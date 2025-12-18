English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Chicken Stew Recipe: ക്രിസ്മസ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് അപ്പത്തിനൊപ്പം കിടിലൻ സ്റ്റ്യൂ ആയാലോ? ചിക്കൻ സ്റ്റ്യൂ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാം

Simple Chicken Stew Recipe In Malayalam: അപ്പത്തിനും ഇടിയപ്പത്തിനുമൊപ്പം കഴിക്കാൻ വളരെ മികച്ച രുചികരമായ വിഭവമാണ് ചിക്കൻ സ്റ്റ്യൂ.
  • Dec 18, 2025, 04:17 PM IST
അപ്പത്തിനും ഇടിയപ്പത്തിനുമൊപ്പം കഴിക്കാൻ വളരെ മികച്ച രുചികരമായ വിഭവമാണ് ചിക്കൻ സ്റ്റ്യൂ. എളുപ്പത്തിൽ ഒരു ചിക്കൻ സ്റ്റ്യൂ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം.

ഈ ക്രിസ്മസിന് നല്ല രുചികരമായ കേരള സ്റ്റൈൽ ചിക്കൻ സ്റ്റ്യൂ (Kerala Style Chicken Stew) ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പത്തിനും ഇടിയപ്പത്തിനുമൊപ്പം കഴിക്കാൻ വളരെ മികച്ച രുചികരമായ വിഭവമാണിത്.

ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ ചിക്കൻ: 1 കിലോ (കഷ്ണങ്ങളാക്കിയത്) സവാള: 3 വലുത് (നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത്)

ഉരുളക്കിഴങ്ങ്: 2 വലുത് (ചതുരത്തിൽ മുറിച്ചത്) കാരറ്റ്: 1 എണ്ണം (ചതുരത്തിൽ മുറിച്ചത്) പച്ചമുളക്: 5-6 എണ്ണം (എരിവിനനുസരിച്ച് നടുവേ കീറിയത്) ഇഞ്ചി: 1 വലിയ കഷ്ണം (നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത്) വെളുത്തുള്ളി: 8-10 അല്ലി (നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത്) കറിവേപ്പില: 2 തണ്ട്

തേങ്ങാപ്പാൽ: രണ്ടാം പാൽ: 2 - 3 കപ്പ് ഒന്നാം പാൽ (തലപ്പാൽ): 1 കപ്പ് ഗരം മസാല: 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി: 1 മുതൽ 1.5 ടേബിൾസ്പൂൺ വരെ (എരിവിനനുസരിച്ച്) വെളിച്ചെണ്ണ: 2-3 ടേബിൾസ്പൂൺ ഉപ്പ്: പാകത്തിന് മസാലക്കൂട്ടുകൾ: കറുവപ്പട്ട (2 കഷ്ണം), ഗ്രാമ്പൂ (4 എണ്ണം), ഏലയ്ക്ക (3 എണ്ണം)

തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം: ഒരു വലിയ പാത്രത്തിലോ പ്രഷർ കുക്കറിലോ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കുക. ഇതിലേക്ക് കറുവപ്പട്ട, ഗ്രാമ്പൂ, ഏലയ്ക്ക എന്നിവ ഇട്ട് മൂപ്പിക്കുക. ശേഷം ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില എന്നിവ ചേർത്ത് വഴറ്റുക. ഇതിന് ശേഷം സവാള ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റുക. സവാള ചുവന്നു പോകരുത് ചെറുതായി വഴറ്റിയാൽ മാത്രം മതി (ഇതാണ് സ്റ്റ്യൂവിന് വെള്ള നിറം നൽകുന്നത്).

ഇതിലേക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ചിക്കൻ, ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, കാരറ്റ് എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കുക. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും രണ്ടാം പാലും ചേർത്ത് ചിക്കൻ വേവിക്കുക. (കുക്കറിലാണെങ്കിൽ 2 വിസിൽ മതിയാകും). ചിക്കൻ വെന്ത് വരുമ്പോൾ കുരുമുളക് പൊടിയും ഗരം മസാലയും ചേർത്ത് കുറച്ച് നേരം കുറുകാൻ അനുവദിക്കുക.

ചാറ് ആവശ്യത്തിന് കുറുകിക്കഴിയുമ്പോൾ തീ തീരെ കുറച്ച് ഒന്നാം പാൽ ഒഴിക്കുക. ഒന്നാം പാൽ തിളച്ചു പോകരുത്, ചെറുതായി ചൂടായാൽ മാത്രം മതി. ഉടൻ തന്നെ തീ ഓഫ് ചെയ്യുക. അല്പം വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ചെറിയ ഉള്ളിയും കറിവേപ്പിലയും കശുവണ്ടിപ്പരിപ്പും ഉണക്കമുന്തിരിയും മൂപ്പിച്ച് ഒഴിക്കുന്നത് സ്റ്റ്യൂവിന് കൂടുതൽ രുചി നൽകും.

Christmas Recipes How To Make Stew In 15 Minutes ചിക്കൻ സ്റ്റ്യൂ ക്രിസ്മസ് റെസിപ്പി

