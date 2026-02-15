English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Photos
  • Today's Horoscope: ഇന്ന് നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്യാൻ പോകുന്ന രാശികൾ ഏതൊക്കെ? മഹാശിവരാത്രി ദിനത്തിലെ സമ്പൂർണ്ണ രാശിഫലം..!

Today's Horoscope: ഇന്ന് നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്യാൻ പോകുന്ന രാശികൾ ഏതൊക്കെ? മഹാശിവരാത്രി ദിനത്തിലെ സമ്പൂർണ്ണ രാശിഫലം..!

Maha Shivratri Horoscope: ഇന്ന് ഫെബ്രുവരി 15, ഞായറാഴ്ച, മഹാശിവരാത്രിയാണ്. ജ്യോതിഷപരമായും വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ള ദിവസനമാണിന്ന്. 

 

ഇന്നത്തെ രാശിഫലം നോക്കാം...

 
1 /13

മേടം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് കരിയറിൽ നിർണ്ണായകമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പുതിയ ജോലി ലഭിച്ചേക്കാം. ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിനും സാധ്യതയുണ്ട്. സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാകും.   

2 /13

ഇടവം രാശിക്കാർ ഇന്ന് ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളിൽ ജാ​ഗ്രത പുലർത്തണം. കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം മൂലമുള്ള അസ്വസ്ഥതകൾ അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പണമിടപാടുകൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യണം. കുടുംബത്തോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കാൻ അവസരമുണ്ടാകും. ഇത് മനസിന് സന്തോഷം നൽകും.   

3 /13

മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ജോലിസ്ഥലത്ത് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാനാകും. പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വന്നുചേരും. പണമിടപാടുകൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യണം. അനാവശ്യ ചിലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം.  

4 /13

കർക്കിടകം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് സുഹൃത്തുക്കളുമായി കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് അവസരമുണ്ടാകും. കാര്യവിജയവും മത്സരങ്ങളിൽ വിജയവും ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഉല്ലാസയാത്രകൾ പോയേക്കാം. ഔദ്യോഗിക രംഗത്ത് സഹപ്രവർത്തകരുടെ പിന്തുണയുണ്ടാകും. ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കും.  

5 /13

ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് അംഗീകാരങ്ങളും പ്രശംസകളും ലഭിക്കും. നേതൃത്വപരമായ കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അവസരമുണ്ടാകും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനത്തിൽ മുന്നേറാൻ സാധിക്കും. സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.   

6 /13

കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ജീവിതത്തിൽ ആത്മവിശ്വാസവും സമാധാനവും വർധിക്കും. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷം നിലനിൽക്കും. കൃത്യസമയത്ത് ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കാനാകും. പഴയകാല നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് ലാഭം ലഭിക്കും.  

7 /13

തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് കുടുംബത്തിൽ സമാധാന അന്തരീക്ഷമുണ്ടാകും. ചിലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക ഭദ്രത നൽകും. പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാനും താല്പര്യമുണ്ടാകും.  

8 /13

വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് യാത്രകൾ ​ഗുണകരമാകും. സമൂഹത്തിൽ ഇവർക്കുള്ള അന്തസ്സും അംഗീകാരവും വർധിക്കും. ദീർഘകാലമായുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ ഫലം കാണും.   

9 /13

ധനു രാശിക്കാർ ഇന്നത്തെ ദിവസം ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും. ജോലിയിൽ ഉയർച്ചയുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ അനുകൂല സമയമാണ്.  

10 /13

മകരം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് അവരുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന് അർഹമായ ഫലമുണ്ടാകും. മുൻകാല നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് ലാഭം ലഭിച്ചേക്കാം. പുതിയ പ്രോജക്റ്റുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ അവസരമുണ്ടാകും.   

11 /13

കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ജോലിയിൽ വളരെ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം. പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ വാക്കുകളിൽ വഞ്ചിതരാകരുത്. ചതിക്കുഴികളിൽ വീഴാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ജാഗ്രതയോടെ മുന്നോട്ട് പോകുക.   

12 /13

കല, സാഹിത്യം, സാങ്കേതിക മേഖലകളിലുള്ള മീനം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് പ്രശസ്തി ലഭിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനത്തിൽ തിളങ്ങാൻ സാധിക്കും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. ഭാഗ്യം ഇവർക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും. 

13 /13

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.  

Horoscope Maha Shivratri 2026 ഇന്നത്തെ രാശിഫലം മഹാശിവരാത്രി 2026

Next Gallery

Maha Shivratri 2026: മഹാശിവരാത്രി 2026; കുംഭം രാശിയിൽ അഞ്ച് ​ഗ്രഹങ്ങളുടെ സം​ഗമം, സൗഭാ​ഗ്യങ്ങൾ തേടിയെത്തും ഈ രാശിക്കാരെ

You May Like

Sponsored by Taboola