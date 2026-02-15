Today's Horoscope: ഇന്ന് നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്യാൻ പോകുന്ന രാശികൾ ഏതൊക്കെ? മഹാശിവരാത്രി ദിനത്തിലെ സമ്പൂർണ്ണ രാശിഫലം..!

Maha Shivratri Horoscope: ഇന്ന് ഫെബ്രുവരി 15, ഞായറാഴ്ച, മഹാശിവരാത്രിയാണ്. ജ്യോതിഷപരമായും വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ള ദിവസനമാണിന്ന്.
ഇന്നത്തെ രാശിഫലം നോക്കാം...
മേടം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് കരിയറിൽ നിർണ്ണായകമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പുതിയ ജോലി ലഭിച്ചേക്കാം. ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിനും സാധ്യതയുണ്ട്. സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാകും.
ഇടവം രാശിക്കാർ ഇന്ന് ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രത പുലർത്തണം. കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം മൂലമുള്ള അസ്വസ്ഥതകൾ അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പണമിടപാടുകൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യണം. കുടുംബത്തോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കാൻ അവസരമുണ്ടാകും. ഇത് മനസിന് സന്തോഷം നൽകും.
മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ജോലിസ്ഥലത്ത് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാനാകും. പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വന്നുചേരും. പണമിടപാടുകൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യണം. അനാവശ്യ ചിലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം.
കർക്കിടകം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് സുഹൃത്തുക്കളുമായി കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് അവസരമുണ്ടാകും. കാര്യവിജയവും മത്സരങ്ങളിൽ വിജയവും ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഉല്ലാസയാത്രകൾ പോയേക്കാം. ഔദ്യോഗിക രംഗത്ത് സഹപ്രവർത്തകരുടെ പിന്തുണയുണ്ടാകും. ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കും.
ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് അംഗീകാരങ്ങളും പ്രശംസകളും ലഭിക്കും. നേതൃത്വപരമായ കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അവസരമുണ്ടാകും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനത്തിൽ മുന്നേറാൻ സാധിക്കും. സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.
കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ജീവിതത്തിൽ ആത്മവിശ്വാസവും സമാധാനവും വർധിക്കും. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷം നിലനിൽക്കും. കൃത്യസമയത്ത് ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കാനാകും. പഴയകാല നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് ലാഭം ലഭിക്കും.
തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് കുടുംബത്തിൽ സമാധാന അന്തരീക്ഷമുണ്ടാകും. ചിലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക ഭദ്രത നൽകും. പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാനും താല്പര്യമുണ്ടാകും.
വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് യാത്രകൾ ഗുണകരമാകും. സമൂഹത്തിൽ ഇവർക്കുള്ള അന്തസ്സും അംഗീകാരവും വർധിക്കും. ദീർഘകാലമായുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ ഫലം കാണും.
ധനു രാശിക്കാർ ഇന്നത്തെ ദിവസം ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും. ജോലിയിൽ ഉയർച്ചയുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ അനുകൂല സമയമാണ്.
മകരം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് അവരുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന് അർഹമായ ഫലമുണ്ടാകും. മുൻകാല നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് ലാഭം ലഭിച്ചേക്കാം. പുതിയ പ്രോജക്റ്റുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ അവസരമുണ്ടാകും.
കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ജോലിയിൽ വളരെ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം. പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ വാക്കുകളിൽ വഞ്ചിതരാകരുത്. ചതിക്കുഴികളിൽ വീഴാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ജാഗ്രതയോടെ മുന്നോട്ട് പോകുക.
കല, സാഹിത്യം, സാങ്കേതിക മേഖലകളിലുള്ള മീനം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് പ്രശസ്തി ലഭിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനത്തിൽ തിളങ്ങാൻ സാധിക്കും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. ഭാഗ്യം ഇവർക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.
