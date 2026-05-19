/Surya Nakshatra Parivartan: സൂര്യൻ തിരുവാതിര നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; ഈ രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയും ഒപ്പം ധനനേട്ടവും

Surya Nakshatra Gochar Effect On Zodiac Sign: രാഹുവിന്റെ നക്ഷത്രമായ തിരുവാതിര നക്ഷത്രത്തിലേക്കുള്ള സൂര്യന്റെ പ്രവേശനം ചില രാശിക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുത മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും.
Surya Nakshatra Parivartan Effect On Rashi: ജൂൺ 22 ന് ഉൺ 22 തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 12:31 ന് സൂര്യൻ തന്റെ നക്ഷത്രം മാറ്റി രാഹുവിന്റെ ആർദ്ര നക്ഷത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കും, ജൂലൈ 6 വരെ അവിടെ തുടരും.
സൂര്യന്റെ ഈ സംക്രമണം എല്ലാ രാശികളെയും ബാധിക്കും എങ്കിലും ഈ നാല് രാശിയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് പ്രത്യേക നേട്ടങ്ങൾ നൽകും.
പുതിയ അവസരങ്ങലും ദ്രുതഗതിയിലുള്ള പുരോഗതിയും ലഭിക്കും. ആ രാശികളെ അറിയാം...
ചിങ്ങം (Leo): ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് സൂര്യൻ തിരുവാതിര നക്ഷത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് പുരോഗതിയിലേക്കുള്ള വഴികൾ തുറക്കും. തൊഴിൽ പുരോഗതിയും ബിസിനസ് ലാഭവും പ്രതീക്ഷകൾക്കപ്പുറം സാധ്യമാകും. നിക്ഷേപ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനുള്ള ശരിയായ സമയമാണിത്. വ്യക്തികളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിച്ചേക്കാം. വ്യക്തിത്വം ആകർഷകമായിരിക്കും.
കന്നി (Virgo): ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഇത് ഒരു ശുഭകരമായ സമയമായിരിക്കും. ഈ കാലയളവിൽ കഠിനാധ്വാനവും ക്ഷമയും ഫലങ്ങൾ നൽകിയേക്കാം. ജീവിതത്തിൽ പെട്ടെന്ന് പോസിറ്റീവ് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചേക്കാം. ജോലിസ്ഥലത്തെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും, വിജയത്തിലേക്കുള്ള വഴി തുറക്കും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തിപ്പെടുത്തും.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇവർക്കും സൂര്യന്റെ നക്ഷത്രമാറ്റം ജീവിതത്തിൽ പുരോഗതി നൽകും. മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജോലികൾ പൂർത്തീകരിക്കും, മാനസിക സമ്മർദ്ദം ഒഴിവാക്കും., പുതിയ അവസരങ്ങളിലൂടെ പണം സമ്പാദിക്കാനുള്ള സമയമാണിത്. എല്ലാ വശങ്ങളിൽ നിന്നും വിജയം, കുടുംബജീവിതം മെച്ചപ്പെടാം. മനസ്സ് ശാന്തമായിരിക്കും.
കുംഭം (Aquarius): ഈ രാശിക്കാർക്ക് സൂര്യന്റെ സംക്രമണം ഭാഗ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കും. സമ്പത്ത് വർദ്ധിക്കുന്നതിന്റെ സൂചന, പെട്ടെന്ന് പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നേക്കാം. സമൂഹത്തിൽ വ്യക്തികളുടെ പ്രശസ്തി വർദ്ധിക്കുകയും അംഗീകാരം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും. മുൻകാല ശ്രമങ്ങൾ ശുഭകരമായ ഫലങ്ങൾ നൽകും.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)