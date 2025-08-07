Kitchen Tips: അടുക്കള വൃത്തിയാക്കണോ? എളുപ്പവഴികളറിയാം

Kitchen Tips: അടുക്കള എപ്പോഴും വൃത്തിയോടെ സൂക്ഷിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
അടുക്കള വൃത്തിയാക്കുന്നത് ബോറൻ പരിപാടിയാണോ? വിഷമിക്കണ്ട പരിഹാരമുണ്ട്
ഉപയോഗം കഴിയുന്നതിന് അനുസരിച്ച് പാത്രങ്ങൾ കഴുകി തീർക്കാം
മാലിന്യങ്ങൾ ഇടാൻ ഒരു പാത്രമോ ബക്കറ്റോ വയ്ക്കുക
അടുക്കള ഷെൽഫിൽ സാധനങ്ങൾ അടുക്കിപ്പറുക്കി സൂക്ഷിക്കാം
ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ അടുക്കള സിങ്ക് നന്നായി കഴുകി അണുവിമുക്തമാക്കുക
അടുക്കളയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കാം. ഓരോ ഉപയോഗം കഴിയുമ്പോഴും വൃത്തിയാക്കുക
