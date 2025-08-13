Kitchen Tips: മഴക്കാലത്ത് അടുക്കള വൃത്തിയായി കാക്കാം; വഴികളുണ്ടേ..!

Kitchen Tips: ഉറുമ്പ്, പാറ്റ, പല്ലി തുടങ്ങിയ ജീവികളെ അടുക്കളയിൽ നിന്നും തുരത്താം
മഴക്കാലത്ത് വായുവിൽ ഈർപ്പം തങ്ങി നിൽക്കുന്നതിനാൽ അടുക്കളയിൽ അണുക്കൾ പെരുകാൻ കാരണമാകുകയും ഭക്ഷണം പെട്ടെന്ന് കേടാവുകയും ചെയ്യും. ഈ മഴക്കാലത്ത് അടുക്കള വൃത്തിയോടെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം.
അടുക്കള വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ ഓരോ മുക്കും മൂലയും കൃത്യമായി വൃത്തിയാക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇടയ്ക്കിടെ വൃത്തിയാക്കാനും മറക്കരുത്.
അടുക്കളയിൽ പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ വാതിലും ജനാലയും തുറന്നിട്ട് വായു സഞ്ചാരം ഉറപ്പുവരുത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. എക്സ്ഹോസ്റ്റ് ഫാൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതും നല്ലതാണ്.
മഴക്കാലത്ത് സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ ചീത്തയാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇവ ഈർപ്പം ഉണ്ടാകാത്ത വിധത്തിൽ വായുകടക്കാത്ത പാത്രത്തിലാക്കി അടച്ച് സൂക്ഷിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം.
മഴക്കാലത്ത് പഴകിയ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കി കഴിയുന്നത്ര ചൂടോടെ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക
മഴക്കാലത്ത് ഈച്ച, ഉറുമ്പ് തുടങ്ങി പലതരം ജീവികളെ തുരത്താൻ വയണയില, കറുവപ്പട്ട, വേപ്പില എന്നിവ ഉപയോഗിക്കാം
