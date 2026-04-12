Surya Gochar 2026: കേതുവിന്റെ രാശിയിൽ സൂര്യൻ; ഈ രാശിക്കാർക്ക് ലഭിക്കും വമ്പൻ നേട്ടങ്ങൾ!

Surya Gochar 2026 In Aswathy Nakshatra: കേതുവിന്റെ നക്ഷത്രത്തിൽ സൂര്യൻ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഈ നാല് രാശിക്കാർക്ക് നൽകും കാര്യമായ നേട്ടങ്ങൾ. ഈ സമയത്ത് ജാതകർക്ക് ലഭിക്കും വൻ സമ്പത്ത്, ജോലിസ്ഥലത്ത് വിജയം.
Surya Nakshatra Gochar 2026 In Ashwini Rashi Effect: പ്രശസ്തി, ബഹുമാനം, ആത്മാവ്, പിതാവ് എന്നിവയുടെ കരകനായ സൂര്യൻ ഉടൻ തന്നെ കേതുവിന്റെ നക്ഷത്രമായ അശ്വതിയിലേക്ക് സംക്രമിക്കും
ഇത് 12 രാശികളിലും ശുഭകരവും അശുഭകരവുമായ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും.
2026 ഏപ്രിൽ 14 ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 9:38 ന് സൂര്യൻ അശ്വതി നക്ഷത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും 2026 ഏപ്രിൽ 28 വരെ ഈ നക്ഷത്രത്തിൽ തുടരുകയും ചെയ്യും.
അശ്വതി നക്ഷത്രത്തിലെ സൂര്യന്റെ ഈ സംക്രമണം നാല് രാശിക്കാർക്ക് സ്പെഷ്യൽ നേട്ടങ്ങൾ നൽകും, ആ രാശികൾ അറിയാം...
മേടം (Aries): ഇവർക്ക് സൂര്യന്റെ സംക്രമണം ശുഭകരമായ ഫലങ്ങൾ നൽകും. സാമൂഹിക ബഹുമാനം വർദ്ധിക്കുകയും തൊഴിൽ പുരോഗതി സാധ്യമാകുകയും ചെയ്യും. പുതിയ തുടക്കങ്ങൾക്ക് ഇത് നല്ല സമയമാണ്. ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കും നേതൃത്വപരമായ കഴിവുകൾ വർദ്ധിക്കും. വിജയത്തിലേക്കുള്ള പുതിയ വഴികൾ തുറക്കും.
മിഥുനം (Gemini): അശ്വതി നക്ഷത്രത്തിലെ സൂര്യന്റെ സംക്രമണം ഇവക്ക് വളരെ ശുഭകരമായിരിക്കും. ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലമാകും, ബിസിനസ് സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ ലാഭകരമാകും, ഉന്നത വ്യക്തികളുമായുള്ള ബന്ധങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും. ജോലിസ്ഥലത്ത് സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ ലഭിക്കും. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വ്യക്തികൾ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കും
ചിങ്ങം (leo): ഇവർക്കും സൂര്യന്റെ ഈ സംക്രമണം ഗണ്യമായ നേട്ടങ്ങൾ നൽകും. ജോലിസ്ഥലത്ത് അവർക്ക് ഭാഗ്യവും ബഹുമാനവും ലഭിക്കും. തീർത്ഥാടനത്തിന് പോകാൻ അവസരം, കരിയർ പുരോഗതി, സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും.
മകരം (Capricorn): കേതുവിന്റെ രാശിയിൽ സൂര്യൻ പ്രവേശിക്കുന്നത് മകരം രാശിക്കാർക്ക് കാര്യമായ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും, ഇവർക്ക് ബഹുമാനവും ആദരവും വർദ്ധിച്ചേക്കാം, പൂർവ്വിക സ്വത്ത് ഗുണം ചെയ്തേക്കാം. ഗവൺമെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികളിൽ വിജയം സാധ്യമായേക്കാം. വരുമാനം വർദ്ധിക്കും, പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ തുറക്കും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
