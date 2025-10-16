English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Photos
  • Surya Gochar 2025: സൂര്യന്‍ തുലാം രാശിയില്‍, വരുന്ന ഒരു മാസം ഈ രാശിക്കാ‍ർ സൂക്ഷിക്കണം; ഭാ​ഗ്യം തീരെയില്ല!

Surya Gochar 2025: സൂര്യന്‍ തുലാം രാശിയില്‍, വരുന്ന ഒരു മാസം ഈ രാശിക്കാ‍ർ സൂക്ഷിക്കണം; ഭാ​ഗ്യം തീരെയില്ല!

  • Oct 16, 2025, 03:28 PM IST
1 /6

ഒക്ടോബർ 17ന് സൂര്യൻ കന്നി രാശിയിൽ നിന്ന് തുലാം രാശിയിലേക്ക് മാറുന്നതിൻറെ ഫലമായി ചില രാശിക്കാരിൽ മോശം ഫലങ്ങളുണ്ടാകും. നവംബർ 16 വരെ സൂര്യൻ തുലാം രാശിയിൽ തുടരും. സൂര്യൻറെ രാശിമാറ്റം ഏതെല്ലാം രാശിക്കാരെയാണ് പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാം.

2 /6

മേടം രാശിക്കാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകും. ബിസിനസിൽ വലിയ ശ്രദ്ധ നൽകണം. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ പങ്കാളിയുമായി ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾ പോലും വലിയ തർക്കങ്ങളിലേക്കും പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കും നയിക്കും.

3 /6

കർക്കിടക രാശിക്കാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ പല പ്രശ്നങ്ങളും നേരിടേണ്ടി വരും. കുടുംബത്തിൽ അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾ ഉണ്ടാകും. സ്വത്ത് സംബന്ധമായ തർക്കങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും വർധിക്കും.

4 /6

മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും. തെറ്റിദ്ധാരണകളുണ്ടാകും. കുടുംബത്തിൽ കലഹമുണ്ടാകും. ആരോഗ്യകാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ വേണം. ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പോലും പരിഹാരം കാണാനാകില്ല.

5 /6

വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് അനാവശ്യ ചിലവുകളും യാത്രാക്ലേശങ്ങളും ഉണ്ടാകും. ശ്രദ്ധിച്ച് തീരുമാനങ്ങളെടുക്കണം. ജോലിയിലോ ബിസിനസിലോ പുതിയ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുമ്പോൾ വളരെ ജാഗ്രത വേണം.

6 /6

കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് എത്ര കഠിനാധ്വാനം ചെയ്താലും ഫലം ഉണ്ടാകില്ല. പുതിയ പദ്ധതികൾ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ജീവിതത്തിൽ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.)

surya gochar 2025 ജ്യോതിഷം

Next Gallery

Kerala Lottery Result Today 16 October 2025: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം

You May Like

Sponsored by Taboola