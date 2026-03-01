Today's Horoscope: നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? കാത്തിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെ? ഞായറാഴ്ച രാശിഫലം അറിയാം...

Daily Horoscope 01 March 2026: ഇന്ന് മാർച്ച് 1, പുതിയ മാസം തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. രാശിപ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെയുള്ള ദിവസമായിരിക്കും?
മേടം മുതൽ മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാരുടെയും ഇന്നത്തെ ഫലങ്ങൾ അറിയാം...
മേടം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ അനുകൂലമായ ദിവസമാണ്.. സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.
ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ജോലിസ്ഥലത്ത് അംഗീകാരം ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തികൾ വിലമതിക്കപ്പെടും. അനാവശ്യ ചെലവുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.
മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷം നിറയുന്ന ദിവസമായിരിക്കും. ദൂരയാത്രകൾ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.
കർക്കടകം രാശിക്കാർ ഇന്നത്തെ ദിവസം ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നൽകണം. തർക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.
ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് അനുകൂല ദിവസമായിരിക്കും. പ്രണയിതാക്കൾക്കും വിവാഹം ആലോചിക്കുന്നവർക്കും നല്ല സമയമാണ്. മനസമാധാനവും സന്തോഷവുമുണ്ടാകും.
കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം അവരുടെ കടബാധ്യതകൾ തീർക്കാൻ സാധിക്കും. വീടുപണി നടത്തുന്നവർക്ക് അതിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടാകും.
തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം അനുകൂലമാണ്. കലാ-കായിക രംഗത്തുള്ളവർക്ക് അതിൽ ശോഭിക്കാൻ സാധിക്കും. പുതിയ സൗഹൃദങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യും.
വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് ഭൂമി സംബന്ധമായ ഇടപാടുകളിൽ ഇന്ന് ലാഭമുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങളുടെ അമ്മയിൽ നിന്ന് സഹായം ലഭിക്കും.
ധനു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ജീവിതത്തിൽ ധൈര്യത്തോടെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനാകും. സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഒത്തുചേരാൻ അവസരമുണ്ടാകും.
മകരം രാശിക്കാർ സംസാരത്തിൽ അൽപം മിതത്വം പാലിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ അതീവ ജാഗ്രതയോടെ വേണം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ.
കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും. മുടങ്ങിക്കിടന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാനാകും.
മീനം രാശിക്കാർക്ക് വരുമാനം ഇരട്ടിയാകും. വിദേശ യാത്രയ്ക്ക് അവസരമുണ്ടാകും.
