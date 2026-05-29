Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Kerala SK-54 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളോ? സുവർണ്ണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം

Kerala SK-54 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളോ? സുവർണ്ണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം

Written ByVishnupriya S
Published: May 29, 2026, 01:01 PM IST|Updated: May 29, 2026, 01:01 PM IST

Suvarna Keralam SK-54 Lottery Result Today: സുവർണ കേരള ഭാഗ്യക്കുറിയാണ് ഇന്ന് നറുക്കെടുക്കുക

 

സുവർണ കേരളം എസ്കെ 54 എന്ന ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പാണ് ഇന്ന് നടക്കുക. ഭാ​ഗ്യശാലിക്ക് ഒരു കോടി രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനമായി ലഭിക്കുക

 

1/5

രണ്ടാം സമ്മാനം 30 ലക്ഷവും മൂന്നാം സമ്മാനം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് ലഭിക്കുക. 

 

2/5

നാലാം സമ്മാനമായും സമാശ്വാസ സമ്മാനമായും 5,000 രൂപ വീതമാണ് ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് നൽകുന്നത്.

 

3/5

അഞ്ചാം സമ്മാനം 2,000 രൂപയും ആറാം സമ്മാനം 1,000 രൂപയുമാണ്. 

 

4/5

ഏഴാം സമ്മാനം 500 രൂപയും എട്ടാം സമ്മാനം 200 രൂപയും ലഭിക്കും. 

 

5/5

50 രൂപ വിലയുള്ള സുവർണ കേരളം ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം 100 രൂപയുമാണ്.

 

Tags:
Suvarna Keralam Lottery
Kerala Lottery Results
Lottery Results
സുവർണ്ണ കേരളം ഭാഗ്യക്കുറി

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ

നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ

Pinarayi Vijayan34 min ago
2

'പ്രോജക്ട് മെൻസ്ട്രൽ ഡിഗ്നിറ്റി' പ്രഖ്യാപിച്ച് സർക്കാർ

Menstrual Dignity Project1 hr ago
3

ഗവർണർക്കൊപ്പം സഭയിൽ ഡിജിപി; നിയമസഭയിൽ ​ഗുരുതര പ്രോട്ടോക്കോൾ ലംഘനം

Kerala assembly1 hr ago
4

വിദേശത്ത് പഠിക്കണോ? ചെലവുകൾ പേടിക്കാതെ ലക്ഷങ്ങൾ ലാഭിക്കാം; ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ ഉടൻ ചെയ്യൂ

Study abroad3 hrs ago
5

ബ്ലൂ ഒറിജിൻ്റെ ‘ന്യൂ ഗ്ലെൻ’ റോക്കറ്റ് പരീക്ഷണത്തിനിടെ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു

blue origin3 hrs ago