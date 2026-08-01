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Today's Horoscope: 12 രാശികൾക്കും ഇന്ന് എങ്ങനെ? ഇന്നത്തെ സമ്പൂർണ രാശിഫലം അറിയാം

Written ByKarthika V
Published: Aug 01, 2026, 08:27 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 08:27 AM IST

Today's Horoscope: മേടം മുതല്‍ മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...

 

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും  ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പല തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും വന്നുചേരുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.

 

1/13

മേടം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് അനുകൂലമായ ദിവസമാണ്. ജോലിസ്ഥലത്ത് പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ലഭിക്കും. അതിൽ ശോഭിക്കാൻ സാധിക്കും. സാമ്പത്തികം മെച്ചപ്പെടും. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷ അന്തരീക്ഷം നിലനിൽക്കും.

 

2/13

ഇടവം രാശിക്കാർ ഇന്ന് അനാവശ്യ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കണം. വളരെ ചിന്തിച്ചു മാത്രം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക. തൊഴിൽ രംഗത്ത് ചില തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. വൈകുന്നേരത്തോടെ കാര്യങ്ങൾ അനുകൂലമാകും. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.

 

3/13

മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് ബിസിനസിൽ ലാഭമുണ്ടാകും. തീരുമാനങ്ങളിൽ വിജയം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. ദീർഘകാലമായി പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന വാർത്തകൾ കേൾക്കാനിടയാകും. സുഹൃത്തുക്കളുടെ സഹായം കിട്ടും.

 

4/13

കർക്കടകം രാശിക്കാർക്ക് പുതിയ പ്രോജക്റ്റുകൾ തുടങ്ങാൻ സമയം അനുകൂലമാണ്. കുടുംബത്തോടൊപ്പം സന്തോഷകരമായി സമയം ചെലവഴിക്കാനാകും. കൃത്യസമയത്ത് ജോലി പൂർത്തിയാക്കും സാമ്പത്തിക നേട്ടം പ്രതീക്ഷിക്കാം.

 

5/13

ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും. ജോലിസ്ഥലത്ത് മേലധികാരികളുടെ പ്രശംസ പിടിച്ചുപറ്റാനാകും. തൊഴിൽ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല അവസരങ്ങൾ തേടിയെത്തും. പ്രണയബന്ധങ്ങളിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാകും.

 

6/13

കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും കൂടുതൽ അധ്വാനിക്കേണ്ടതായി വന്നേക്കാം. മാനസികമായി ചില ആശങ്കകൾ അലട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പ്രധാനപ്പെട്ട രേഖകളും പണവും കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതീവ ശ്രദ്ധ വേണം. 

 

7/13

തുലാം രാശിക്കാർക്ക് അവരുടെ സർഗ്ഗാത്മകമായ കഴിവുകൾ പുറത്തെടുക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കും. യാത്രകൾ നടത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി സുരക്ഷിതമായിരിക്കും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാകും.

 

8/13

വൃശ്ചികം രാശി വസ്തു വാങ്ങാനോ വിൽക്കാനോ അനുകൂലമായ സമയമാണ്. ജോലിയിൽ കൃത്യത പുലർത്താൻ സാധിക്കും. അനാവശ്യ തർക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുക.

 

9/13

ധനു രാശിക്കാർക്ക് മുടങ്ങിക്കിടന്ന കാര്യങ്ങൾ പുനരാരംഭിക്കാൻ സാധിക്കും. മുതിർന്നവരുടെ ഉപദേശം അനുസരിക്കുക. ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ താല്പര്യം കൂടും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ മിതത്വം പാലിക്കുക.

 

10/13

മകരം രാശിക്കാർക്ക് ജോലിഭാരം കൂടും. അതിനുള്ള പ്രതിഫലവും ലഭിക്കും. വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ആരോഗ്യത്തിൽ നേരിയ പുരോഗതി ഉണ്ടാകും. ബിസിനസ്സിൽ പണമിടപാടുകൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം നടപ്പിലാക്കാൻ. 

 

11/13

കുംഭം രാശിക്ക് ഇന്ന് ഭാഗ്യകരമായ ദിവസമാണ്. പുതിയ തുടക്കങ്ങൾക്ക് സമയം അനുകൂലമാണ്. ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങൾ സാധ്യമാകും. പങ്കാളിയുമായുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ ദൃഢമാകും.

 

12/13

മീനം രാശിക്കാർക്ക് ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ താല്പര്യം വർധിക്കും. യാത്രകൾ ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം. ചില അപ്രതീക്ഷിത ചെലവുകൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ പണം കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ മുൻകരുതൽ വേണം.

13/13

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.

 

TAGS:
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Todays Horoscope
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