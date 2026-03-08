English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Today gold price: മാറ്റമില്ലാതെ സ്വർണവില; ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് എത്ര കൊടുക്കണം?

Today gold price: മാറ്റമില്ലാതെ സ്വർണവില; ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് എത്ര കൊടുക്കണം?

Today Gold Price Kerala: കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം.
  • Mar 08, 2026, 12:19 PM IST
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് 1,20,000 രൂപയിൽ തന്നെയാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 15,000 രൂപയാണ്.

തുടർച്ചയായ ഇടിവിന് ശേഷമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്വർണവില വർധിച്ചത്. ഇറാൻ-ഇസ്രയേൽ-യുഎസ് യുദ്ധം കടുക്കുന്നത് സ്വർണവില വീണ്ടും ഉയരാൻ കാരണമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷ സാഹചര്യങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ സ്വർണ്ണവിലയിൽ ഇനിയും ചാഞ്ചാട്ടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും.

ആഗോളവിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ, ഓഹരിവിപണിയിലെ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങൾ എന്നിവ സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്.

1-Mar-26 1,26,920 (Highest of Month) 2-Mar-26 124520 (Morning) 2-Mar-26 125040 (Afternoon) 3-Mar-26 124680 (Morning)

3-Mar-26 122920 (Evening) 4-Mar-26 120640 5-Mar-26 119920 (Morning) 5-Mar-26 119440 (Afternoon)

6-Mar-26 118880 (Morning) 6-Mar-26 1,18,160 (Afternoon) (Lowest of Month) 7-Mar-26 1,20,000 8-Mar-26 1,20,000

