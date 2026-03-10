English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Surya Gochar 2026: സൂര്യന്‍ മീനം രാശിയിലേക്ക് മാറുന്നു; ഈ രാശിക്കാർക്ക് അഗ്നി പരീക്ഷയുടെ കാലം..!

Surya Gochar 2026: സൂര്യന്‍ മീനം രാശിയിലേക്ക് മാറുന്നു; ഈ രാശിക്കാർക്ക് അഗ്നി പരീക്ഷയുടെ കാലം..!

Surya Gochar 2026: മാര്‍ച്ച് 15ന് സൂര്യന്‍ മീനം രാശിയിലേക്ക് മാറുന്നു. ഏപ്രില്‍ 14 വരെ ഈ രാശിയില്‍ തന്നെ സ്ഥിതി ചെയ്യും

 

ഈ സമയത്ത് അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ട രാശിക്കാർ ആരൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം

 
മേടം രാശി: ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ലഭിക്കാതെ വരും. പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും. പ്രതിസന്ധികൾ വന്നുചേരും. തർക്കങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടരുത്. കോടതി സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക  

ചിങ്ങം രാശി: ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. മാതാപിതാക്കളുടെ ആരോഗ്യവും ശ്രദ്ധിക്കണം. സര്‍ക്കാര്‍ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളില്‍ കൂടുതല്‍ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. ജോലികളെല്ലാം കൃത്യമായി പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം. കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയോടെ മുന്നോട്ട് പോകണം.  

കന്നി രാശി: ജിവിതത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വന്നുചേരും. മോശം സാഹചര്യങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. വെല്ലുവിളികളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ മനസ്സിനെ പാകപ്പെടുത്തുക. സര്‍ക്കാര്‍ കാര്യങ്ങളില്‍ അലംഭാവം കാണിക്കരുത്.   

ധനു രാശി: മാനസികാരോഗ്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അനാവശ്യ ആശങ്കകൾ ഒഴിവാക്കണം. ജീവിതത്തിൽ വെല്ലുവിളികൾ സംഭവിക്കാനിടയുണ്ട്. പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനാകാതെ മനക്ലേശം സംഭവിക്കും  

കുംഭം രാശി: ആരോഗ്യ കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണം. തീ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. വീട്ടില്‌ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടാനിടയാകും. സാമ്പത്തിക കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണം.   

Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.  

