/Surya Nakshatra Gochar: സൂര്യന്റെ ശക്തമായ നക്ഷത്ര സംക്രമണം; ഇവർക്കിനി നേട്ടങ്ങളുടെ ചാകര, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?

Surya Gochar: ജൂലൈയിൽ സൂര്യന്റെ പൂയം നക്ഷത്രത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം ഈ നാല് രാശിക്കാർക്ക് വളരെയധികം ഭാഗ്യനേട്ടങ്ങൾ നൽകും.
Sun Nakshatra Transit: ഇതിലൂടെ ഇവരുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി എങ്ങനെ ശക്തിപ്പെടുമെന്നും ധനനേട്ടം എങ്ങനെ വർദ്ധിക്കുമെന്നും നോക്കാം...
Surya Nakshatr Parivartan: ജ്യോതിഷത്തിൽ സൂര്യനെ ഗ്രഹങ്ങളുടെ രാജാവ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. സൂര്യൻ തന്റെ സ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ നക്ഷത്രരാശി മാറ്റുമ്പോൾ അത് കാലാവസ്ഥയെ മാത്രമല്ല ഒരു വ്യക്തിയുടെ കരിയർ, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി, അന്തസ്സ് എന്നിവയെയും ബാധിക്കും
സൂര്യൻ തന്റെ സ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ നക്ഷത്രരാശി മാറ്റുമ്പോൾ അത് കാലാവസ്ഥയെ മാത്രമല്ല ഒരു വ്യക്തിയുടെ കരിയർ, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി, അന്തസ്സ് എന്നിവയെയും ബാധിക്കും.
2026 ജൂലൈയിൽ സൂര്യന്റെ നക്ഷത്ര മാറ്റം അപൂർവവും ശുഭകരവുമായ ഒരു സംഭവമാണ്. ഇത് അഞ്ച് ഭാഗ്യ രാശിക്കാർക്ക് സുവർണ്ണ ദിനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും.
പൂയം നക്ഷത്രത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം: ജ്യോതിഷത്തിൽ പൂയം നക്ഷത്രത്തെ എല്ലാ നക്ഷത്ര രാശികളുടെയും രാജാവായി കണക്കാക്കുന്നു. അതിന്റെ അധിപൻ ശനിയാണ്.
പൂയം നക്ഷത്രത്തിലേക്കുള്ള സൂര്യന്റെ പ്രവേശനം കർമ്മത്തിന്റെയും വിജയത്തിന്റെയും പുതിയ നേട്ടങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും, ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് തൊഴിൽ മേഖലയിൽ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും.
ഈ നാല് രാശിക്കാർക്കും 2026 ഓഗസ്റ്റ് 3 വരെ സുവർണ്ണ കാലഘട്ടം. ആ രാശികൾ അറിയാം...
വൃശ്ചികം (Scorpio): കരിയറിൽ ബഹുമാനം ജൂലൈ 20 മുതൽ സൂര്യന്റെ സംക്രമണവും പുഷ്യ നക്ഷത്രത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനവും വൃശ്ചിക രാശിക്കാർക്ക് ഒരു പുതിയ തുടക്കം നൽകും. ജോലിസ്ഥലത്ത് സഹപ്രവർത്തകരുമായി ഏകോപിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക. 2026 ആഗസ്റ്റ് 3 വരെ നടത്തുന്ന പുതിയ നിക്ഷേപങ്ങളോ സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംരംഭങ്ങളോ നിങ്ങൾക്ക് ശുഭകരമായിരിക്കും.
കന്നി (Virgo): സൂര്യന്റെ ഈ മാറ്റത്തിലൂടെ ഇവർക്ക് ഭാഗ്യം കൂടെയുണ്ടാകും. ജൂലൈ 20 ന് ശേഷം സൂര്യൻ പൂയം നക്ഷത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനാൽ നിങ്ങളുടെ മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സർക്കാർ ജോലികൾ പൂർത്തിയാകാനുള്ള ശക്തമായ സാധ്യതയുണ്ട്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ സമയം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും മത്സര പരീക്ഷകളിലും വിജയം നൽകും
തുലാം (Libra): ഇവർക്ക് വിവേകത്തിലൂടെ വിജയം കൈവരിക്കും. ഈ സംക്രമണം തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സ്ഥിരത നൽകും, ശനി ഭരിക്കുന്ന പുഷ്യ നക്ഷത്രത്തിലെ സൂര്യന്റെ സംക്രമണം നിങ്ങളെ അച്ചടക്കത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ പ്രചോദിപ്പിക്കും. തിടുക്കത്തിലുള്ള വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ഒഴിവാക്കുക, ആദ്യം പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുക. കുടുംബ തർക്കങ്ങൾ സംഭാഷണത്തിലൂടെ പരിഹരിക്കാൻ ഇത് നല്ല സമയമാണ്.
മകരം (Capricorn): സൂര്യന്റെ നക്ഷത്ര പരിവർത്തനം ഓവർക്ക് സന്തോഷവും സമൃദ്ധിയും കൊണ്ടുവരും, സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളും കുടുംബ ക്ഷേമവും ലഭിക്കും, പൂയം നക്ഷത്രത്തിന്റെ അധിപൻ ശനി ആയതിനാലും മകരരാശിയുടെ അധിപൻ ശനി ആയതിനാലും ഈ സമയം ഇവർക്ക് വളരെയധികം ഫലപ്രദമായിരിക്കും.
ഈ സംക്രമണത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എങ്ങനെ നേടാം?
സൂര്യന് ജലം അർപ്പിക്കുക: എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഒരു ചെമ്പ് പാത്രത്തിൽ സൂര്യന് ജലം അർപ്പിക്കുക. ഞായറാഴ്ചകളിൽ പ്രസാദമായി ഉണക്കിയ ദിവസവും ഓം ആദിത്യ നമഃ ജപിക്കുക. കൂടാതെ പൂയം നക്ഷത്രത്തിന്റെ അധിപനായ ശനിയെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ ആവശ്യക്കാരെ സഹായിക്കുക.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)