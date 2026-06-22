/Surya Gochar: സൂര്യൻ തിരുവാതിര നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; ഈ രാശിക്കാർക്കിനി രാജാവിനെപ്പോലെ വാഴാം!

Surya Nakshatra Gochar: ജൂൺ 15 ന് സൂര്യൻ മിഥുന രാശിയിൽ പ്രവേശിച്ചു. ഇനി ഒരു നക്ഷത്ര മാറ്റം സംഭവിക്കും.
Surya Gochar: ഈ സംക്രമണം പല രാശിക്കാർക്കും ശുഭകരവും ഗുണകരവുമാകും. ഇത് തൊഴിൽ വളർച്ച, സമ്പത്ത്, വിജയം എന്നിവയിലേക്ക് നയിക്കും.
Surya Nakshathra Gochar: ജ്യോതിഷം അനുസരിച്ച് സൂര്യൻ സ്ഥാനം മാറുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു നക്ഷത്ര മാറ്റ സമയത്ത് അതിന്റെ സ്വാധീനം 12 രാശിക്കാരുടെ ജീവിതത്തിലും ദൃശ്യമാകും.
2026 ജൂൺ 22 ന് സൂര്യൻ മകയിരം നക്ഷത്രം വിട്ട് രാഹു അധിപനായ തിരുവാതിര നക്ഷത്രത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. ഈ ജ്യോതിശാസ്ത്ര മാറ്റം ഉച്ചയ്ക്ക് 12:31 നാണ് സംഭവിക്കുക.
സൂര്യന്റെ ഈ നക്ഷത്ര സംക്രമണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. കാരണം ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് കരിയർ, പ്രശസ്തി, ആത്മവിശ്വാസം എന്നിവയെ ബാധിക്കും.
ഈ കാലയളവിൽ ചില രാശിക്കാർക്ക് ശക്തമായ ഭാഗ്യവും ജോലിസ്ഥലത്ത് വിജയത്തിനുള്ള പുതിയ അവസരങ്ങളും ലഭിച്ചേക്കാം.
ജ്യോതിഷ വിശ്വാസങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഈ സംക്രമണത്തിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല സ്വാധീനം തിരഞ്ഞെടുത്ത ചില രാശികളിൽ കാണപ്പെടും അവർക്ക് ഈ സമയം പുരോഗതിയുടെ പുതിയ വാതിലുകൾ തുറക്കും.
ചിങ്ങം (Leo): ഇവർക്ക് സൂര്യന്റെ നക്ഷത്ര മാറ്റത്തിന്റെ ഫലം പോസിറ്റീവ് ആകാം. ഈ സമയം കരിയറിലും ബിസിനസ്സിലും പുരോഗതി, ഒരു പുതിയ പദ്ധതി വിജയിച്ചേക്കാം, ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കും. സമൂഹത്തിലും ജോലിസ്ഥലത്തും നിങ്ങളുടെ ബഹുമാനവും ആദരവും വർദ്ധിക്കാൻ സാധ്യത.
കന്നി (Virgo): ഈ സൂര്യ സംക്രമണം കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ഗുണകരമാകും, വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാകും, ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിൽ പുരോഗതി, സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾക്കൊപ്പം നിങ്ങളുടെ സുഖസൗകര്യങ്ങളും ആഡംബരങ്ങളും വർദ്ധിച്ചേക്കാം.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇവർക്ക് ഈ കാലഘട്ടം സാമ്പത്തികമായി അനുകൂലമായിരിക്കും. കുടുംബാന്തരീക്ഷം സന്തോഷകരമായി തുടരും. മുടങ്ങിക്കിടന്ന സാമ്പത്തിക ജോലികൾക്ക് ആക്കം കൂടും, ഈ സമയം ആശ്വാസത്തിന്റെയും സംതൃപ്തിയുടെയും സമയമായിരിക്കും.
ധനു (Sagittarius): ഇവർക്ക് ഈ സംക്രമണം വളരെ ശുഭകരമാകും. സ്വത്ത്, വാഹനങ്ങൾ, തൊഴിൽ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ വിജയം കൈവരിക്കും. കുടുങ്ങിപ്പോയ ഫണ്ടുകൾ തിരികെ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത, തൊഴിലുള്ളവർക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റമോ പുതിയ ജോലി അവസരങ്ങളോ ലഭിച്ചേക്കാം. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം, മത്സര പരീക്ഷകൾ, വിദേശ യാത്ര എന്നിവയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയും ശക്തമായിരിക്കും.
കുംഭം (Aquarius): ഇവർക്കും സൂര്യന്റെ നക്ഷത്ര മാറ്റം പുതിയ അവസരങ്ങളുടെ സൂചന നൽകും. തൊഴിൽ പുരോഗതി, അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ, നിങ്ങൾക്ക് പുരോഗതിയും പോസിറ്റീവ് മാറ്റങ്ങളും കൊണ്ടുവരും.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)