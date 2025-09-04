Todays Horoscope 04 September 2025: ഇന്ന് ഉത്രാടം; ഒന്നാം ഓണത്തിന് നേട്ടമോ കോട്ടമോ? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം

Today's Horoscope: മേടം മുതല് മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...
Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പല തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും വന്നുചേരുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.
മേടം രാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്ന് ജോലിസ്ഥലത്ത് മികച്ച നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും.
ഇടവം രാശിക്കാര്ക്ക് ഗുണദോഷ സമ്മിശ്രമായ ഫലങ്ങളായിരിക്കും ഇന്ന് ലഭിക്കുക. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമായി വരും. ജീവിതത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അകലും. പുതിയ ഒരു തുടക്കം കുറിക്കാൻ അനുകൂല സമയമാണ്. ഓഫീസിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനുകൂലമായിരിക്കും. സഹപ്രവർത്തകരുടെ പിന്തുണയുണ്ടാകും.
മിഥുനം രാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം അനുകൂലമാണ്. ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം നിറയും. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. ജോലി കാര്യത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ച പാടില്ല.
കര്ക്കിടകം രാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം അനുകൂലഫലങ്ങളുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷം നിലനിൽക്കും. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും.
ചിങ്ങം രാശിക്കാര്ക്ക് സന്തോഷവും സമാധാനവും ലഭിക്കും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം നിറയും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമായിരിക്കും.
കന്നി രാശിക്കാര് ഇന്ന് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ അൽപം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണം. മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികൾ കൃത്യസമയത്ത് പൂർത്തിയാക്കും. എല്ലാ കാര്യത്തിലും വിജയം നേടാനാകും. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.
