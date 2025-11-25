English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Trigrahi Yoga: 200 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ത്രിഗ്രഹി യോഗം; പുതുവർഷത്തിൽ ഇവരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയും

Trigrahi Yoga: 200 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ത്രിഗ്രഹി യോഗം; പുതുവർഷത്തിൽ ഇവരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയും

Surya Budh Shukra Yuti: വേദ കലണ്ടർ അനുസരിച്ച് മകരം രാശിയിൽ ത്രിഗ്രഹി യോഗം രൂപം കൊള്ളുകയാണ്. ഇതിലൂടെ  ചില രാശിക്കാർക്ക് എല്ലാ മേഖലകളിലും വിജയം കൈവരിക്കാൻ കഴിയും... 
1 /6

Tirgrahi Yog In Makar 2026:  പുതുവർഷത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നിരവധി ശുഭകരമായ യോഗങ്ങളും രാജയോഗങ്ങളും ഉണ്ടാകും. മകരം രാശിയിൽ ശക്തമായ ഒരു ത്രിഗ്രഹി യോഗം ഉണ്ടാകാൻ പോകുകയാണ്.

2 /6

ഗ്രഹങ്ങളുടെ രാജാവായ സൂര്യനും, സമ്പത്തിന്റെ ദാതാവായ ശുക്രനും, ബിസിനസിന്റെ ദാതാവായ ബുധനുമാണ് ഒരുമിച്ചു ചേരുന്നത്. ഇത് ചില രാശിക്കാർക്ക് നല്ല സമയങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. 

3 /6

ഇവർക്ക് പുതിയ ജോലിയും വലിയ സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളും ലഭിക്കും, ഇവർ സ്വദേശത്തും വിദേശത്തും യാത്ര ചെയ്യും. ആ ഭാഗ്യ രാശിക്കാർ ആരൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം...  

4 /6

ധനു (Sagittarius): ഇവർക്ക് ത്രിഗ്രഹ യോഗം അനുകൂലമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ രാശിയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഭാവത്തിലാണ്‌ ഈ യോഗം രൂപപ്പെടുന്നത്. ഈ കാലയളവിൽ ഇത് അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. ബിസിനസുകാർക്ക് ഈ കാലയളവിൽ നല്ല ലാഭം ലഭിക്കും എല്ലാത്തരം വെല്ലുവിളികളെയും ബുദ്ധിപൂർവ്വം നേരിടണം

5 /6

മേടം (Aries): ത്രിഗ്രഹി യോഗത്തിന്റെ രൂപീകരണം ഇവർക്കും ശുഭകരമായിരിക്കും. തൊഴിൽ, ബിസിനസ് ഭാവത്തിലാണ്‌ ഈ യോഗം  രൂപപ്പെടുന്നത്. അതിനാൽ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ജോലിയിലും ബിസിനസിലും നല്ല പുരോഗതിയുണ്ടാകും. ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് അത് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. ബിസിനസുകാർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ,  പെട്ടെന്നുള്ള സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾക്കുള്ള സാധ്യത

6 /6

മീനം (Pisces): ത്രിഗ്രഹി യോഗം ഇവർക്കും ഗുണകരമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ രാശിയിലെ വരുമാനത്തിന്റെയും ലാഭത്തിന്റെയും ഭാവത്തിലാണ്‌ ഈ യോഗം രൂപപ്പെടുന്നത്. അതിനാൽ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ വരുമാനം ഗണ്യമായി വർദ്ധിക്കും. പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നും പണം സമ്പാദിക്കാം. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകും.  (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

