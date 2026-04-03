Kerala SK-47 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളോ? സുവർണ്ണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം

Suvarna Keralam SK-47 Lottery Result Today: സുവർണ കേരള ഭാഗ്യക്കുറിയാണ് ഇന്ന് നറുക്കെടുത്തത്
സുവർണ കേരളം എസ്കെ 47 എന്ന ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പാണ് ഇന്ന് നടന്നത്. ഭാഗ്യശാലിക്ക് ഒരു കോടി രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനമായി ലഭിക്കുക
രണ്ടാം സമ്മാനം 30 ലക്ഷവും മൂന്നാം സമ്മാനം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് ലഭിക്കുക. നാലാം സമ്മാനമായും സമാശ്വാസ സമ്മാനമായും 5,000 രൂപ വീതമാണ് ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് നൽകുന്നത്.
RH 857805 (NEYYATTINKARA) എന്ന നമ്പരിനാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം അടിച്ചിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാം സമ്മാനം RG 825958 (MALAPPURAM) എന്ന നമ്പരിനും മൂന്നാം സമ്മാനം RH 637748 (KAYAMKULAM) എന്ന ടിക്കറ്റിനും ലഭിച്ചു.
നാലാം സമ്മാനം: 2058 2270 2505 2733 2876 3305 3580 4265 4391 4598 4991 6851 7788 8299 8701 8752 9307 9643 9907
സമാശ്വാസ സമ്മാനം: RA 857805, RB 857805, RC 857805, RD 857805, RE 857805, RF 857805, RG 857805, RJ 857805, RK 857805, RL 857805, RM 857805
അഞ്ചാം സമ്മാനം 2,000 രൂപയും ആറാം സമ്മാനം 1,000 രൂപയുമാണ്. ഏഴാം സമ്മാനം 500 രൂപയും എട്ടാം സമ്മാനം 200 രൂപയും ലഭിക്കും. 50 രൂപ വിലയുള്ള സുവർണ കേരളം ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം 100 രൂപയുമാണ്.
Hans Mahapurush Rajayoga: 12 വർഷത്തിന് ശേഷം വ്യാഴത്തിന്റെ ഹംസ മഹാപുരുഷ യോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും സമ്പത്തും പ്രതാപവും