Trigrahi Yoga: വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സൂര്യ-ബുധ-ചൊവ്വ സംഗമം ഇവർക്ക് നൽകും സുവർണ്ണ ദിനങ്ങൾ; ലഭിക്കും അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങൾ!

Mahayuti 2025: ജ്യോതിഷം അനുസരിച്ച് ഗ്രഹങ്ങൾ കാലാകാലങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുകയും ത്രിഗ്രഹി, ചതുർഗ്രഹി യോഗങ്ങൾ രൂപം കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു.
Surya Budh Mangal Yuti: Mahayuti 2025: ഇതിന്റെ ഫലം മനുഷ്യജീവിതത്തിലും ലോകത്തിലും കാണപ്പെടുന്നു. ഒക്ടോബറിൽ ചൊവ്വ, സൂര്യൻ, ബുധൻ എന്നിവരുടെ ഒരു മഹായുതി സൃഷ്ടിക്കും.
Mahayuti 2025: ജ്യോതിഷം അനുസരിച്ച് ഗ്രഹങ്ങൾ കാലാകാലങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുകയും ത്രിഗ്രഹി, ചതുർഗ്രഹി യോഗങ്ങൾ രൂപം കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഇതിന്റെ ഫലം മനുഷ്യജീവിതത്തിലും ലോകത്തിലും കാണപ്പെടുന്നു. ഒക്ടോബറിൽ ചൊവ്വ, സൂര്യൻ, ബുധൻ എന്നിവരുടെ ഒരു മഹായുതി സൃഷ്ടിക്കും.
ചൊവ്വ ഒക്ടോബർ 13 വരെ തുലാം രാശിയിൽ തുടരും. ഈ സമയം അതായത് ഒക്ടോബർ 17 വരെ സൂര്യൻ തുലാം രാശിയിൽ സഞ്ചരിക്കും, നവംബർ 19 വരെ സൂര്യൻ ഇവിടെ തുടരും. സൂര്യന്റെ സംക്രമണത്തിന് മുമ്പ് ഒക്ടോബർ 3 ന് ബുധൻ തുലാം രാശിയിൽ പ്രവേശിക്കും ഒക്ടോബർ 24 വരെ ഇവിടെ തുടരും.
അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒക്ടോബർ 17 ന് സൂര്യൻ സംക്രമിക്കുന്നതിലൂടെ ചൊവ്വ, ബുധൻ, സൂര്യൻ എന്നിവരുടെ ഒരു മഹായുതി തുലാം രാശിയിൽ രൂപപ്പെടുന്നു.
അതിനാൽ ചില രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയും. ഒപ്പം ഇവർക്ക് പെട്ടെന്ന് സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളും ഭാഗ്യവും ലഭിക്കും. കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പണം തിരികെ ലഭിക്കും. ആ ഭാഗ്യ രാശിക്കാർ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം...
വൃശ്ചികം (Scorpio): ത്രിഗ്രഹി യോഗം ഇവർക്കും ഗുണകരമായിരിക്കും. കാരണം ഈ യോഗം നിങ്ങളുടെ രാശിയുടെ സമ്പത്തിന്റെ ഭവനത്തിൽ രൂപപ്പെടും, ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇടയ്ക്കിടെ പെട്ടെന്ന് ധനലാഭം ലഭിക്കും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്ന് ലാഭം ലഭിക്കും. ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാനസിക സമാധാനം ലഭിക്കും. സഹപ്രവർത്തകരുമായുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെടും, കല, സംഗീതം അല്ലെങ്കിൽ സൃഷ്ടിപരമായ മേഖലകളിൽ നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ തെളിയും. വ്യക്തിത്വം മെച്ചപ്പെടും
കർക്കടകം (Cancer): ത്രിഗ്രഹി യോഗം നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും. ഈ യോഗം രാശിയുടെ നാലാമത്തെ ഭാവത്തിളാണ് രൂപപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ ലഭിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആത്മവിശ്വാസം കുറയില്ല, പക്ഷേ മാനസിക സമാധാനം അനുഭവപ്പെടും. ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ പ്രവർത്തന ശൈലി മെച്ചപ്പെടും, നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ ബോസ് മതിപ്പുളവാക്കും. ബഹുമാനം ലഭിക്കും. ജോലിയോ ബിസിനസോ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്, സ്വത്ത്, ഭൂമി എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ അമ്മയും ബന്ധുക്കളുമായുള്ള ബന്ധം ശക്തമായിരിക്കും.
തുലാം (Libra): സൂര്യ-ബുധ-ചൊവ്വ എന്നിവയുടെ സംയോജനം ഇവർക്കും ഗുണകരമായിരിക്കാം. കാരണം ഈ സംയോജനം ഈ രാശിയുടെ ലഗ്ന ഭാവത്തിലാണ് രൂപപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കും, സമൂഹത്തിൽ പ്രശസ്തനാകും, വിവാഹിതർക്ക് അതിശയകരമായ ദാമ്പത്യ ജീവിതം ലഭിക്കും, ആത്മവിശ്വാസം അതിന്റെ ഉച്ചസ്ഥായിയിലായിരിക്കും, പെരുമാറ്റത്തിലും ശൈലിയിലും മധുര സ്വഭാവത്തിലും ആളുകൾ ആകർഷിക്കപ്പെടും. പ്രണയവും പ്രണയ ബന്ധങ്ങളും കൂടുതൽ ആഴത്തിലാകും, അവിവാഹിതരായ കർക്കിടക രാശിക്കാർക്ക് ഒരു ബന്ധത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഈ സമയത്ത് ജോലിയുള്ളവർക്ക് ജോലിസ്ഥലത്ത് പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ലഭിക്കും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിനം, ധനു രാശിക്കാർക്ക് സുഖസൗകര്യങ്ങൾ വർധിക്കും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!