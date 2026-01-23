Kerala SK-37 Lottery Result: സുവർണ കേരളം ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം ആർക്ക്?

Suvarna Keralam SK-37 Lottery Result Today: സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കുന്ന ലോട്ടറിയാണ് സുവർണ കേരളം.
ഒന്നാം സമ്മാനം- ഒരു കോടി രൂപ- RH 700044 രണ്ടാം സമ്മാനം- 30 ലക്ഷം രൂപ- RB 635574
മൂന്നാം സമ്മാനം- അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ- RL 132249 നാലാം സമ്മാനം- 1671 2881 2922 3016 3299 3321 3436 3546 3800 4162 4499 4945 5691 6254 6820 8536 8737 8875 9057
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- 5000 രൂപ- RA 700044 RB 700044 RC 700044 RD 700044 RE 700044 RF 700044 RG 700044 RJ 700044 RK 700044 RL 700044 RM 700044
അഞ്ചാം സമ്മാനം- 2000 രൂപ- 0113 1653 1796 4752 6944 9295
ആറാം സമ്മാനം- 1000 രൂപ- 0788 0924 0951 1101 1228 1362 1711 2425 2577 3598 4262 4490 5114 5455 5804 6208 6900 7126 7570 7963 8343 8464 9102 9198 9903
Gajakesari Yoga 2026: ബസന്ത് പഞ്ചമിയിൽ പവർഫുൾ ഗജകേസരി യോഗം; ഇവർ വാഴും രാജാവിനെപ്പോലെ!