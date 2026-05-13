Surya Gochar 2026: 48 മണിക്കൂറിൽ സൂര്യസംക്രമണം; ഈ രണ്ട് രാശികൾക്ക് ഇനി സുവർണ്ണകാലം, തേടിയെത്തും വൻ സാമ്പത്തിക നേട്ടവും പ്രശസ്തിയും!

Written ByKarthika VUpdated byKarthika V
Published: May 13, 2026, 09:05 AM IST|Updated: May 13, 2026, 09:05 AM IST

വേദജ്യോതിഷത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്രഹങ്ങളിലൊന്നായാണ് സൂര്യനെ കണക്കാക്കുന്നത്. സൂര്യന്റെ രാശിമാറ്റ പലപ്പോഴും വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. 

 

മെയ് 15ന് പുലർച്ചെ 6:28ന് സൂര്യൻ ഇടവം രാശിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. ജൂൺ 15 വരെ അവിടെ തുടരുകയും ചെയ്യും. ജ്യോതിഷ പ്രവചനങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, ഈ സൂര്യസംക്രമണം മേടം, കർക്കടകം എന്നീ രാശിക്കാർക്ക് ഏറെ ​ഗുണം ചെയ്യും.

 

മേടം രാശിക്കാർക്ക് രണ്ടാം ഭാവത്തിലേക്കാണ് സൂര്യൻ പ്രവേശിക്കുന്നത്. സമ്പത്ത്, സംസാരം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണിത്. കർക്കടകം രാശിക്കാർക്ക് ലാഭവും നേട്ടങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിലേക്കും സൂര്യൻ മാറുന്നു.

 

മേടം രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തികപരമായി വൻ പുരോ​ഗതിയുണ്ടാകും. മുടങ്ങിക്കിടന്ന പണം തിരികെ ലഭിക്കും. തൊഴിലവസരങ്ങൾ കൂടുതൽ ലഭിക്കുകയും വരുമാനം വർധിക്കുകയും ചെയ്യും. സ്വത്തുക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള തർക്കങ്ങൾ ഒഴിയും. നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്താൻ അനുകൂല സമയമാണ്. സർക്കാർ മേഖലയിലുള്ളവർക്ക് പ്രശംസയും അം​ഗീകാരവും ലഭിക്കും. എന്നാൽ സംസാരത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധ പുലർത്തണം. വികാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് സംസാരിക്കണം.

 

കർക്കടകം രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവുമായ വളർച്ചയ്ക്ക് അനുകൂല സമയമാണ്. കരിയറിൽ മികച്ച നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ തുറക്കപ്പെടും. സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാകും. പ്രശസ്തിയും സമൂഹത്തിൽ അം​ഗീകാരവും ലഭിക്കും. രാഷ്ട്രീയം, പൊതുപ്രവർത്തനം, സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് സമയം അനുകൂലമാണ്. മുൻകാല നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് ലാഭം നേടാനാകും. 

 

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.

 

