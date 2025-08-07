English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kitchen Tips: അടുക്കള വൃത്തിയാക്കണോ? എളുപ്പവഴികളറിയാം

Kitchen Tips: അടുക്കള എപ്പോഴും വൃത്തിയോടെ സൂക്ഷിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

 

 

അടുക്കള വൃത്തിയാക്കുന്നത് ബോറൻ പരിപാടിയാണോ? വിഷമിക്കണ്ട പരിഹാരമുണ്ട്

 
1 /5

ഉപയോഗം കഴിയുന്നതിന് അനുസരിച്ച് പാത്രങ്ങൾ കഴുകി തീർക്കാം  

2 /5

മാലിന്യങ്ങൾ ഇടാൻ ഒരു പാത്രമോ ബക്കറ്റോ വയ്ക്കുക  

3 /5

അടുക്കള ഷെൽഫിൽ സാധനങ്ങൾ അടുക്കിപ്പറുക്കി സൂക്ഷിക്കാം  

4 /5

ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ അടുക്കള സിങ്ക് നന്നായി കഴുകി അണുവിമുക്തമാക്കുക  

5 /5

അടുക്കളയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കാം. ഓരോ ഉപയോഗം കഴിയുമ്പോഴും വൃത്തിയാക്കുക

Kitchen Tips Cleaning Tips kitchen cleaning

