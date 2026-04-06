Chaturgrahi Yoga: 30 വർഷത്തിന് ശേഷം മീന രാശിയിൽ ചതുർഗ്രഹി യോഗം; ഇവർക്ക് ലഭിക്കും രാജകീയ ജീവിതം

Surya Shani Budh Mangal Yuti: സൂര്യൻ, ശനി, ബുധൻ, ചൊവ്വ എന്നിവയുടെ സംയോജനം ചില രാശിക്കാർക്ക് നൽകും ബമ്പർ നേട്ടങ്ങൾ. 
Sun Mercury Saturn Mars conjunction 2026: ജ്യോതിഷം അനുസരിച്ച് ഏപ്രിൽ 11 ന് ഒരു പ്രത്യേക സംയോജനം സംഭവിക്കാൻ പോകുകയാണ്.  അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ മനുഷ്യജീവിതത്തിലും ലോകത്തിലും അനുഭവപ്പെടും.

ഏപ്രിൽ 11 ന് ശനി, സൂര്യൻ, ബുധൻ, ചൊവ്വ എന്നിവയുടെ സംയോജനം മീനരാശിയിൽ സംഭവിക്കും.  

ഗ്രഹങ്ങളുടെ അധിപനായ ചൊവ്വ ഏപ്രിൽ 2 ന് മീനരാശിയിലേക്ക് സംക്രമിച്ചു. ഗ്രഹങ്ങളുടെ രാജാവായ സൂര്യനും കർമ്മദാതാവായ ശനിയും ഇതിനകം മീന രാശിയിലുണ്ട്. 

ഏപ്രിൽ 11 ന് ബിസിനസ്സിന്റെയും ജ്ഞാനത്തിന്റെയും ദാതാവായ ബുധൻ മീന രാശിയിലേക്ക് സംക്രമിക്കുകയും അതിലൂടെ ചതുർഗ്രഹ യോഗം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും. തൽഫലമായി ഈ സംയോജനത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ 12 രാശികളിൽ പെട്ട ആളുകൾക്കുമുണ്ടാകും.  ആ രാശികൾ ഏതൊക്കെ എന്ന് നോക്കാം...  

സൂര്യനെ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളുടെയും രാജാവായി കണക്കാക്കുന്നു. ആത്മാവ്, പിതാവ്, സർക്കാർ മേഖല, നേതൃത്വം, ആത്മവിശ്വാസം എന്നിവയുടെ പ്രതീകമാണിത്. ജാതകത്തിൽ ശക്തനായ സൂര്യൻ അധികാരം, ബഹുമാനം, ഉയർന്ന സ്ഥാനം എന്നിവ നൽകുന്നു.

ബുധനെ ഗ്രഹങ്ങളുടെ രാജകുമാരൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ബുദ്ധി, സംസാരം, ബിസിനസ്സ്, ഗണിതം, ആശയവിനിമയം എന്നിവയുടെ പ്രതീകമാണിത്. ശക്തനായ ബുധൻ ഒരു വ്യക്തിയെ ബുദ്ധിമാനും, കഴിവുള്ള പ്രഭാഷകനും ബിസിനസ്സിൽ വിജയിയും ആക്കുന്നു. 

ചൊവ്വയെ ഗ്രഹങ്ങളുടെ അധിപൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇത് ധൈര്യം, ഊർജ്ജം, ഭൂമി, സഹോദരങ്ങൾ, യുദ്ധം എന്നിവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ജാതകത്തിൽ ശക്തമായ ചൊവ്വ ഒരു വ്യക്തിയെ നിർഭയനും, ഊർജ്ജസ്വലനും, നേതൃത്വപരമായ കഴിവുകളുള്ളവനുമാക്കുന്നു.

ഇടവം (Taurus): ഈ രാശിയുടെ പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിൽ സൂര്യൻ, ബുധൻ, ശനി, ചൊവ്വ എന്നിവരുടെ സംയോജനം രൂപം കൊള്ളും. ഇത് വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ തുറക്കുകയും ചെയ്യും. സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും. നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നും ലാഭം ലഭിക്കും.

മിഥുനം (Gemini):  ഈ രാശിയുടെ പത്താം ഭാവത്തിൽ സൂര്യൻ, ബുധൻ, ശനി, ചൊവ്വ എന്നിവരുടെ സംയോജനം രൂപം കൊള്ളും. അതിലൂടെ പ്രമോഷൻ, പുതിയ ജോലി സാധ്യത, നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് പിന്തുണ എന്നിവ ലഭിക്കും. ബിസിനസുകാർക്കും നല്ല സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും.

കർക്കടകം (Cancer):  ഈ രാശിയുടെ ഒമ്പതാം ഭാവത്തിൽ സൂര്യൻ, ബുധൻ, ശനി, ചൊവ്വ എന്നിവരുടെ സംയോജനം രൂപം കൊള്ളും. അതിനാൽ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം അനുകൂലമാകും, മതപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യം വർദ്ധിക്കും, ദീർഘ യാത്രകൾക്കുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാകും.

തുലാം (Libra):  ഈ രാശിയുടെ ആറാം ഭാവത്തിൽ സൂര്യൻ, ബുധൻ, ശനി, ചൊവ്വ എന്നിവരുടെ സംയോജനം രൂപം കൊള്ളും. അതിനാൽ ഈ സംക്രമണം ശത്രുക്കളുടെ മേൽ വിജയം കൈവരിക്കും, ജോലിയിൽ വിജയത്തിന്റെയും മത്സരങ്ങളിൽ വിജയത്തിന്റെയും സൂചന, കോടതി കേസുകളിൽ വിജയം.

വൃശ്ചികം (Scorpio):  ഈ രാശിയുടെ അഞ്ചാം ഭാവത്തിൽ സൂര്യൻ, ബുധൻ, ശനി, ചൊവ്വ എന്നിവ സംയോജിക്കുന്നു. ഈ സംക്രമണം പ്രണയത്തിലും, കുട്ടികളിലും, സർഗ്ഗാത്മകതയിലും നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. നിക്ഷേപങ്ങൾ ലാഭം നൽകും, കുട്ടികളുണ്ടാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദമ്പതികൾക്ക് ഒരു കുട്ടിയെ ലാഭിക്കാം.

ധനു (Sagittarius):  ഈ രാശിയിൽ സൂര്യൻ, ബുധൻ, ശനി, ചൊവ്വ എന്നിവ നാലാം ഭാവത്തിൽ സംയോജിക്കുന്നു. ഈ ഗ്രഹസംക്രമണം കുടുംബ സന്തോഷവും സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നേട്ടങ്ങളും കൊണ്ടുവരും. വീടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും. ഒരു വാഹനമോ സ്വത്തോ വാങ്ങാനും കഴിയും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

