Hair Care Tips: മുടിക്ക് കട്ടിയില്ലേ? ഇനി കാടുപോലെ വളരും, നാച്ചുറലായി; ഈ എണ്ണകൾ മാത്രം മതി!

Hair Care Tips: മുടിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും വലിയ ശ്രദ്ധയാണ്. ഇന്നത്തെ ജീവിതശൈലിയും വായു മലിനീകരണവും പല സ്ഥലങ്ങളിലെ വെള്ളവുമൊക്കെ മുടി വളർച്ചയെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്.
നീളമില്ലെങ്കിലും നല്ല കട്ടിയുള്ള മുടി വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ധാരാളം പേർ നമുക്കിടയിലുണ്ട്. മുടിക്ക കട്ടി വേണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ബെസ്റ്റ് ഓയിലുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം..
വെളിച്ചെണ്ണ - മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഏറ്റവും മികച്ചതാണ് വെളിച്ചെണ്ണ. മുടിവേരുകളിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങാൻ ഇതിന് കഴിവുണ്ട്. വെളിച്ചെണ്ണ മുടിയുടെ പ്രോട്ടീൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് തടയും. ഇതിലെ ലോറിക് ആസിഡ് മുടി പൊട്ടിപ്പോകുന്നതും കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും.
ആവണക്കെണ്ണ - മുടിക്ക് കട്ടി കൂടാൻ ഏറ്റവും മികച്ച ഓയിലാണിത്. ഇതിൽ റിക്കിനോലിക് ആസിഡ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് തലയോട്ടിയിലെ രക്തയോട്ടം വർധിപ്പിക്കും. പുതിയ മുടികൾ വളരാൻ സഹായിക്കും. വെളിച്ചെണ്ണയുമായി ചേർത്ത് വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ.
റോസ്മേരി ഓയിൽ - മുടി വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായിക്കുന്നതാണ് റോസ്മേരി ഓയിൽ. നല്ല കട്ടിയോടെ മുടി വളരാൻ ഇത് സഹായിക്കും.
ഭൃംഗരാജ് ഓയിൽ - ആയുർവേദത്തിൽ മുടിയുടെ 'രാജാവ്' എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭൃംഗരാജ് ഓയിൽ മുടികൊഴിച്ചിൽ തടയാൻ സഹായിക്കും. അകാലനരയും ഇല്ലാതാക്കുന്നു.
ബദാം ഓയിൽ - വിറ്റാമിൻ ഇ ധാരാളം അടങ്ങിയതാണ് ബദാം ഓയിൽ. ഇത് മുടിക്ക് തിളക്കവും ബലവും ലഭിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. മുടി കട്ടിയോടെ വളരാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.
Disclaimer: ഈ വാർത്ത പൊതുവായ വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഒരു മെഡിക്കൽ വിദഗ്ധന്റെ ഉപദേശത്തിന് പകരമല്ല.
