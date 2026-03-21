Hair Care Tips: മുടിക്ക് കട്ടിയില്ലേ? ഇനി കാടുപോലെ വളരും, നാച്ചുറലായി; ഈ എണ്ണകൾ മാത്രം മതി!

Hair Care Tips: മുടിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും വലിയ ശ്രദ്ധയാണ്. ഇന്നത്തെ ജീവിതശൈലിയും വായു മലിനീകരണവും പല സ്ഥലങ്ങളിലെ വെള്ളവുമൊക്കെ മുടി വളർച്ചയെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. 

 

നീളമില്ലെങ്കിലും നല്ല കട്ടിയുള്ള മുടി വേണം എന്ന് ആ​ഗ്രഹിക്കുന്ന ധാരാളം പേർ നമുക്കിടയിലുണ്ട്. മുടിക്ക കട്ടി വേണം എന്നാ​ഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഉപയോ​ഗിക്കേണ്ട ബെസ്റ്റ് ഓയിലുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം..

 
വെളിച്ചെണ്ണ - മുടിയുടെ ആരോ​ഗ്യത്തിന് ഏറ്റവും മികച്ചതാണ് വെളിച്ചെണ്ണ. മുടിവേരുകളിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങാൻ ഇതിന് കഴിവുണ്ട്. വെളിച്ചെണ്ണ മുടിയുടെ പ്രോട്ടീൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് തടയും. ഇതിലെ ലോറിക് ആസിഡ് മുടി പൊട്ടിപ്പോകുന്നതും കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും.  

ആവണക്കെണ്ണ - മുടിക്ക് കട്ടി കൂടാൻ ഏറ്റവും മികച്ച ഓയിലാണിത്. ഇതിൽ റിക്കിനോലിക് ആസിഡ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് തലയോട്ടിയിലെ രക്തയോട്ടം വർധിപ്പിക്കും. പുതിയ മുടികൾ വളരാൻ സഹായിക്കും. വെളിച്ചെണ്ണയുമായി ചേർത്ത് വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ.

റോസ്മേരി ഓയിൽ - മുടി വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായിക്കുന്നതാണ് റോസ്മേരി ഓയിൽ. നല്ല കട്ടിയോടെ മുടി വളരാൻ ഇത് സഹായിക്കും.      

ഭൃംഗരാജ് ഓയിൽ - ആയുർവേദത്തിൽ മുടിയുടെ 'രാജാവ്' എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭൃംഗരാജ് ഓയിൽ മുടികൊഴിച്ചിൽ തടയാൻ സഹായിക്കും. അകാലനരയും ഇല്ലാതാക്കുന്നു.   

ബദാം ഓയിൽ - വിറ്റാമിൻ ഇ ധാരാളം അടങ്ങിയതാണ് ബദാം ഓയിൽ. ഇത് മുടിക്ക് തിളക്കവും ബലവും ലഭിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. മുടി കട്ടിയോടെ വളരാൻ ഇത് ഉപ​യോ​ഗിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.   

Disclaimer: ഈ വാർത്ത പൊതുവായ വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഒരു മെഡിക്കൽ വിദഗ്ധന്റെ ഉപദേശത്തിന് പകരമല്ല.  

Kerala Lottery Result: ഒരു കോടി ആര് നേടും? കാരുണ്യ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം

