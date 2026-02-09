Todays Horoscope: കർക്കിടക രാശിക്കാർ മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കും; മീന രാശിക്കാർക്ക് പിരിമുറുക്കം വർധിക്കും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് പുരോഗതിയുണ്ടാകും, ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷകരമായ ദിവസം,
മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങൾ, കർക്കടക രാശിക്കാരുടെ മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജോലികളെ പൂർത്തിയാകും, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സതോഷകരമായ ദിനം, ധനു രാശിക്കാർ എതിരാളികളെ സൂക്ഷിക്കുക, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവരുടെ ജീവിത നിലവാരത്തിൽ പുരോഗതി കൈവരിക്കും. മുൻകാല തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപരിചിതരുമായി ഇടപഴകുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങൾ ആരിൽ നിന്നെങ്കിലും പണം കടം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരികെ ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കൂടുതൽ ഇടപെടും, ഇത് പുതിയ ശത്രുക്കളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഇണയെ ഒരു വിനോദയാത്രയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകാം.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് സന്തോഷകരമായ ദിവസം, നിങ്ങളുടെ സുഖസൗകര്യങ്ങളും ആഡംബരങ്ങളും വർദ്ധിക്കും, കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യമായ ചെലവുകൾ ഉണ്ടാകും. ജോലിയെക്കുറിച്ച് സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് ഉപദേശം തേടരുത്. നിങ്ങളുടെ ബോസുമായുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെടും. ഒരു സ്ഥാനക്കയറ്റത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനിടയുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ വീടിനായി പുതിയ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് അനുസൃതമായി ജീവിക്കും.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങളുടെ ദിനം, പഴയ നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് നല്ല ലാഭം ലഭിക്കും, നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും പണം കടം നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അത് നിങ്ങൾക്ക് തിരികെ ലഭിച്ചേക്കാം. പ്രശസ്തിയും കീർത്തിയും വർദ്ധിക്കും. നിങ്ങൾ ദൈവഭക്തിയിൽ ആഴത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയും മതപരമായ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യാം.
കർക്കിടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് ദീർഘനാളായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കും. പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ആരുമായും പങ്കിടുന്നത് ഒഴിവാക്കണം, കൂടാതെ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകളെ കാണുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ സഹോദരീ സഹോദരന്മാർ നിങ്ങളുടെ ജോലിയെക്കുറിച്ച് നല്ല ഉപദേശം നൽകും. ഒരു സഹപ്രവർത്തകൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിഷമം തോന്നിയേക്കാം.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് വരുമാനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നല്ല ദിവസം , സർക്കാർ ജോലികളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ ചില പ്രധാന വിജയം കൈവരിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ പഠനത്തിൽ വളരെയധികം താൽപ്പര്യമുണ്ടാകും, അവർക്ക് നല്ല ഉപദേശം നൽകാൻ കഴിയും. ഒരു അകന്ന ബന്ധുവിൽ നിന്ന് നിരാശാജനകമായ ചില വാർത്തകൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കാനിടയുണ്ട്, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് അൽപ്പം ജാഗ്രത പാലിക്കുക.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് ഊർജ്ജസ്വലമായ ദിവസം, പുതിയ ജോലി വാഗ്ദാനത്തിൽ നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കും, നിങ്ങളുടെ ഇണയിൽ നിന്ന് ഒരു അപ്രതീക്ഷിത സമ്മാനം ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ തിരക്കുകൂട്ടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, കാരണം അത് നിങ്ങളുടെ പുരോഗതിയെ അപകടത്തിലാക്കും. നിങ്ങളുടെ അയൽക്കാരുമായുള്ള വാദങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് ചുറ്റുമുള്ള അന്തരീക്ഷം സന്തോഷകരമായിരിക്കും, ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന്റെ വിവാഹം അന്തിമമായേക്കാം, എന്നാൽ നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു സാമ്പത്തിക വാഗ്ദാനം നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിറവേറ്റുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. നിങ്ങൾ ഒരു ബിസിനസ്സ് പങ്കാളിത്തത്തിൽ ഏർപ്പെടും അത് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യും. ഒരു സ്വത്ത് ഇടപാടിൽ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അന്തിമമായേക്കാം. ഒരു നിയമപരമായ കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കോടതി സന്ദർശിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് പതിവിലും മികച്ച ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഇണയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അപ്രതീക്ഷിത സമ്മാനം ലഭിച്ചേക്കാം, നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കണം. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ചില നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിങ്ങൾ നന്നായി നിറവേറ്റും. വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഏതൊരു സർക്കാർ ജോലിയും പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധ്യത.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് രസകരമായ ദിവസം, കഴിഞ്ഞ കാല തെറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്, എതിരാളി നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ അയൽപക്കത്തുള്ള മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മതിപ്പ് ഉണ്ടാകും, ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ വിലമതിക്കും. ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിച്ചേക്കാം.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും, നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ വളരെ ഉത്സാഹഭരിതനായിരിക്കും, ബിസിനസ്സിൽ ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ ഉണ്ടാകും അത് നിങ്ങളെ രാവും പകലും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കും. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളി നിങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായി പിന്തുണയ്ക്കും, നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. ഒരു കുടുംബകാര്യം നിങ്ങൾക്ക് സമ്മർദ്ദമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കും.
കുംഭം (Aquarius): വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇന്ന് നല്ല ദിവസം, നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കാല തെറ്റിൽ നിന്ന് പഠിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിൽ പൂർണ്ണമായും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യും, അത് നിങ്ങളുടെ ഏകാഗ്രതയെ ശക്തിപ്പെടുത്തും. നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും. പുതിയ ജോലിയിലേക്ക് നിങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് വർദ്ധിക്കും, വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന ഏതൊരു ജോലിയും പൂർത്തിയാകാൻ സാധ്യത. കഴിഞ്ഞ കാല തെറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പാഠം പഠിക്കും.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് ധാരാളം ജോലി കാരണം ക്ഷീണം തോന്നും. ഒരു പ്രശ്നം നിങ്ങളുടെ പിരിമുറുക്കം വർദ്ധിപ്പിക്കും, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി അനാവശ്യമായ വാദങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നേക്കാം. അതിനാൽ, പഴയ കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കരുത്. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
Weekly Horoscope: ഈ ആഴ്ചയിലെ ഭാഗ്യരാശിക്കാർ ഇവർ; സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും തേടിയെത്തും