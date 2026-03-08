Today gold price: മാറ്റമില്ലാതെ സ്വർണവില; ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് എത്ര കൊടുക്കണം?

Today Gold Price Kerala: കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം.
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് 1,20,000 രൂപയിൽ തന്നെയാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 15,000 രൂപയാണ്.
തുടർച്ചയായ ഇടിവിന് ശേഷമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്വർണവില വർധിച്ചത്. ഇറാൻ-ഇസ്രയേൽ-യുഎസ് യുദ്ധം കടുക്കുന്നത് സ്വർണവില വീണ്ടും ഉയരാൻ കാരണമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷ സാഹചര്യങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ സ്വർണ്ണവിലയിൽ ഇനിയും ചാഞ്ചാട്ടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും.
ആഗോളവിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ, ഓഹരിവിപണിയിലെ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങൾ എന്നിവ സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്.
1-Mar-26 1,26,920 (Highest of Month) 2-Mar-26 124520 (Morning) 2-Mar-26 125040 (Afternoon) 3-Mar-26 124680 (Morning)
3-Mar-26 122920 (Evening) 4-Mar-26 120640 5-Mar-26 119920 (Morning) 5-Mar-26 119440 (Afternoon)
6-Mar-26 118880 (Morning) 6-Mar-26 1,18,160 (Afternoon) (Lowest of Month) 7-Mar-26 1,20,000 8-Mar-26 1,20,000
Jupiter Transit 2026: മാർച്ച് 11ന് ശേഷം രാജയോഗം, അളവറ്റ സമ്പത്ത്; വ്യാഴത്തിന്റെ ചലനത്തിലൂടെ ഭാഗ്യം ഈ രാശിക്കാർക്ക്