Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Surya Nakshatra Gochar: സൂര്യന്റെ ശക്തമായ നക്ഷത്ര സംക്രമണം; ഇവർക്കിനി നേട്ടങ്ങളുടെ ചാകര, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?

Surya Nakshatra Gochar: സൂര്യന്റെ ശക്തമായ നക്ഷത്ര സംക്രമണം; ഇവർക്കിനി നേട്ടങ്ങളുടെ ചാകര, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 13, 2026, 08:43 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 08:43 AM IST

Surya Gochar: ജൂലൈയിൽ സൂര്യന്റെ പൂയം നക്ഷത്രത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം ഈ നാല് രാശിക്കാർക്ക് വളരെയധികം ഭാഗ്യനേട്ടങ്ങൾ നൽകും. 

Sun Nakshatra Transit: ഇതിലൂടെ ഇവരുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി എങ്ങനെ ശക്തിപ്പെടുമെന്നും ധനനേട്ടം എങ്ങനെ വർദ്ധിക്കുമെന്നും നോക്കാം...

 

Surya Nakshatr Parivartan1/11

Surya Nakshatr Parivartan: ജ്യോതിഷത്തിൽ സൂര്യനെ ഗ്രഹങ്ങളുടെ രാജാവ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. സൂര്യൻ തന്റെ സ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ നക്ഷത്രരാശി മാറ്റുമ്പോൾ അത് കാലാവസ്ഥയെ മാത്രമല്ല ഒരു വ്യക്തിയുടെ കരിയർ, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി, അന്തസ്സ് എന്നിവയെയും ബാധിക്കും

Surya In Pooyam Nakshatra2/11

സൂര്യൻ തന്റെ സ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ നക്ഷത്രരാശി മാറ്റുമ്പോൾ അത് കാലാവസ്ഥയെ മാത്രമല്ല ഒരു വ്യക്തിയുടെ കരിയർ, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി, അന്തസ്സ് എന്നിവയെയും ബാധിക്കും.

Surya Gochar Benefits3/11

2026 ജൂലൈയിൽ സൂര്യന്റെ നക്ഷത്ര മാറ്റം അപൂർവവും ശുഭകരവുമായ ഒരു സംഭവമാണ്.  ഇത് അഞ്ച് ഭാഗ്യ രാശിക്കാർക്ക് സുവർണ്ണ ദിനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും.

 

Importance Of Pooyam Nakshatra4/11

പൂയം നക്ഷത്രത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം: ജ്യോതിഷത്തിൽ പൂയം നക്ഷത്രത്തെ എല്ലാ നക്ഷത്ര രാശികളുടെയും രാജാവായി കണക്കാക്കുന്നു. അതിന്റെ അധിപൻ ശനിയാണ്. 

Surya Gochar5/11

പൂയം നക്ഷത്രത്തിലേക്കുള്ള സൂര്യന്റെ പ്രവേശനം കർമ്മത്തിന്റെയും വിജയത്തിന്റെയും പുതിയ നേട്ടങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും, ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് തൊഴിൽ മേഖലയിൽ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും.

 

Lucky Zodiacs6/11

ഈ നാല് രാശിക്കാർക്കും 2026 ഓഗസ്റ്റ് 3 വരെ സുവർണ്ണ കാലഘട്ടം.  ആ രാശികൾ അറിയാം...

Vrishchikam7/11

വൃശ്ചികം (Scorpio): കരിയറിൽ ബഹുമാനം ജൂലൈ 20 മുതൽ സൂര്യന്റെ സംക്രമണവും പുഷ്യ നക്ഷത്രത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനവും വൃശ്ചിക രാശിക്കാർക്ക് ഒരു പുതിയ തുടക്കം നൽകും.  ജോലിസ്ഥലത്ത് സഹപ്രവർത്തകരുമായി ഏകോപിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക. 2026 ആഗസ്റ്റ് 3 വരെ നടത്തുന്ന പുതിയ നിക്ഷേപങ്ങളോ സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംരംഭങ്ങളോ നിങ്ങൾക്ക് ശുഭകരമായിരിക്കും.

Kanni8/11

കന്നി (Virgo): സൂര്യന്റെ ഈ മാറ്റത്തിലൂടെ ഇവർക്ക് ഭാഗ്യം കൂടെയുണ്ടാകും.  ജൂലൈ 20 ന് ശേഷം സൂര്യൻ പൂയം നക്ഷത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനാൽ നിങ്ങളുടെ മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സർക്കാർ ജോലികൾ പൂർത്തിയാകാനുള്ള ശക്തമായ സാധ്യതയുണ്ട്.  വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ സമയം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും മത്സര പരീക്ഷകളിലും വിജയം നൽകും

Thulam9/11

തുലാം (Libra):  ഇവർക്ക് വിവേകത്തിലൂടെ വിജയം കൈവരിക്കും. ഈ സംക്രമണം തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സ്ഥിരത നൽകും, ശനി ഭരിക്കുന്ന പുഷ്യ നക്ഷത്രത്തിലെ സൂര്യന്റെ സംക്രമണം നിങ്ങളെ അച്ചടക്കത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ പ്രചോദിപ്പിക്കും. തിടുക്കത്തിലുള്ള വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ഒഴിവാക്കുക, ആദ്യം പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുക. കുടുംബ തർക്കങ്ങൾ സംഭാഷണത്തിലൂടെ പരിഹരിക്കാൻ ഇത് നല്ല സമയമാണ്. 

Makaram10/11

മകരം (Capricorn):  സൂര്യന്റെ നക്ഷത്ര പരിവർത്തനം ഓവർക്ക് സന്തോഷവും സമൃദ്ധിയും കൊണ്ടുവരും, സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളും കുടുംബ ക്ഷേമവും ലഭിക്കും, പൂയം നക്ഷത്രത്തിന്റെ അധിപൻ ശനി ആയതിനാലും മകരരാശിയുടെ അധിപൻ ശനി ആയതിനാലും ഈ സമയം ഇവർക്ക് വളരെയധികം  ഫലപ്രദമായിരിക്കും.

How acquire benefits of this transition11/11

ഈ സംക്രമണത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എങ്ങനെ നേടാം?

സൂര്യന് ജലം അർപ്പിക്കുക: എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഒരു ചെമ്പ് പാത്രത്തിൽ സൂര്യന് ജലം അർപ്പിക്കുക. ഞായറാഴ്ചകളിൽ പ്രസാദമായി ഉണക്കിയ ദിവസവും ഓം ആദിത്യ നമഃ ജപിക്കുക. കൂടാതെ പൂയം നക്ഷത്രത്തിന്റെ അധിപനായ ശനിയെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ ആവശ്യക്കാരെ സഹായിക്കുക.

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

TAGS:
Surya Gochar
Surya Nakshathra Gochar
Surya In Pooyam Nakshathra
Surya Gochar In July
Astrology
lucky zodiacs

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Bangkok Bar Fire Breakout: ബാങ്കോക്കിലെ പബ്ബിൽ വൻ തീപിടിത്തം, 27 മരണം; 63 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു, 22 പേരുടെ നില ​ഗുരുതരം
Bangkok53 min ago
2
Hybrid Cannabis Case1 hr ago
3
FIFA world cup 2026Jul 12
4
kalladi LandslideJul 12
5
Savariya Murder CaseJul 12