Chanakya Niti: ഇത്തരം ആളുകളുമായുള്ള കൂട്ടുകെട്ട് ജീവിതത്തെ മരണത്തേക്കാൾ മോശമാക്കും...ചാണക്യ നീതി

ചാണക്യ നീതിയിൽ നിരവധി തത്വങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അവ നിങ്ങളുടെ ജീവതത്തെ സ്വാധീനിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്തരം ആളുകളുമായി കൂട്ടുകെട്ട് കൂടുന്നത്, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുമെന്ന് ചാണക്യൻ പറയുന്നു.

നിങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കാത്തവരോ, ആപത് ഘട്ടങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നവരോ ആയ ആളുകളിൽ നിന്ന് അകലം പാലിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് ആചാര്യൻ ചാണക്യൻ പറയുന്നു. സുഹൃത്തുക്കളായാലും ബന്ധുക്കളായാലും, കഷ്ടകാലങ്ങളിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ യഥാർത്ഥ മൂല്യം വെളിപ്പെടും.

ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ നിരന്തരം അപമാനിക്കുകയോ, വേദനിപ്പിക്കുകയോ, സമ്മർദ്ദകരമായ സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയോ ചെയ്താൽ, അവർ എത്ര അടുപ്പമുള്ളവരായാലും നിങ്ങൾ അവരിൽ നിന്ന് ഉടൻ തന്നെ അകന്നു നിൽക്കണമെന്നാണ്.

നിങ്ങളെ കുറിച്ച് നിരന്തരം മോശമായി സംസാരിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് അസൂയയും വെറുപ്പും ഉള്ള ഒരാൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രതികൂലമാകും. 

നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് നിങ്ങളോട് നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറുകയും പിന്നിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് മോശമായി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സുഹൃത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു ശാപമാണെന്ന് ചാണക്യൻ പറയുന്നു. അത്തരമൊരു സുഹൃത്ത് ഒരു ശത്രുവാണ്. അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്തരം സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അവരിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കണമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നരകം അനുഭവിക്കേണ്ടിവരുമെന്നും ചാണക്യൻ ഉപദേശിക്കുന്നു.

