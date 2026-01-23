English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kerala SK-37 Lottery Result: സുവർണ കേരളം ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം ആർക്ക്?

Kerala SK-37 Lottery Result: സുവർണ കേരളം ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം ആർക്ക്?

Suvarna Keralam SK-37 Lottery Result Today: സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കുന്ന ലോട്ടറിയാണ് സുവർണ കേരളം.

 
  • Jan 23, 2026, 03:40 PM IST
ഒന്നാം സമ്മാനം- ഒരു കോടി രൂപ- RH 700044 രണ്ടാം സമ്മാനം- 30 ലക്ഷം രൂപ- RB 635574

മൂന്നാം സമ്മാനം- അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ- RL 132249 നാലാം സമ്മാനം- 1671  2881  2922  3016  3299  3321  3436  3546  3800  4162  4499  4945  5691  6254  6820  8536  8737  8875  9057

പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- 5000 രൂപ- RA 700044  RB 700044 RC 700044 RD 700044 RE 700044 RF 700044 RG 700044 RJ 700044 RK 700044 RL 700044 RM 700044

അഞ്ചാം സമ്മാനം- 2000 രൂപ- 0113  1653  1796  4752  6944  9295

ആറാം സമ്മാനം- 1000 രൂപ- 0788  0924  0951  1101  1228  1362  1711  2425  2577  3598  4262  4490  5114  5455  5804  6208  6900  7126  7570  7963  8343  8464  9102  9198  9903

