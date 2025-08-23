Surya Nakshathra Gochar: വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സൂര്യൻ ശുക്രന്റെ നക്ഷത്രത്തിൽ; ഇവർക്കിനി കരിയറിലും ബിസിനസിലും നേട്ടങ്ങൾ മാത്രം!

Surya Transit In Pooram: ഗ്രഹങ്ങളുടെ രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സൂര്യൻ സ്വന്തം രാശിയായ ചിങ്ങത്തിലാണ് നിലവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അവിടിരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ പൂരം നക്ഷത്രത്തിലേക്ക് കടക്കും. അതിലൂടെ ചില രാശിക്കാർക്ക് ലഭിക്കും ബമ്പർ നേട്ടങ്ങൾ.
Surya Gochar 2025: ജ്യോതിഷം അനുസരിച്ച് ഗ്രഹങ്ങൾ അതിന്റെതായ സമയത്ത് സഞ്ചരിക്കുകയും ഒപ്പം നക്ഷത്രമാറ്റം നടത്തുകയും ചെയ്യും. ഇതിന്റെ ഫലം മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലും ലോകത്തിലും കാണപ്പെടുന്നു. ആഗസ്റ്റ് 30 ന് സൂര്യൻ ചിങ്ങ രാശിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ പൂരം നക്ഷത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കും.
സൂര്യനെ ആത്മവിശ്വാസം, നേതൃത്വം, ചൈതന്യം എന്നിവയുടെ ഘടകമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അതുപോലെ പൂരം നക്ഷത്രത്തെ സർഗ്ഗാത്മകത, സ്നേഹം, സന്തോഷം, സമൃദ്ധി എന്നിവയായി കണക്കാക്കുന്നു.
ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ചില രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയും. കൂടാതെ ഈ രാശിക്കാർക്ക് സമ്പത്ത്, നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്ന് ലാഭം എന്നിവ ലഭിക്കും. ആ ഭാഗ്യ രാശിക്കാർ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം...
ധനു (Sagittarius): സൂര്യന്റെ നക്ഷത്ര മാറ്റം ഇവർക്ക് ഗുണകരമായിരിക്കും. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം, പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാം. ജോലിയിൽ ഭാഗ്യം, ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാനോ ദീർഘദൂര യാത്ര ആസൂത്രണം ചെയ്യാനോ ഉള്ള സമയമാണിത്. ആത്മവിശ്വാസവും പോസിറ്റീവ് മനോഭാവവും നിങ്ങൾക്ക് വിജയം നൽകും. ആഗ്രഹങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് സഫലമാകും.
തുലാം (Libra): സൂര്യന്റെ രാശി മാറ്റം തുലാം രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും. സൂര്യൻ നിങ്ങളുടെ രാശിയുടെ പതിനൊന്നാം സ്ഥാനത്ത് സംക്രമിക്കും. അതിലൂടെ ഈ സമയത്ത് ഇവർക്ക് നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്ന് പ്രയോജനം ലഭിക്കും, ബിസിനസുകാർക്ക് ഒരു വലിയ ഇടപാട് നടത്താൻ കഴിയും. സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ വിജയം കൈവരിക്കാൻ കഴിയും, സുഹൃത്തുക്കളുമായും ഗ്രൂപ്പുകളുമായും സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വലിയ നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും.
ചിങ്ങം (Leo): സൂര്യന്റെ രാശി മാറ്റം ഇവർക്ക് ഗുണകരമായിരിക്കും. കാരണം സൂര്യൻ നിങ്ങളുടെ രാശിയുടെ ലഗ്ന ഭവനത്തിലേക്ക് സംക്രമിക്കും. അതിനാൽ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ബഹുമാനം ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ കഴിവ് പ്രകടിപ്പിക്കാനും, പുതിയൊരു തുടക്കം കുറിക്കാനും, ആളുകളെ ആകർഷിക്കാനുമുള്ള സമയമാണിത്. കല, എഴുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകടനം പോലുള്ള സൃഷ്ടിപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിജയം ലഭിക്കും. വിവാഹിതർക്ക് സന്തോഷകരമായ ദാമ്പത്യ ജീവിതം ഉണ്ടാകും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
