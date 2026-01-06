Todays Horoscope: ഇന്ന് ജനുവരി 6: മേടം മുതൽ മീനം വരെ, ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം

Today's Horoscope: മേടം മുതല് മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...
Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പല തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും വന്നുചേരുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.
മേടം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് കർമ്മരംഗത്ത് മികച്ച നേട്ടങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരും. സാമ്പത്തികമായി ലാഭമുണ്ടാകും. എന്നാൽ അനാവശ്യ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കണം. കുടുംബത്തിൽ സമാധാനം നിലനിൽക്കും.
ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് യാത്രകൾക്ക് അനുകൂലമായ ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്. പഴയ സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ടുമുട്ടിയേക്കും. ബിസിനസ്സിൽ പുതിയ അവസരങ്ങൾ തേടിയെത്തും. ആരോഗ്യ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്തണം.
മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് മാനസികമായി വലിയ സന്തോഷം അനുഭവപ്പെടും. തൊഴിൽ മേഖലയിലെ തടസ്സങ്ങൾ മാറും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാകും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനകാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ സാധിക്കും.
കർക്കടകം രാശിക്കാർക്ക് പണമിടപാടുകൾ നടത്തുമ്പോൾ അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തണം. മറ്റുള്ളവരുമായി തർക്കങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അധിക ജോലിഭാരം അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വൈകുന്നേരത്തോടെ അനുകൂലമായ മാറ്റങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം.
ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യ ദിവസമാണ് ഇന്ന്. മുടങ്ങിക്കിടന്ന കാര്യങ്ങൾ പുനരാരംഭിക്കാൻ കഴിയും. പ്രണയ കാര്യങ്ങളിൽ അനുകൂലമായ തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ബഹുമതികൾ ലഭിക്കാനിടയുണ്ട്.
കന്നി രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. വീട് നിർമ്മാണം തുടങ്ങാൻ ഇന്ന് നല്ല ദിവസമാണ്. മാതാപിതാക്കളുടെ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഔദ്യോഗിക രംഗത്ത് സഹപ്രവർത്തകരുടെ പിന്തുണയുണ്ടാകും.
തുലാം ഇന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത കോണുകളിൽ നിന്ന് സഹായങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കലാ-സാഹിത്യ രംഗത്തുള്ളവർക്ക് അംഗീകാരങ്ങൾ നേടാനാകും.
വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം. എന്നാൽ വൈകുന്നേരത്തോടെ അതിന് പരിഹാരമുണ്ടാകും. സംസാരത്തിൽ മിതത്വം പാലിക്കുക. ജോലിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അത് ലഭിക്കും.
ധനു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കും. പുതിയ ബിസിനസ്സ് സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ നല്ല സമയമാണിത്. വിദേശയാത്രയ്ക്ക് അവസരമുണ്ടാകും. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷം നിലനിൽക്കും.
മകരം രാശിക്കാർ അനാവശ്യമായ ചിന്തകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ പ്രീതി സമ്പാദിക്കാനാകും. ഭൂമി സംബന്ധമായ ഇടപാടുകളിൽ ലാഭം നേടാൻ സാധിക്കും.
കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ധനനേട്ടത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും. പുതിയ വാഹനം വാങ്ങാൻ സമയം അൻുകൂലമാണ്.
മീനം രാശിക്കാർ കർമ്മരംഗത്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം. എതിരാളികളിൽ നിന്ന് വെല്ലുവിളികൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. എന്നാൽ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോയാൽ വിജയം കൈവരിക്കാനാകും.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.