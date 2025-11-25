Trigrahi Yoga: 200 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ത്രിഗ്രഹി യോഗം; പുതുവർഷത്തിൽ ഇവരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയും

Surya Budh Shukra Yuti: വേദ കലണ്ടർ അനുസരിച്ച് മകരം രാശിയിൽ ത്രിഗ്രഹി യോഗം രൂപം കൊള്ളുകയാണ്. ഇതിലൂടെ ചില രാശിക്കാർക്ക് എല്ലാ മേഖലകളിലും വിജയം കൈവരിക്കാൻ കഴിയും...
Tirgrahi Yog In Makar 2026: പുതുവർഷത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നിരവധി ശുഭകരമായ യോഗങ്ങളും രാജയോഗങ്ങളും ഉണ്ടാകും. മകരം രാശിയിൽ ശക്തമായ ഒരു ത്രിഗ്രഹി യോഗം ഉണ്ടാകാൻ പോകുകയാണ്.
ഗ്രഹങ്ങളുടെ രാജാവായ സൂര്യനും, സമ്പത്തിന്റെ ദാതാവായ ശുക്രനും, ബിസിനസിന്റെ ദാതാവായ ബുധനുമാണ് ഒരുമിച്ചു ചേരുന്നത്. ഇത് ചില രാശിക്കാർക്ക് നല്ല സമയങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും.
ഇവർക്ക് പുതിയ ജോലിയും വലിയ സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളും ലഭിക്കും, ഇവർ സ്വദേശത്തും വിദേശത്തും യാത്ര ചെയ്യും. ആ ഭാഗ്യ രാശിക്കാർ ആരൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം...
ധനു (Sagittarius): ഇവർക്ക് ത്രിഗ്രഹ യോഗം അനുകൂലമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ രാശിയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഭാവത്തിലാണ് ഈ യോഗം രൂപപ്പെടുന്നത്. ഈ കാലയളവിൽ ഇത് അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. ബിസിനസുകാർക്ക് ഈ കാലയളവിൽ നല്ല ലാഭം ലഭിക്കും എല്ലാത്തരം വെല്ലുവിളികളെയും ബുദ്ധിപൂർവ്വം നേരിടണം
മേടം (Aries): ത്രിഗ്രഹി യോഗത്തിന്റെ രൂപീകരണം ഇവർക്കും ശുഭകരമായിരിക്കും. തൊഴിൽ, ബിസിനസ് ഭാവത്തിലാണ് ഈ യോഗം രൂപപ്പെടുന്നത്. അതിനാൽ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ജോലിയിലും ബിസിനസിലും നല്ല പുരോഗതിയുണ്ടാകും. ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് അത് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. ബിസിനസുകാർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ, പെട്ടെന്നുള്ള സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾക്കുള്ള സാധ്യത
മീനം (Pisces): ത്രിഗ്രഹി യോഗം ഇവർക്കും ഗുണകരമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ രാശിയിലെ വരുമാനത്തിന്റെയും ലാഭത്തിന്റെയും ഭാവത്തിലാണ് ഈ യോഗം രൂപപ്പെടുന്നത്. അതിനാൽ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ വരുമാനം ഗണ്യമായി വർദ്ധിക്കും. പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നും പണം സമ്പാദിക്കാം. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
