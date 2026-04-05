Today's Horoscope: മേടം രാശിക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം, ഇടവം രാശിക്ക് തൊഴിലിൽ പുരോ​ഗതി; ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം...

Today's Horoscope: മേടം മുതല്‍ മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...

 

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും  ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പല തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും വന്നുചേരുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.

 
മേടം: മേടം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ദിവസമാണ്. സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ അനാവശ്യമായ ദേഷ്യം നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കുടുംബാംഗങ്ങളുമായുള്ള തർക്കങ്ങളും ഒഴിവാക്കുക.  

ഇടവം: തൊഴിൽ രംഗത്ത് പുരോ​ഗതി കൈവരിക്കാനാകും. പഴയ സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ടുമുട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.  

മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് ദീർഘദൂര യാത്രകൾക്ക് അവസരമുണ്ടാകും. കലാ-സാഹിത്യ രംഗത്തുള്ളവർക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കാനിടയുണ്ട്. അമിതമായി പണം ചെലവഴിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.   

കർക്കടകം: കർക്കിടകം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് സന്തോഷകരമായ ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ ഇടവരും. കുടുംബത്തിൽ സമാധാനമുണ്ടാകും. ജോലികൾ കൃത്യസമയത്ത് തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.   

ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് പ്രണയബന്ധങ്ങൾ സന്തോഷകരമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും. നേതൃപാടവം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ അനാവശ്യമായി ഇടപെടാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.  

കന്നി: കന്നി രാശിക്കാർക്ക് മുടങ്ങിക്കിടന്ന കാര്യങ്ങൾ പുനരാരംഭിക്കാൻ സാധിക്കും. ബിസിനസ്സിൽ ലാഭമുണ്ടാകും. അമിതമായി ആരെയും വിശ്വസിക്കരുത്.   

തുലാം: തുലാം രാശിക്കാർക്ക് പുതിയ സൗഹൃദങ്ങൾ ​ഗുണം ചെയ്യും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും. വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അമിതവേ​ഗത പാടില്ല.   

വൃശ്ചികം: വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് സാമ്പത്തികം മെച്ചപ്പെടും. പുതിയ വസ്തുവോ വാഹനമോ വാങ്ങാൻ അവസരമുണ്ടാകും. എതിരാളികളിൽ ജാ​ഗ്രത വേണം.  

ധനു: ധനു രാശിക്കാരിൽ വിദേശയാത്രയ്ക്ക് ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂലമായ ഫലമുണ്ടാകും. ആത്മവിശ്വാസം കൂടും.   

മകരം: മകരം രാശിക്കാർക്ക് ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ താൽപര്യമുണ്ടാകും. മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതൊഴിവാക്കാൻ യോ​ഗയോ ധ്യാനമോ ശീലിക്കുക.    

കുംഭം: കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ അംഗീകാരം ലഭിക്കും. അപ്രതീക്ഷിതമായി പണം കൈവരും.  

മീനം: മീനം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ഭാ​ഗ്യ ദിവസമാണ്. തൊഴിൽ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂലമായ ഫലങ്ങളുണ്ടാകും. രാത്രി വൈകിയുള്ള യാത്ര ഒഴിവാക്കുക  

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.  

