാസ്, അസിഡിറ്റി പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിന് മല്ലിയില സഹായിക്കും.   

2 /5

കരളിന്റെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ശരീരത്തെ വിഷവിമുക്തമാക്കുന്നതിനും മല്ലിയില സഹായിക്കുന്നു.    

3 /5

ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ​ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ മല്ലിയില ആർത്രൈറ്റിസ് പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.  

4 /5

മല്ലിയില കഴിക്കുന്നത് ചീത്ത കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കുകയും നല്ല കൊളസ്ട്രോൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുവഴി ഹൃദയാരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഇത് സഹായിക്കും.  

5 /5

കലോറി കുറവും നാരുകൾ കൂടുതലുമുള്ള സസ്യമാണ് മല്ലി. ഇത് ദഹനം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും മെറ്റബോളിസം വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിലൂടെ ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. (Disclaimer: ഈ വാർത്ത പൊതുവായ വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഒരു മെഡിക്കൽ വിദഗ്ധന്റെ ഉപദേശത്തിന് പകരമല്ല.)  

