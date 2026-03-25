Mangaladitya Rajayoga: സൂര്യ ചൊവ്വ മംഗളാദിത്യ യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും ആഡംബരവും സമ്പത്തും

Mangaladitya Rajyoga 2026 Date: ജ്യോതിഷ പ്രകാരം ഗ്രഹങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടെ രാജയോഗവും ശുഭയോഗവും സൃഷ്ടിക്കും, ഇവയുടെ ഫലങ്ങൾ മനുഷ്യജീവിതത്തിലും ലോകത്തിലും അനുഭവപ്പെടുന്നു.
ഏപ്രിൽ 2 ന് സൂര്യന്റെയും ചൊവ്വയുടെയും സംയോഗം മംഗളാദിത്യ രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കും. ഈ രാജയോഗം മീന രാശിയിലാണ് രൂപപ്പെടുന്നത്.
സൂര്യനെ ആത്മവിശ്വാസം, അന്തസ്സ്, ബഹുമാനം, സർക്കാർ ജോലി, പിതൃത്വം എന്നിവയുടെ ഘടകമായും കണക്കാക്കുന്നു. അതിനാൽ ഈ രണ്ട് ഗ്രഹങ്ങളും കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ ഈ മേഖലകളെ പ്രത്യേകിച്ച് ബാധിക്കും.
മംഗളാദിത്യ രാജയോഗത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ 12 രാശികളിലും അനുഭവപ്പെടും. എന്നിരുന്നാലും മീനം, ധനു, മിഥുനം എന്നിവയ്ക്ക് അനുകൂലമായ ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും. ഈ വ്യക്തികൾക്ക് ഭൂമി നേടാനും ഭരണപരമായ സ്ഥാനങ്ങൾ നേടാനും കഴിയും.
പഞ്ചാംഗം അനുസരിച്ച് ഏപ്രിൽ 2 ന് ഗ്രഹങ്ങളുടെ സേനാപധിയായ ചൊവ്വ മീന രാശിയിൽ പ്രവേശിക്കും, അവിടെ ഗ്രഹങ്ങളുടെ രാജാവായ സൂര്യൻ ഇതിനകമുണ്ട്. ഈ രണ്ട് ഗ്രഹങ്ങളുടെയും സംയോഗം മംഗളാദിത്യ രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കും, ഇത് മീനം, ധനു, മിഥുനം എന്നീ രാശിക്കാർക്ക് ഗുണം നൽകും.
മീനം (Pisces): ഇവർക്ക് ഈ യോഗം സാമ്പത്തികമായി വളരെ ശുഭകരമായിരിക്കാം. നിങ്ങളുടെ രാശിയുടെ ലഗ്ന ഭാവത്തിലാണ് ഈ രാജയോഗം രൂപപ്പെടുന്നത്. അതിനാൽ ഈ സമയത്ത് പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ ഉയർന്നുവന്നേക്കാം, പഴയ നിക്ഷേപങ്ങൾ നല്ല ലാഭം നേടാൻ സാധ്യത. ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റമോ ശമ്പള വർദ്ധനവോ ലഭിച്ചേക്കാം. ബിസിനസ്സ് വിപുലീകരണത്തിനുള്ള സാധ്യത.
ധനു (Sagittarius): മംഗളാദിത്യ രാജയോഗം ഇവർക്കും അനുകൂലമായിരിക്കും. ഇത് നിങ്ങളുടെ രാശിയുടെ നാലാമത്തെ ഭാവം മൂലമാണ്. അതിനാൽ ഈ സമയത്ത് മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാകാൻ സാധ്യത, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തിപ്പെട്ടേക്കാം. സ്വത്തോ വാഹനമോ വാങ്ങാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. കരിയറിൽ പുതിയ ഉയരങ്ങൾ കൈവരിക്കാനും കഴിയും. വിദേശ കാര്യങ്ങളിൽ വിജയം സാധ്യമാണ്. ധൈര്യം വർദ്ധിക്കും
മിഥുനം (Gemini ): ഇവർക്കും ഈ മംഗളാദിത്യ രാജയോഗം നേട്ടങ്ങൾ നൽകും. കരിയറിലും സാമ്പത്തികത്തിലും വളർച്ച, സ്ഥാനക്കയറ്റവും പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ലഭിച്ചേക്കാം. ബിസിനസിൽ ലാഭം, പുതിയ ഇടപാടുകൾ അന്തിമമാക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത, സാമൂഹിക ബഹുമാനവും വർദ്ധിക്കാൻ സാധ്യത. ഈ കാലയളവിൽ ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ പദവിയും അന്തസ്സും വർദ്ധിച്ചേക്കാം. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
