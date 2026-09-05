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Today's Horoscope: മേടം രാശിക്ക് തൊഴിൽ രം​ഗത്ത് നേട്ടം, മീനം രാശിക്ക് സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ ജാ​ഗ്രത വേണം; രാശിഫലം

Written ByKarthika V
Published: Sep 05, 2026, 08:49 AM IST|Updated: Sep 05, 2026, 08:52 AM IST

Today's Horoscope: മേടം മുതല്‍ മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...

 

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും  ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പല തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും വന്നുചേരുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.

 

1/13

മേടം രാശിക്കാർക്ക് തൊഴിൽ രംഗത്ത് മികച്ച നേട്ടങ്ങളും അംഗീകാരങ്ങളുമുണ്ടാകും. രാവിലെ ചെറിയ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും തുടർന്ന് കാര്യവിജയം നേടാനാകും. അനാവശ്യ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രത പുലർത്താനും ശ്രദ്ധിക്കുക. 

 

2/13

ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തികമായി അനുകൂല ദിവസമാണ് ഇന്ന്. മനസ്സിൽ ചെറിയ ആശങ്കകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പ്രായോഗിക തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ മുതിർന്നവരുടെ ഉപദേശം തേടുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. കുടുംബത്തോടൊപ്പം സന്തോഷകരമായ സമയം ചെലവഴിക്കാൻ സാധിക്കും.  

 

3/13

മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് തൊഴിൽ രംഗത്ത് പുതിയ അവസരങ്ങളും സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയും ഉണ്ടാകും. സഹപ്രവർത്തകരുമായോ ഔദ്യോഗിക രംഗത്തോ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക. കടങ്ങൾ തീർക്കാൻ അനുകൂലമായ സമയമാണ്.  

 

4/13

കർക്കടകം രാശിക്കാർക്ക് ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങൾ നേടാനാകും. ബിസിനസ്സിൽ ലാഭവും ആത്മവിശ്വാസവും വർദ്ധിക്കും. ജോലിഭാരം അല്പം കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെടും. എന്നാൽ കഠിനാധ്വാനത്തിന് മികച്ച ഫലം ലഭിക്കും. അനാവശ്യ തർക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുക.  

 

5/13

ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് അനുഭവസമ്പന്നരായ ആളുകളുടെ ഉപദേശവും പിന്തുണയും പ്രയോജനപ്പെടും. തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ തിടുക്കം കൂട്ടരുത്. അനാവശ്യ ദേഷ്യവും ഒഴിവാക്കുക. കുടുംബത്തിൽ സമാധാനാന്തരീക്ഷം നിലനിൽക്കും.  

 

6/13

കന്നി രാശിക്കാർക്ക് പുതിയ പദ്ധതികളും ജോലികളും തുടങ്ങാൻ അനുകൂല ദിവസമാണ്. മേലധികാരികളിൽ നിന്ന് പിന്തുണ പ്രതീക്ഷിക്കാം. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും.  

 

7/13

തുലാം രാശിക്കാർക്ക് തൊഴിൽ രംഗത്ത് പുതിയ വരുമാന മാർഗ്ഗങ്ങൾ വന്നെത്തും. യാത്രകൾ ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടാകും. വാഹന ഉപയോഗത്തിലും സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിലും ശ്രദ്ധ പുലർത്തുക.  

 

8/13

വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് അവർ ആഗ്രഹിച്ച ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടാൻ കുറച്ചധികം പരിശ്രമിക്കേണ്ടി വരും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനകാര്യങ്ങളിൽ അനുകൂല സമയമാണ്. തർക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുക. അനാവശ്യ ചെലവുകൾ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുക.  

 

9/13

ധനു രാശിക്കാർ ഇന്ന് കുടുംബബന്ധങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്ന ദിവസമായിരിക്കും. ജോലിഭാരം കാരണം ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ ആരോഗ്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി തൃപ്തികരമായിരിക്കും.  

 

10/13

മകരം രാശിക്കാർക്ക് പുതിയ പദ്ധതികൾ തുടങ്ങാൻ അനുകൂല സമയമാണ്. സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്നോ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നോ സഹായങ്ങൾ ലഭിക്കും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ സ്ഥിരത ഉണ്ടാകും.  

 

11/13

കുംഭം രാശിക്കാർ ചിന്തകളിൽ അൽപ്പം കൂടുതൽ വ്യക്തത പുലർത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഔദ്യോഗിക കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നൽകുക. പ്രമുഖരോ പരിചയസമ്പന്നരോ ആയ ആളുകളുടെ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുന്നത് ഗുണം ചെയ്യും. 

 

12/13

മീനം രാശിക്കാർക്ക് കാര്യങ്ങളിൽ ചില ചെറിയ തടസ്സങ്ങൾ നേരിട്ടേക്കാം. യാത്രാ തടസ്സങ്ങൾക്കും സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോഴും സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിലും കൂടുതൽ ജാഗ്രത പുലർത്തുക. പ്രാർത്ഥനകൾ മനസ്സിന് ശാന്തി നൽകും.

13/13

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.

 

TAGS:
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