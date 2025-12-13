Pulao Recipe: പുലാവ് റെസിപ്പി: 30 മിനിറ്റിൽ സ്വാദിഷ്ടമായ വെജ് പുലാവ് തയാറാക്കാം

പുലാവ് റെസിപ്പി
1.5 കപ്പ് ബസ്മതി അരി കഴുകി 30 മിനിറ്റ് വരെ വെള്ളത്തിൽ കുതിർക്കാൻ വെക്കുക. ശേഷം വെള്ളം ഊറ്റിയെടുത്ത് അരി മാറ്റിവെക്കുക.
1 കഷണം ഇഞ്ചി, 3 പച്ചമുളക്, 5 വെളുത്തുള്ളി അല്ലി എന്നിവ പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കി മാറ്റി വെക്കുക.
ഒരു ചീന ചട്ടിയിൽ 3 ടേബിൾസ്പൂൺ നെയ്യ് അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കുക. ഇതിലേക്ക് ജീരകം, തക്കോലം, ഗ്രാംപൂ, കറുവപ്പട്ട എന്നിവ ചേർത്ത് മുപ്പിക്കുക. ശേഷം, 1 സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ചേർക്കുക.
ഉള്ളി സ്വർണ്ണ നിറമാകുമ്പോൾ മാറ്റിവെച്ച ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ചേർക്കുക. ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഇളക്കുക.
ശേഷം, 1 അരിഞ്ഞ തക്കാളി ചേർക്കുക. നല്ലപോലെ തക്കാളി വഴറ്റുക. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർക്കുക.
ഇനി അരിഞ്ഞുവെച്ച കോളിഫ്ളവർ (നിർബന്ധമില്ല),1 ഉരുളക്കിഴങ്ങ് തൊലി കളഞ്ഞ് ചെറുയ കഷണമായി അരിഞ്ഞത്, 7 ബീൻസ് അരിഞ്ഞത്, 2 കാരറ്റ് അരിഞ്ഞത്, ഗ്രീൻ പീസ് എന്നിവ ചേർക്കുക. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക.
അരി ചേർത്ത് 2 മിനിറ്റ് വഴറ്റുക. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത ശേഷം 2 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേവിക്കുക.
വെള്ളം കൂടിപ്പോകാതെ നോക്കുക. വെന്ത ശേഷം ചൂടോടെ വിളമ്പുക.
