Todays Horoscope: വൃശ്ചിക രാശിക്കാർക്ക് ചെലവുകൾ ഏറും; ധനു രാശിക്കാരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ കഴിയും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് നിയമപരമായ കാര്യത്തിൽ നല്ല ദിവസം, ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് ബിസിനസിൽ നല്ല ദിനം,
മിഥുന രാശിക്കാരുടെ ലൗകിക സുഖങ്ങൾ വർധിക്കും, കർക്കടക രാശിയിലെ ജോലി ഇല്ലാത്തവർക്ക് ജോലി ലഭിക്കും, ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിനം, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ഭക്തി ഏറും, ധനു രാശിക്കാരുടെ ആവാശയങ്ങൾ നിറവേറും, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് നിയമപരമായ കാര്യത്തിൽ നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരുമായി നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ബന്ധം ഉണ്ടാകും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്കുള്ള വഴികൾ തുറക്കപ്പെടും. മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇന്ന് ഇടപെടുന്നത് ഒഴിവാക്കണം, ഒരു വാഹനം വാങ്ങുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പരിഗണിക്കണം, ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന്റെ ആരോഗ്യം മോശമായേക്കാം. ഓഫീസിൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജോലി ലഭിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരായിരിക്കും.
ഇടവം (Taurus): ഇന്ന് ബിസിനസുകാർക്ക് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. മുൻകാല തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. കുട്ടിയുടെ നെഗറ്റീവ് കൂട്ടുകെട്ട് കാരണം നിങ്ങൾ സമ്മർദ്ദത്തിലാകും, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾ അവഗണിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം അല്ലാത്തപക്ഷം അവ വഷളായേക്കാം.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു നല്ല ദിവസമായിരിക്കും, അമ്മയെ അവരുടെ മാതൃബന്ധുക്കളെ കാണാൻ കൊണ്ടുപോകാം. ലൗകിക സുഖങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്ന ചില മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസിൽ വരുത്താൻ ശ്രമിക്കും, എന്നാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇണയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും രഹസ്യമായി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെളിപ്പെടുത്തിയേക്കാം.
കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് വളരെ ഫലപ്രദമായ ദിവസമായിരിക്കും. ബിസിനസിലെ പങ്കാളിത്തം നല്ലതായിരിക്കും.കുടുംബത്തിലെ വിവാഹത്തിലെ ഏത് തടസ്സങ്ങളും പരിഹരിക്കപ്പെടും. ജോലിക്കായി ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർക്ക് ചില നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ കഴിയും.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു സമ്മിശ്ര ദിവസമായിരിക്കും. ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെക്കുറിച്ച് അൽപ്പം ജാഗ്രത പാലിക്കുക. ബന്ധങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടും. ബിസിനസ്സിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജോലിയും ആസൂത്രണം ചെയ്യും. നിങ്ങൾ എന്തിനെക്കുറിച്ചോ വേവലാതിപ്പെടും. പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ആരുമായും പങ്കിടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ചില കടങ്ങൾ നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കും.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് ചുറ്റുമുള്ള അന്തരീക്ഷം സന്തോഷകരമായിരിക്കും.കുട്ടികളുമായി നിങ്ങൾ നന്നായി ഇടപഴകും.അവർക്ക് ഒരു അപ്രതീക്ഷിത സമ്മാനം നൽകും, നിങ്ങളുടെ കുടുംബകാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പരിഹരിക്കണം, അതിന് ഒരു മുതിർന്ന അംഗവുമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർ ദൈവഭക്തിയിൽ ആഴത്തിൽ മുഴുകും, ആഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്ന് സഫലമായേക്കാം. കുടുംബത്തിൽ ഒരു അതിഥിയുടെ വരവ് സന്തോഷകരമായ അന്തരീക്ഷം കൊണ്ടുവരും, ക്ഷമയും സംയമനവും പാലിക്കുക, ജോലികൾ നാളത്തേക്ക് മാറ്റിവയ്ക്കരുത്. നിങ്ങൾ ആരിൽ നിന്നെങ്കിലും പണം കടം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കും.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് വരുമാനവും ചെലവുകളും ബജറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ദിവസമായിരിക്കും. ചെലവുകൾ കൂടുതലായിരിക്കും. താൽപ്പര്യമില്ലെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്ന ചില ചെലവുകൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നേരിടേണ്ടിവരും. ഒരു അവാർഡ് ലഭിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകും. ആരോടും സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ പൂർണ്ണ ഫലം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനുള്ള ഒരു ദിവസമായിരിക്കും, ചെലവുകൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കുട്ടികളുടെ പുരോഗതി കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിയായി സന്തോഷിക്കും. നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവദൂഷ്യം ചില തെറ്റുകൾ വരുത്താൻ കാരണമായേക്കാം, പക്ഷേ പ്രയോജനകരമായ ഒരു പദ്ധതിയിൽ നിങ്ങൾ പണം നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യും.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു നല്ല ദിവസമായിരിക്കും; അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കോഴ്സിൽ പ്രവേശനം ലഭിക്കും, അധ്യാപകരിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ, രാഷ്ട്രീയത്തിലുള്ളവർക്ക് അവരുടെ ജോലിയിലൂടെ പുതിയ അംഗീകാരം, ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടും, എതിരാളികളുമായുള്ള ഇടപാടുകൾ ഒഴിവാക്കുകയും അപരിചിതരിൽ നിന്ന് അകലം പാലിക്കുകയും വേണം,
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർ ചില പ്രധാന ആളുകളെ കാണും, അത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിരിക്കും, ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ചേക്കാം. വളരെക്കാലത്തിനുശേഷം ഒരു സുഹൃത്തിനെ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും. അമ്മയുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് ജാഗ്രത പാലിക്കുകയും വാദങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. നല്ല ഭക്ഷണം ആസ്വദിക്കും അത് ഏതെങ്കിലും ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുകയും ചെയ്യും.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവരുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അൽപ്പം ദുർബലമായിരിക്കും, അത് നിങ്ങളുടെ പിരിമുറുക്കം വർദ്ധിപ്പിക്കും, പക്ഷേ അനാവശ്യ ചെലവുകൾ ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുതിയ ആശയങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരും. സർക്കാർ പദ്ധതികളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ലഭിക്കും. കഠിനാധ്വാനം ഉപേക്ഷിക്കരുത്. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)