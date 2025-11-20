Surya Nakshatra Gochar: സൂര്യൻ അനിഴം നക്ഷത്രത്തിൽ; ഇവരുടെ ഭാഗ്യം മാറിമറിയും ഒപ്പം പുത്തൻ ജോലിയും

Sun Transit In Anizham Nakshathra: ജ്യോതിഷപ്രകാരം സൂര്യൻ ഈ സമയത്തെ അനിഴം നക്ഷത്രത്തിലാണ്. അതിലൂടെ ചില രാശിക്കാർക്ക് വിശേഷ നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും.
Surya Gochar 2025: ഒമ്പത് ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഏറ്റവും സവിശേഷമായ ഗ്രഹമാണ് സൂര്യൻ. ഗ്രഹങ്ങളുടെ രാജാവായ സൂര്യൻ ആത്മാവ്, പിതാവ്, ഇച്ഛാശക്തി, ആരോഗ്യം, നേതൃത്വം, ഭരണപരമായ കഴിവുകൾ, ഉദ്ദേശ്യം എന്നിവയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.
സൂര്യന്റെ സ്ഥാനത്ത് വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ 12 രാശികളുടെയും ജീവിതത്തെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ സ്വാധീനിക്കും. സൂര്യനും ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിനുശേഷം രാശിയും നക്ഷത്രവും മാറ്റുന്നു, ഇത് 12 രാശികളെയും ബാധിക്കുന്നു.
സൂര്യൻ നിലവിൽ ചൊവ്വയും ബുധനും ചേർന്ന് വൃശ്ചികത്തിൽ ആണെന്നും അതിലൂടെ ത്രിഗ്രഹി യോഗം (രൂപപ്പെടുത്തുന്നു. നവംബർ 19 ന് സൂര്യൻ വിശാഖ നക്ഷത്രം വിട്ട് അനിഴം നക്ഷത്രത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. ഇതിലൂടെ ചില രാശിക്കാർക്ക് ഗുണം ചെയ്യുമെങ്കിലും മറ്റുള്ളവർ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
സൂര്യൻ അനിഴം നക്ഷത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് എല്ലാ മേഖലകളിലും ഈ മൂന്ന് രാശികളിലുള്ളവർക്ക് വലിയ വിജയവും സാമ്പത്തിക നേട്ടവും കൊണ്ടുവരും. ആ ഭാഗ്യ രാശികളെ അറിയാം...
വേദ ജ്യോതിഷ പ്രകാരം നവംബർ 19 ന് രാത്രി 9:03 ന് സൂര്യൻ അനിഴം നക്ഷത്രത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. ഡിസംബർ 3 വരെ അവിടെ തുടരും. തുടർന്ന് അത് ആകാശത്തിലെ 27 നക്ഷത്രരാശികളിൽ 17 മാറ്റത്തെ തൃക്കേട്ട നക്ഷത്രത്തിലേക്ക് സംക്രമിക്കും. ഈ രാശിയെ ഭരിക്കുന്നത് ശനി ആണ്.
വൃശ്ചികം (Scorpio): അനിഴം നക്ഷത്രത്തിലേക്കുള്ള സൂര്യന്റെ പ്രവേശനം ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ഗുണം ചെയ്യും. സൂര്യൻ ലഗ്ന ഭാവത്തിലും ശനി അഞ്ചാം ഭാവത്തിലും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. തൽഫലമായി ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചേക്കാം. ജീവിതത്തിൽ ദീർഘകാലമായി നിലനിൽക്കുന്ന തടസ്സങ്ങൾ മറികടക്കാൻ കഴിയും. ആത്മവിശ്വാസവും വർദ്ധിക്കും. ചൊവ്വയുമായുള്ള സൂര്യന്റെ സംയോഗം ഊർജ്ജത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായ ഉത്തേജനം നൽകും. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടാനുള്ള സ്വപ്നവും പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടേക്കാം.
മിഥുനം (gemini): സൂര്യൻ അനിഴം നക്ഷത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ഈ രാശിയുടെ ആറാം ഭാവത്തിൽ വസിക്കുകയും ചെയ്യും. എട്ടാം ഭാവത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ശനി ഒരു കേന്ദ്ര ത്രികോണ രാജയോഗവും സൃഷ്ടിക്കും. തൽഫലമായി ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ഭാഗ്യം അനുകൂലമായി തോന്നിയേക്കാം. നാലാമത്തെ ഭാവത്തിൽ ശുക്രൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഭൗതിക സുഖങ്ങളിൽ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വർദ്ധനവിന് കാരണമാകും. എട്ടാം ഭാവത്തിൽ വ്യാഴത്തിന്റെ ഭാവം മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമ്പത്തും കുടുങ്ങിയ പണവും വീണ്ടെടുക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം.
വൃശ്ചികം (Scorpio): സൂര്യന്റെ അനിഴം നക്ഷത്രത്തിലേക്കുള്ള സംക്രമണം ഇവർക്കും നേട്ടങ്ങൾ നൽകും. സൂര്യൻ ലഗ്ന ഭാവത്തിലും ശനി അഞ്ചാം ഭാവത്തിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. തൽഫലമായി ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ഭാഗ്യം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. ജീവിതത്തിലെ ദീർഘകാല തടസ്സങ്ങളെ മറികടക്കാൻ കഴിയും. ആത്മവിശ്വാസവും വർദ്ധിക്കും. ചൊവ്വയുമായി സൂര്യൻ സംയോജിക്കുന്നത് ഊർജ്ജത്തിൽ ഗണ്യമായ വർദ്ധനവിന് കാരണമാകും. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടാനുള്ള സ്വപ്നവും സാക്ഷാത്കരിക്കും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
Today's Horoscope: ഇടവം രാശിക്ക് സാമ്പത്തികം അനുകൂലം, ധനു രാശിക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങൾ തേടിയെത്തും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം