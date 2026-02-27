Kerala SK-42 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ? സുവർണ്ണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം

Suvarna Keralam SK-42 Lottery Result Today: സുവർണ കേരള ഭാഗ്യക്കുറിയാണ് ഇന്ന് നറുക്കെടുക്കുക
സുവർണ കേരളം എസ്കെ 42 എന്ന ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പാണ് ഇന്ന് നടന്നത്. ഭാഗ്യശാലിക്ക് ഒരു കോടി രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനമായി ലഭിക്കുക
രണ്ടാം സമ്മാനം 30 ലക്ഷവും മൂന്നാം സമ്മാനം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് ലഭിക്കുക.
നാലാം സമ്മാനമായും സമാശ്വാസ സമ്മാനമായും 5,000 രൂപ വീതമാണ് ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് നൽകുന്നത്.
അഞ്ചാം സമ്മാനം 2,000 രൂപയും ആറാം സമ്മാനം 1,000 രൂപയുമാണ്.
ഏഴാം സമ്മാനം 500 രൂപയും എട്ടാം സമ്മാനം 200 രൂപയും ലഭിക്കും.
50 രൂപ വിലയുള്ള സുവർണ കേരളം ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം 100 രൂപയുമാണ്.
